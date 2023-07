blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'institut de mathématiques de l'université de Neuchâtel s'est trompé dans l'attribution de notes à des étudiants lors de la session d'examens du mois de juin. KEYSTONE

Les points forts du jour

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne devrait à nouveau relever jeudi ses taux directeurs face à une inflation restant élevée en Europe. Une augmentation de 0,25 point de pourcentage est attendue par «presque tout le monde», a déclaré Joachim Nagel, directeur de la banque centrale allemande, la semaine dernière. Cela porterait le taux de dépôt des liquidités bancaires à la BCE, qui fait référence, à 3,75%, au plus haut depuis l'automne 2000. Mercredi, la banque centrale américaine a montré la voie en décidant d'une nouvelle hausse de son taux directeur, d'un quart de point à 5,5%, la onzième depuis mars 2022.

Vu dans la presse

FORMATION: L'institut de mathématiques de l'université de Neuchâtel s'est trompé dans l'attribution de notes à des étudiants lors de la session d'examens du mois de juin, relève jeudi ArcInfo. Une vingtaine de personnes ont reçu un courrier disant qu'une erreur avait été commise et qu'une de leurs notes devait être modifiée. Des notes ont ainsi été corrigées à la hausse, d'autres à la baisse.

Un étudiant, qui pensait avoir obtenu son bachelor, a ainsi appris dans un second temps qu'il avait échoué. «Une analyse est en cours pour déterminer précisément ce qui s'est passé», indique dans le journal Nando Luginbühl, porte-parole de la haute école.

INTEMPÉRIES: La tempête survenue lundi à La Chaux-de-Fonds (NE) semble avoir provoqué moins de dégâts sur les édifices historiques que sur les bâtiments plus modernes, remarque jeudi Le Temps. Interrogé dans le journal, Aurelio Muttoni, professeur ordinaire en ingénierie des structures à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), relève que les matériaux de construction jouent un rôle très important dans la résistance des structures. «Les anciens bâtiments sont souvent en maçonnerie», ajoute-t-il. «Les édifices plus récents en bois ou en métal sont plus légers et donc beaucoup plus vulnérables face aux vents très intenses».

FUITES: L'ex-procureur extraordinaire de la Confédération chargé d'enquêter sur les fuites sur la pandémie de Covid-19, Peter Marti, voulait accéder sans mandat aux e-mails cryptés de Peter Lauener, le responsable de la communication du ministre de la santé Alain Berset, rapportent jeudi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung.

Pour y parvenir, l'enquêteur spécial avait envoyé en décembre 2021 une unité spéciale de la police cantonale de Zurich à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT), mais ce dernier avait refusé de collaborer.

M. Marti avait reçu par erreur de l'OFIT l'ensemble de la boîte e-mails de M. Lauener, au lieu des six semaines demandées. En analysant l'ensemble des courriels non cryptés, il est tombé sur le message de M. Lauener envoyé au patron du groupe Ringier Marc Walder, bien qu'il n'y ait pas été autorisé.

SANTÉ: La proportion d'enfants et d'adolescents souffrant de problèmes psychiques est passée l'an dernier de 20 à 30%, mais, dans le même temps, des lits ont été supprimés dans les hôpitaux psychiatriques, constate jeudi le Blick.

Les jeunes doivent souvent attendre plus d'un an avant de recevoir une aide professionnelle. Pour beaucoup, c'est trop long, avertit dans le journal le professeur en psychiatrie Thomas Müller. Ils cherchent de l'aide sur Internet et commandent des antidépresseurs et d'autres médicaments sur le DarkNet, ajoute-t-il. «Nous sommes dans une situation d'urgence».

Anniversaires et jubilés

- Il y a cinq ans (2018): plus longue éclipse lunaire du XXIe siècle. Au même moment, Mars était également en opposition, ce qui n'arrive que tous les 25'000 ans.

- Il y a 15 ans (2008): décès du cinéaste égyptien Youssef Chahine.

- Il y a 20 ans (2003): décès de l'acteur et animateur américain Bob Hope. Il était né en 1903.

- Il y a 70 ans (1953): les Etats-Unis d'Amérique et la Corée du Nord signent à Panmunjom un accord d'armistice mettant fin à la guerre de Corée qui durait depuis 1950.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Nathalie, temps joli».

