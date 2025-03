blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L’affaire Dittli met le feu aux poudres au sein du PLR vaudois, affirme jeudi Le Temps. KEYSTONE

Les points forts du jour

PARTIS: Après s'être occupé du remplacement de Viola Amherd au Conseil fédéral, le parti du Centre se cherche un nouveau président ou une nouvelle présidente pour succéder à Gerhard Pfister, qui quitte ses fonctions cet été. Présidée par le conseiller aux Etats Charles Juillard (JU), la commission de recherche au sein du parti entame ses travaux jeudi. Elle informera lors d'un point de presse des critères retenus concernant le profil recherché ainsi que des prochaines étapes du processus.

ARMEE: Le procès en appel concernant l'accident d'un F/A-18 survenu près du col du Susten en 2016 s'ouvre jeudi devant le tribunal militaire d'appel 2 à Aarau. Il vise un contrôleur du trafic aérien de Skyguide et un pilote des Forces aériennes suisses. L’avion de combat s’était écrasé contre le flanc ouest du Hinter Tierberg. Le pilote avait perdu la vie. L'an dernier en première instance, le contrôleur aérien avait été reconnu coupable d'homicide par négligence. Le pilote avait lui été acquitté.

UKRAINE: le président français Emmanuel Macron organise jeudi un sommet de la «coalition des volontaires» en soutien à l'Ukraine. Paris et Londres réclament des garanties de sécurité avec un soutien américain, qui permettraient de dissuader Vladimir Poutine de violer un éventuel cessez-le-feu. La Russie réclame l'arrêt du soutien militaire occidental à Kiev comme condition de l'arrêt des combats. Les Américains jugent eux que ce projet de coalition est une «posture».

FRANCE: dans l'affaire Sarkozy-Khadafi, l'accusation doit annoncer jeudi en fin de journée les peines demandées pour chacun des douze prévenus. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur au moment des faits, est accusé d'avoir été corrompu par le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi lors de la campagne pour l'élection présidentielle française de 2007.

SKI ALPIN: Hasard de la programmation, le suspense sera de mise jeudi à Sun Valley pour les deux dernières courses de la Coupe du monde 2024/25. Les globes de slalom n'ont pas encore trouvé preneurs, et les Suisses peuvent croire en leur étoile. Chez les dames, la Valaisanne Camille Rast aborde cet ultime slalom de l'hiver avec 41 points de moins que la leader Zrinka Ljutic. Chez les messieurs, le skieur d'Hérémence Loïc Meillard accuse 47 longueurs de retard sur le no 1 de la discipline Henrik Kristoffersen. Une 3e place suffira tant à Ljutic qu'à Kristoffersen pour s'assurer le globe de la discipline.

Vu dans la presse

AFFAIRE DITTLI: L’affaire Dittli met le feu aux poudres au sein du PLR vaudois, affirme jeudi Le Temps. Alors que la présidente du PLR Vaud Florence Bettschart-Narbel a évoqué une rupture de confiance avec la ministre Valérie Dittli, privée des Finances, le président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois (JLR) Philippe Lörtscher a lui réaffirmé son soutien à la centriste et pointé le rôle «disproportionné» de certains cadres de l'administration. Mme Bettschart-Narbel a reconnu avoir passé un savon à son jeune confrère à ce sujet, selon le quotidien.

Au moment de prendre des sanctions, les ministres PLR Frédéric Borloz et Isabelle Moret se seraient aussi montrés moins pressés de retirer les Finances à Mme Dittli: ils se sont interrogés sur l’ampleur de la mesure et voulaient surtout éviter que Christelle Luisier ne se retrouve avec la présidence et la caisse en même temps, selon une source au sein du PLR citée par Le Temps.

IMPÔTS: Le Valais teste depuis début mars dans son Service des contributions un projet pilote utilisant l’IA, rapporte jeudi Le Nouvelliste. Contrairement aux projets lancés outre-Sarine, l’objectif n’est pas d’automatiser la taxation mais de tester un agent conversationnel (chatbot) conçu comme un outil d’aide à la décision. L’IA peut, par exemple, suggérer l’acceptation ou le refus d’une déduction, en s’appuyant sur la jurisprudence, explique le journal.

A terme, elle pourrait contribuer à réduire les divergences d’interprétation entre les taxateurs, voire harmoniser les décisions. Plusieurs cantons alémaniques font déjà appel à l’IA pour le traitement des déclarations de leurs contribuables. Obwald a ouvert la voie en intégrant l’IA comme aide à la correction, suivi par Nidwald. Le canton de Soleure a développé un algorithme auto-apprenant capable d’établir une décision de taxation de manière autonome, une première en Suisse.

La POSTE: La Poste admet des problèmes concernant les conditions de travail au centre de colis de Zurich-Oerlikon, rapportent l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'ex-régie examine des «défis concernant la longueur des journées de travail», déclare une porte-parole de La Poste aux journaux de CH Media.

La Poste analyserait actuellement la charge de travail des collaborateurs de la distribution dans toute la Suisse. Dans une pétition datant de fin 2024, dont CH Media a eu connaissance, les collaborateurs d'Oerlikon avaient demandé des améliorations. Le syndicat Syndicom est impliqué et les premiers entretiens auraient eu lieu fin janvier avec les responsables de La Poste.

DROITS POLITIQUES: Les 104 de candidats à l’exécutif des 13 communes genevoises de plus de 10'000 habitants ont dû remplir un formulaire pour pouvoir se présenter en vertu de la loi genevoise sur l’exercice des droits politiques (LEDP), indique jeudi Le Temps. Ils doivent renseigner sur leurs données personnelles, leurs liens d’intérêt et signaler l’existence de procédures.

Cette obligation peu connue du public ne s’applique pas aux candidats visant un conseil municipal. Après consultation de ces déclarations – accessibles à toute personne titulaire des droits politiques à Genève – auprès de la Chancellerie, le journal dévoile plusieurs procédures en cours sur le plan pénal impliquant des candidats et candidates. Les procédures civiles ou administratives sont plus rares: six candidats font l’objet de poursuites pour des dettes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès de la philosophe Annemarie Pieper, professeure à l'Université de Bâle. Elle était née en 1941.

- Il y a 5 ans (2020): La Macédoine du Nord devient membre de l'OTAN.

- Il y a 5 ans (2020): Décès du militant américain des droits civiques Joseph Lowery, un proche compagnon de Martin Luther King. Il avait prononcé la bénédiction lors de l'investiture du président américain Barack Obama le 20 janvier 2009.

- Il y a 25 ans (2000): Décès de l'auteur-compositeur-interprète britannique Ian Dury, auteur d'hymnes tels que «Sex and Drugs and Rock'n Roll» ou «Hit Me With Your Rhythm Stick». Il était né en 1942.

- Il y a 30 ans (1995): Le film «Forrest Gump» remporte six Oscars.

- Il y a 30 ans (1995): L'assassin du Premier ministre israélien Yitzaak Rabin, l'étudiant en droit Jigal Amir, est condamné à la prison à vie.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du musicien britannique Tony Banks, claviériste du groupe Genesis.

- Il y a 75 ans (1950): Décès du sculpteur suisse Johann Michael Bossard. Il était né en 1874.

- Il y a 180 ans (1845): Naissance du physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen, premier prix Nobel de physique en 1901. Il est décédé en 1923.

Le dicton du jour

Le soleil de marsDonne des rhumes tenaces