blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Arrivée de 9 ressortissants suisses ayant participé a la flottille humanitaire pour Gaza « Global Sumud Flotilla » , le dimanche 5 octobre 2025, à Genève. Le DFAE facture désormais ses prestations de protection consulaire et les frais d'urgence. (KEYSTONE/Pierre Albouy) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SANTÉ: L'organisation faîtière des hôpitaux H+ dévoile jeudi une étude commandée au cabinet de conseil et d'audit PwC concernant l'avenir des hôpitaux suisses, confrontés à de nombreux défis, notamment financiers. L'étude doit permettre de définir les conditions cadres nécessaires à la réussite d'une transformation durable du paysage hospitalier, afin de garantir les soins à long terme.

PRÉVOYANCE: L'assureur vie Swiss Life présente jeudi une nouvelle série d'études annuelles sur la situation et les connaissances financières de la population suisse ainsi que sur son comportement en matière d'épargne, de prévoyance et d'investissement. Intitulées Panorama de la prévoyance en Suisse, les enquêtes visent à apporter un éclairage systématique sur le sujet. Un échantillon représentatif de près de 3500 personnes ont été interrogées.

MOBILITÉ: Plusieurs documents cadres visant à renforcer la coopération franco-valdo-genevoise vont être signés par neuf collectivités publiques jeudi après-midi à Genève. Ces accords «historiques» portent sur le financement de projets transfrontaliers en matière d'infrastructures et de mobilité.

RELIGION: Le pape Léon XIV s'envole jeudi pour une visite de quatre jours en Turquie, où il sera reçu par le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. Pour le premier voyage international de son pontificat, qui l'emmènera ensuite au Liban, le souverain pontife américain s'exprimera devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique avant de rejoindre Istanbul en début de soirée.

FOOTBALL: Lausanne-Sport affronte jeudi dès 18h45 Lech Poznan en Pologne lors de son quatrième match de la Conference League de football. Après deux victoires et un match nul, la tâche s'annonce plus relevée. En Europa League, Bâle et Young Boys font face à des défis différents. Les Bernois se mesurent à Aston Villa, actuel quatrième de la Premier League anglaise, à Birmingham (18h45). La tâche est sur le papier un peu plus simple pour les Rhénans, qui se rendent en Belgique sur le terrain du RC Genk (21h00).

SKI ALPIN: Les skieurs de la Coupe du monde entament la saison de vitesse jeudi à Copper Mountain, aux Etats-Unis. Un super-G est organisé dans la station américaine une semaine avant les traditionnelles épreuves de Beaver Creek. Champion du monde en titre de la discipline, le Suisse Marco Odermatt s'avance comme le grand favori après avoir parfaitement lancé sa saison en remportant le géant d'ouverture de Sölden. Le premier coureur s'élancera à 19h00, heure suisse.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: Les membres suisses de la flottille pour Gaza, arrêtés et emprisonnés par Israël en octobre alors qu'ils tentaient de briser le blocus humanitaire, ont reçu une lettre du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) leur réclamant le remboursement des prestations fournies par la Confédération au titre de la protection consulaire, ainsi que des frais d'urgence, rapportent jeudi la RTS, Le Courrier, 24 Heures, la Tribune de Genève, SRF et Blick.

Des factures ont été envoyées à 19 personnes. La note va de 300 à 1047 francs. Le DFAE rappelle dans Le Courrier que, conformément à la loi, les frais liés à l'assistance consulaire doivent être remboursés, «en particulier lorsque les personnes ont agi par négligence».

DROITS DE DOUANE: Des membres du parti écologiste suisse réclament l'ouverture d'une enquête pénale sur la rencontre dans le bureau ovale à Washington entre des entrepreneurs suisses et le président américain Donald Trump au début novembre dans le but de faire avancer les négociations sur les droits de douane américains, lors de laquelle une montre Rolex et un lingot d'or ont notamment été remis au milliardaire républicain, écrit jeudi le journal alémanique Wochenzeitung.

Une plainte a été déposée. Il s'agit «de la crédibilité de nos institutions, du respect de l'État de droit et de la réputation internationale de la Suisse», indique la plainte, formellement dirigée contre X.

ÉNERGIE: Le chaos régnait au sein de PrimeEnergy Cleantech, une entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques ayant fait faillite et ayant laissé près de 2000 épargnants romands sur le carreau, indiquent jeudi la Tribune de Genève et 24 Heures, qui ont pu consulter des procès-verbaux des auditions des responsables menées au printemps dernier par l'Office des faillites de Bâle-Campagne.

Celui qui est inscrit comme directeur de la société au registre du commerce affirme n'avoir exercé «aucune compétence opérationnelle», n'avoir jamais signé de paiements et n'avoir même pas eu de cahier des charges. Selon lui, la gestion se faisait à l'oral entre Laurin Fäh, l'actionnaire principal, et Khalid Belgmimi, officiellement président du conseil d'administration.

AGRICULTURE: Des agriculteurs suisses ont reçu l'année dernière des paiements directs de l'Union européenne (UE) d'un montant total de 766'837 euros pour l'exploitation de champs en Allemagne, révèle jeudi le Blick. Au total, 80 exploitations ont bénéficié de ce système, qui repose sur un accord de 1958 et permet des importations en franchise de droits de douane à partir d'une bande frontalière de dix kilomètres de large.

La commune de Thayngen (SH) en a particulièrement profité, les exploitations suisses y ayant reçu 213'942 euros. Les agriculteurs allemands dénoncent dans le journal cette aide double et les responsables politiques du Bade-Wurtemberg exigent des conditions équitables.

TRANSPORTS PUBLICS: La compagnie ferroviaire BLS a d'abord refusé de publier le rapport d'enquête sur l'affaire de subventions, puis l'a caviardé, indiquent jeudi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Elle s'est opposée juridiquement à la publication, malgré le principe de transparence.

Ce n'est qu'après l'intervention de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne qu'une version caviardée a été diffusée. Malgré les passages rendus illisibles, l'auditeur PwC a trouvé des indices révélant que les recettes provenant des abonnements demi-tarif avaient été temporairement incluses dans les calculs, puis retirées. Le dossier a été remis en début d'année à la justice bernoise par l'Office fédéral des transports (OFT).

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 27.11.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010): décès de l'architecte et mécène d'art alémanique Jakob Zweifel. Il a fondé en 1964, avec sa compagne, l'actrice et metteure en scène Maria von Ostfelden, le Zürcher Theater an der Winkelwiese.

- Il y a 25 ans (2000): inauguration du Laerdalstunnel, le plus long tunnel au monde (24,5 km), dans l'ouest de la Norvège.

- Il y a 35 ans (1990): le Tribunal fédéral ordonne l'introduction du droit de vote aux femmes à Appenzell Rhodes-Intérieures, dernier canton de Suisse qui ne l'avait pas encore fait.

- Il y a 130 ans (1895): l'inventeur et industriel suédois Alfred Nobel décide dans son testament qu'une grande partie de sa fortune serait transformée en une fondation. L'objectif est d'attribuer des prix dans les domaines de la science, de la littérature et de la recherche de la paix. La fondation Nobel a été créée en 1900 et les premiers prix Nobel ont été attribués pour la première fois en 1901.

- Il y a 130 ans (1895): décès de l'écrivain français Alexandre Dumas fils ("La dame camélias").

Le dicton du jour

«A Saint-Séverin, chauffe tes reins».