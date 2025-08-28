Jusqu’à 25% de hausse : les primes d’assurance auto vont s’envoler

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.08.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PRENOMS: comme chaque année, l'Office fédéral de la statistique présente aujourd'hui le palmarès des prénoms les plus appréciés en Suisse. Les données portent sur l'an dernier. Il y a deux ans, en 2023, les prénoms les plus souvent donnés aux nouveaux-nés en Suisse étaient Mia et Noah.

ENERGIE: les CFF célèbrent jeudi les 100 ans de la mise en service du barrage de Barberine, essentiel pour l'approvisionnement en électricité des trains. Les festivités se dérouleront en présence des autorités communales et cantonales. Situé sur la commune de Finhaut (VS), ce monument du patrimoine industriel suisse est généralement immergé par les eaux du lac d'Emosson, dont le niveau est contrôlé par des barrages plus récents.

FOOTBALL: le Lausanne-Sport et le Servette FC jouent leur avenir européen jeudi en barrages retour de la Conference League. Après avoir respectivement tenu en échec le Besiktas (1-1 à Lausanne) et le Shakhtar Donetsk (1-1 à Cracovie), les deux clubs romands doivent à tout prix s'imposer à Istanbul (19h00) et à Genève (21h00). En Europa League, Young Boys, qui accueille le Slovan Bratislava (20h00), est en ballotage favorable après son succès 1-0 en Slovaquie.

ATHLETISME: pas moins de neuf Suisses, dont cinq femmes, tenteront de faire vibrer le public du Letzigrund jeudi soir à l'occasion de la deuxième partie de la finale de la Ligue de diamant. Mais la pluie pourrait jouer les trouble-fête. La Fribourgeoise Audrey Werro sera particulièrement attendue sur 800 m, elle qui a explosé son record de Suisse à Frauenfeld dimanche en signant la 2e meilleure performance mondiale de l'année (1'56''29).

Vu dans la presse

ASSURANCES. Les assurances automobiles vont augmenter jusqu’à 25%. La Zurich Assurance, qui relève ses primes de 25%, justifie cette décision par la hausse des coûts de réparation, l’augmentation des dégâts dus aux intempéries sévères et la multiplication des accidents selon les titres alémaniques de Tamedia. Le groupe de presse a interrogé plusieurs compagnies: La Mobilière, La Bâloise, Axa, Helvetia, Smile et Allianz Suisse répercutent elles aussi la hausse des coûts des sinistres sur leurs primes. À l’exception de la Zurich Assurance, aucune des assurances contactées n’a précisé le pourcentage exact de l’augmentation.

DEFENSE. A partir de 2026, la révision des 17 principaux projets de l’armée sera confiée à des consultants externes. De plus, ce ne sera plus la direction de projet qui attribuera et assumera la responsabilité des mandats, mais le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) , explique le Blick. Un appel d’offres pour ces mandats a été publié mardi sur la plateforme d'information des marchés pubics Simap. Selon un porte-parole du DDPS, cette externalisation vise à garantir «une indépendance maximale». Le DDPS n’a pas communiqué le coût de ces prestations. Les contrats-cadres s’étendront sur 12 ans, avec environ 2400 heures de conseil prévues par an.

LAUSANNE. Le magnétiseur Denis Vipret, condamné en 2024 pour des actes à connotation sexuelle et visé par deux enquêtes pour agressions présumées, n’est plus autorisé à louer des espaces à la Vaudoise aréna, révèle 24 heures. Depuis 2020 et jusqu’ici, il occupait une salle gérée par LHC SA environ dix jours par an. La Municipalité a contacté LHC SA à ce propos. La SA du club de hockey a d’abord envisagé de maintenir la location en attendant l’issue des affaires en cours. Finalement, mardi soir, LHC SA a informé Denis Vipret qu’elle ne lui louerait plus d’espace «dans la situation actuelle». L'annonce de cette décision a été faite mercredi soir au Conseil communal de Lausanne par Émilie Moeschler (PS), la municipale chargée des sports.

FOOTBALL. Les autorités sédunoises ont levé la sanction qui interdisait aux supporters du FC Bâle l’accès au secteur visiteurs du stade de Tourbillon, informe Le Nouvelliste. Cette mesure avait été décidée après les violents débordements survenus le 31 août 2024 à Sion, où plusieurs bagarres avaient éclaté, notamment devant le bar The Dugout et à la rue de l’Industrie. Un jeune Valaisan blessé avait été hospitalisé. Sollicitée par le club bâlois, la levée de l’interdiction a été validée par la police cantonale, qui a donné un préavis favorable. Selon le président de la ville de Sion, Philippe Varone, le début de la nouvelle saison justifie d’accorder une seconde chance. Mais en cas de nouveaux incidents, les sanctions seraient immédiatement rétablies et renforcées.

SANTE. La recherche indépendante sur le cancer en Suisse manque de financements, selon la Neue Zürcher Zeitung. Le Swiss Cancer Institute (SCI), qui soutient la recherche à but non lucratif pour développer des thérapies meilleures et moins coûteuses, a de nombreux projets d’études en attente. Parmi ceux-ci, l’examen d’une posologie réduite de médicaments qui pourrait limiter les effets secondaires, les hospitalisations et les coûts. «Avec notre budget limité, nous pouvons réaliser beaucoup moins d’études que souhaité», déclare Vincent Gruntz, directeur de l’institut. Le Fonds national suisse a lui aussi signalé qu'en raison du programme d’austérité du gouvernement moins de moyens sont disponibles.

SANTE. Les mesures de protection prévues par le Conseil fédéral contre les médicaments contrefaits produiraient l’effet inverse que celui recherché. Selon CH Media, il n’y aurait pas de besoin d’agir car au sein des chaînes de distribution légales, le Conseil fédéral lui-même n’attend pratiquement aucune falsification. Il manque en outre probablement une base légale permettant d’obliger les fabricants à munir les médicaments de dispositifs de sécurité. Par ailleurs, un système parallèle de protection contre les contrefaçons accroîtrait la charge pour les producteurs. La nouvelle règle pourrait même aggraver la pénurie de médicaments.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'acteur américain Chadwick Boseman. Il est devenu célèbre en incarnant Black Panther dans le film Marvel du même nom. Il était né en 1976.

- Il y a 30 ans (1995): Décès de l'écrivain allemand Michael Ende ("L'histoire sans fin"). Il était né en 1929.

- Il y a 35 ans (1990): Un coup de grisou tue 180 mineurs dans la mine de Mramor, en Bosnie. Il s'agit de l'une des plus grandes catastrophes minières au monde

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de la chanteuse canadienne Shania Twain ("Come on Over").

Le dicton du jour

C'est comme s'il pleuvait du vin, fine pluie à Saint-Augustin