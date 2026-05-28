Blatten: où sont passés les 30 millions versés à la commune ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La répartition des dons versés après l'éboulement qui a détruit en grande partie Blatten (VS), il y a un an, suscite des critiques. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ÉBOULEMENT: Il y a un an exactement, près de dix millions de mètres cubes de roches, de gravats et de glace se déversaient sur Blatten (VS), détruisant la majeure partie du village du Lötschental. Si l'évacuation ordonnée quelques jours avant la catastrophe a permis de protéger les quelque 300 habitants, une personne a perdu la vie dans l'éboulement. Âgé de 64 ans, l'homme se trouvait dans la région de Tenmatten, en dehors de la zone évacuée. Jeudi, autorités communales, habitants et médias ont rendez-vous sur le territoire sinistré pour commémorer la catastrophe du 28 mai 2025.

G7: Le Grand Conseil genevois se réunit en séance extraordinaire jeudi soir pour débattre notamment d'un projet de loi du PLR visant à interdire dans des périmètres délimités, dont la ville de Genève, tout rassemblement ou manifestation du 10 ou 19 juin, soit pendant le sommet du G7 à Evian, en France. Le texte entrera immédiatement en vigueur s'il est adopté avec la clause d'urgence.

DÉMINAGE: Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe jeudi soir la population sur l'état actuel de la planification du projet de déminage du site de l'ancien dépôt de munitions de Mitholz, dans l'Oberland bernois, qui avait explosé en 1947. Il sera aussi question des analyses en cours concernant les polluants. Les premières conclusions sur la contamination du site par les munitions et les polluants seront dévoilées.

TERRORISME: Un tribunal près de Vienne doit rendre son verdict jeudi en fin de journée à l'encontre d'un Autrichien de 21 ans accusé d'avoir préparé un attentat islamiste contre un concert de la chanteuse américaine Taylor Swift en été 2024. Il avait été arrêté la veille du spectacle à la suite d'informations des services américains du renseignement. Les trois concerts à guichets fermés de Taylor Swift, où étaient attendus plus de 170'000 spectateurs, avaient été annulés par mesure de sécurité.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe suisse de hockey sur glace affronte jeudi dès 20h20 à Zurich la Suède en quart de finale du championnat du monde. Invaincue lors du tour préliminaire, la sélection helvétique a été défaite lors de ses cinq derniers affrontements contre la Suède. Mais les Scandinaves se sont déjà inclinés à trois reprises dans ce tournoi, face au Canada, à la République tchèque et à la Norvège.

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT: La répartition des dons versés après l'éboulement qui a détruit en grande partie Blatten (VS), il y a un an, suscite des critiques, rapportent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Sur les 72 millions de francs récoltés, 30 millions ont été directement versés à la commune. Or, celle-ci n'a fourni aucune information quant à l’utilisation de ces fonds.

Pour des dons de cette ampleur, les responsables politiques doivent garantir une «utilisation équitable, proportionnée et non arbitraire», relève dans les journaux le chef du groupe des Vert-e-s au Grand Conseil valaisan, Emmanuel Revaz.

ÉBOULEMENT: Un an après l'éboulement qui a détruit une grande partie de Blatten (VS), le nombre de résidents de la commune est passé de 302 à 287, indique Fernando Lehner, le président de la commission de reconstruction du village, dans le Walliser Boote, Le Nouvelliste, ArcInfo, La Liberté et Le Courrier de jeudi. Seuls trois anciens habitants de Blatten ont déposé une demande de construire dans les communes environnantes, ajoute-t-il. «Ces chiffres sont positifs. Pour l'instant, l'exode est très limité».

La nouvelle carte des dangers permet de reconstruire le village dans quatre zones pour un total de 14,2 hectares. «Le nouveau Blatten reposera sur le bois et la pierre. La population souhaite aussi un village sûr et accessible toute l'année en transports publics avec une place du village qui bannit les voitures», précise M. Lehner.

UKRAINE: Des discussions de type «Track 2» entre les capitales européennes et la Russie sont en cours d'organisation par le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), indique jeudi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund le diplomate suisse Thomas Greminger. Ce type de négociations implique des personnes ayant des liens directs avec le pouvoir politique, mais n'occupant aucune fonction gouvernementale.

Mais la fondation est sous pression et des licenciements sont à prévoir, en raison des mesures d'économie prises par la Confédération. Le projet de dialogue entre l'Europe et la Russie n'a pu être lancé que grâce à un financement privé, qui, selon les recherches des journaux, provient de la fondation Wilsdorf.

ESPACE: L'engin lunaire que l'agence spatiale américaine NASA prévoit d'envoyer au pôle Sud du satellite terrestre d'ici à 2028 dans le cadre de la mission Artémis sera équipé de roues fribourgeoises, relate jeudi La Liberté. La technique a été développée par Venturi Lab SA à Corminboeuf (FR).

Les roues hyperdéformables équipent déjà un robot télécommandé, Mona Luna, conçu et assemblé à Corminboeuf pour se déplacer sur la Lune et qui suscite l'intérêt de l'agence spatiale européenne (ESA). Le rover de 750 kg a été testé ce printemps à Cologne, en Allemagne, dans le centre Luna de l'ESA, qui simule la surface de la Lune.

CONTRÔLE AÉRIEN: Klaus Meier, qui était jusqu'à l'année dernière le responsable du service informatique de Skyguide, va quitter l'entreprise à la fin septembre, affirme jeudi le Blick. Selon le journal, il est le principal responsable des problèmes informatiques du contrôleur aérien. Skyguide confirme dans le Blick son départ, précisant que M. Meier ne bénéficiera d'aucune indemnité de départ.

L'entreprise publique est confrontée depuis des années à des problèmes techniques et subit, en même temps, une pression financière. Son directeur Peter Merz a annoncé des suppressions de postes, avec notamment une direction réduite de neuf à cinq membres.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): le village de Blatten (VS) est en grande partie enseveli et détruit par une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis.

- Il y a 60 ans (1966): naissance de la chanteuse haut-valaisanne Sina.

- Il y a 65 ans (1961): fondation d'Amnesty International.

- Il y a 100 ans (1921): naissance de l'écrivain allemand Heinz Günther Konsalik ("Le médecin de Stalingrad"). Il est l'auteur de 155 romans traduits dans 42 langues. Il est décédé en 1999.

- Il y a 100 ans (1921): un coup d'Etat militaire met fin à la première république du Portugal. S'ouvre une dictature qui durera près de 48 ans. Sa figure centrale est António de Oliveira Salazar, au pouvoir de 1932 à 1968.

Le dicton du jour

«Soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin».