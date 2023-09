Après l'orage des primes, Berset s'attaque aux coûts de la santé

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

COUTS DE LA SANTE: Deux jours après le coup de tonnerre des hausses de primes, le ministre de la santé Alain Berset revient devant le Parlement avec un nouveau paquet de mesures destinées à freiner les coûts de la santé.

Le National doit examiner sept nouvelles mesures, dont les réseaux de soins coordonnés.

FOOTBALL: La huitième journée de Super League se conclut, avec au programme un derby de promus vaudois entre le Stade Lausanne-Ouchy et Yverdon-Sport. Meilleur club romand de ce début de saison avec une 6e place et 11 points au compteur, Yverdon part favori face à un SLO scotché à la dernière place avec 4 points. L’autre affiche verra un FC Bâle moribond (11e avec 4 également points) accueillir le deuxième du classement, le FC Lucerne.

Vu dans la presse

ABUS: Des femmes parlementaires de six partis se sont unies pour déposer une motion visant à obliger les églises, les associations et les écoles qui travaillent avec des mineurs de mettre en place des concepts de protection. Le texte doit être déposé jeudi, selon les titres alémaniques du groupe Tamedia qui ont pu consulter le texte. L'objectif des parlementaires est que tous les responsables sachent comment signaler les abus et procéder en cas de soupçons.

POSTE: Dès 2026, La Poste devra verser un dividende de 200 millions à la Confédération, soit quatre fois plus que celui que le dividende de cette année, indique le groupe alémanique CH Media. La Confédération avait en 2019 temporairement fait passer le dividende de 200 à 50 millions, tout en laissant entrevoir un retour à la normale à terme. Mais La Poste reste sous pression écrivent les titres CH Media. L'augmentation suscite l'incompréhension de la commission compétente du Conseil national.

FEDERALES 2023: La candidate UDC au Conseil national Maria Wegelin, originaire de Winthertur, compte poursuivre sa collaboration avec deux militants du parti d'extrême droite Jungen Tat, révélée dimanche dans le SonntagsBlick. Elle affirme dans la Neue Zürcher Zeitung ne pas voir de raison de retirer le mandat qui a déjà été attribué à ces deux activistes aux antécédents judiciaires. Elle précise toutefois qu'elle n'avait jamais entendu parler du groupe Jungen Tat au moment de l'attribution de ce mandat.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Un tremblement de terre de magnitude 7,4 suivi d'un tsunami frappe l'île indonésienne de Sulawesi et dévaste la ville côtière de Palu et de nombreux villages. La catastrophe a fait au moins 2100 morts.

- Il y a 45 ans (1978): Décès du pape Jean Paul Ier après un pontificat de 33 jours seulement. Albino Luciani était né en 1912.

- Il y a 55 ans (1968): Naissance de l'actrice australienne Naomi Watts ("King Kong», «21 Grammes», «Mulholland Drive").

- Il y a 55 ans (1968): La chanson des Beatles «Hey Jude» atteint le sommet du hit-parade américain et devient le plus grand succès de l'année.

- Il y a 65 ans (1958): Les Français adoptent par référendum la Constitution de la Ve République. Les droits du Parlement sont limités et les pouvoirs du président de la République étendus.

- Il y a 95 ans (1928): Découverte de la pénicilline par le médecin écossais Alexander Fleming.

- Il y a 105 ans (1918): Naissance de l'ancien conseiller fédéral socialiste soleurois Willi Ritschard. Il est décédé en 1983.

- Il y a 220 ans (1803): Naissance de l'écrivain Prosper Mérimée ("Carmen», «Colomba», «La Vénus d'Ille").

Le dicton du jour

«Brouillard d'automne, beau temps nous donne»

