Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Sur 110 sites recensés à Crans-Montana, seuls 38 sont clairement en règle pour 2025. Dix-huit autres sont classés dans une catégorie floue, tandis que 54 présentent des contrôles non à jour, parfois depuis plusieurs années. (image d'illustration) IMAGO/Design Pics

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ASILE: Le Canton de Vaud présente ce jeudi à Lausanne ses mesures et dispositifs mis en place pour renforcer la prise en charge des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés (MNA), sur la base de la feuille de route présentée en juin 2024. Ce sont les ministres de l'économie Isabelle Moret et de la sécurité Vassilis Venizelos qui seront présents à la conférence de presse. Ils seront accompagnés notamment d'Erich Dürst, directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), et de Manon Schick, directrice de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

VITICULTURE: Sept nouveaux cépages résistants aux principales maladies fongiques dotés d'une «haute qualité oenologique» doivent être dévoilés en avant-première ce jeudi après-midi, dans le cadre du salon professionnel biennal Agrovina à Martigny (VS). Fruit d'un projet d'innovation mené par le centre Agroscope, ces variétés ont nécessité des travaux de recherche et de sélection. Les cépages seront bientôt disponibles pour les pépiniéristes.

PHARMA: Roche publie ce jeudi ses résultats pour 2025. Le groupe pharmaceutique et du diagnostic bâlois sort d'un exercice compliqué, entre le nécessaire rajeunissement d'un portefeuille sur le déclin et les assauts de Donald Trump contre la cherté des médicaments écoulés aux Etats-Unis, premier débouché mondial pour le secteur. La question du prix des médicaments au pays de l'oncle Sam n'ébranle pas outre mesure la confiance des observateurs, ou tout du moins pas encore. Les experts se concentrent plutôt sur l'incubateur de produits en développement, l'essor des produits nouvellement lancés et sur la relativement modeste division Diagnostics. D'aucuns laissent augurer à ce dernier sujet de bonnes surprises.

BANDE DESSINEE: Après l'annulation du festival d'Angoulême 2026, le monde de la BD tente de rebondir à partir de ce jeudi. Une manifestation «off» est organisée dans la «capitale du 9e art». Des «fêtes» initiées par des autrices, avant une vaste exposition pour les 40 ans de l'éditeur Delcourt, poids lourd du secteur.

FOOTBALL: Young Boys et Bâle se battent jeudi soir pour une place en barrages de l'Europa League. Les Bernois se déplacent à Stuttgart et les Rhénans accueillent le Viktoria Plzen lors de l'ultime journée de la phase de ligue (21h00). Avec ses deux points d'avance sur le 25e, Ludogorets, YB pourrait rallier la phase à élimination directe même en cas de défaite. En revanche, le FCB (27e, 6 pts) doit impérativement s'imposer pour espérer finir dans les 24 premiers. La tâche ne sera pas évidente pour le nouvel entraîneur Stephan Lichtsteiner, qui a succédé en début de semaine à Ludovic Magnin sur le banc bâlois.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Un document transmis à la justice par la commune de Crans-Montana pointe de graves lacunes dans l’organisation et le suivi des contrôles annuels obligatoires de sécurité dans les établissements publics, révèlent les titres ESH Media. Sur 110 sites recensés à Crans-Montana, seuls 38 sont clairement en règle pour 2025. Dix-huit autres sont classés dans une catégorie floue, tandis que 54 présentent des contrôles non à jour, parfois depuis plusieurs années.

Certains établissements n’ont plus été visités depuis 2017, voire 2009 pour un hôtel. Par ailleurs, plusieurs dossiers sont inexistants ou sans trace de visites périodiques. La planification future des contrôles, étalée sur quatre à sept ans, interroge le respect du rythme annuel légal. Sollicitée, la commune refuse tout commentaire en raison de la procédure pénale en cours.

WEF: Le fondateur du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, souhaite faire don au gouvernement fédéral du siège du WEF à Cologny (GE), révèle le Blick. Le site, estimé à 200 millions de francs, figure parmi les terrains les plus précieux de Suisse. M. Schwab s'est adressé au Conseil fédéral avant la fin de l’année.

Le gouvernement a examiné l’idée, mais une base légale ainsi que l’accord du conseil de fondation sont nécessaires pour concrétiser cette donation. Le Conseil fédéral a transmis une réponse en ce sens à Klaus Schwab. Par ce geste, ce dernier souhaite remercier la Suisse pour son soutien et ancrer durablement le WEF dans le pays.

SKI ALPIN: Les principaux sponsors de la Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) ont suggéré l’annulation des courses de Coupe du monde prévues à Crans-Montana (VS), rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Les dirigeants des entreprises partenaires ont signé une lettre en ce sens. Ils y expriment des doutes quant au fait que l’organisation des épreuves dès la fin janvier constitue «le bon signal», au vu de l’ampleur de la catastrophe liée à l’incendie et des émotions qu’elle a suscitées.

Il ressort également de cette lettre que les sponsors craignaient un préjudice d’image pour eux-mêmes et pour le ski. Les organisateurs ont toutefois décidé de maintenir les courses, avec un programme-cadre adapté, afin de «donner un signal tourné vers l’avenir», a déclaré un représentant de Swiss-Ski. Si la commune et le Canton avaient demandé une annulation, les courses n’auraient pas eu lieu, a précisé le président du comité d’organisation et résident de Crans-Montana, Claude-Alain Schmidhalter, au Walliser Bote.

ANIMAUX DE COMPAGNIE: Début janvier, un éducateur canin de Cortaillod (NE) a fondé l’association Acrodog Rescue pour aider à retrouver des animaux perdus, principalement des chiens. Son initiative repose sur l’utilisation d’un drone équipé d’une caméra thermique et d’un haut-parleur permettant de diffuser la voix du maître, rapporte ArcInfo. L’intervention est bénévole, afin que l’argent ne soit pas un frein pour les propriétaires, mais conditionnée à la présence d’une personne au sol.

Soumis à de fortes contraintes météorologiques et réglementaires, les vols sont surtout réalisés à la pénombre ou de nuit. Actuellement active uniquement dans le canton de Neuchâtel, l'association finance son matériel grâce à des dons. Sur trois interventions effectuées à ce jour, une a déjà permis de retrouver un chien.

ALBINEN (VS): Depuis le lancement en 2018 d’une action très médiatisée de la commune d’Albinen, 33 personnes se sont installées dans ce village de montagne valaisan, rapportent les titres CH Media. Sur une population de 250 habitants, cela représente près de 15% des résidents.

Les personnes venant s’établir à Albinen peuvent bénéficier d’une aide de 25’000 francs, à condition de remplir certains critères: avoir moins de 46 ans, investir au moins 200’000 francs dans un bien immobilier et disposer de la nationalité suisse ou d’un permis d’établissement. Depuis l’introduction de cette mesure, la population s’est stabilisée.

ORNITHOLOGIE: Une spatule blanche, échassier rare en Suisse romande, a été observée mardi à l’embouchure du Mujon à Yverdon, pour la première fois à cette saison depuis quatre ans, rapporte 24 heures. Repérée la veille à Chevroux, elle a ravi ornithologues amateurs et scientifiques, fascinés par son bec caractéristique qu’elle balance pour filtrer eau et vase et se nourrir de petits animaux aquatiques.

Une spatule blanche, échassier rare en Suisse romande, a été observée mardi à l’embouchure du Mujon à Yverdon. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Habituellement visible lors des périodes de migration (1 ou 2 individus sont observés chaque année), sa présence hors saison est inhabituelle. Une bague indique que l'individu vient de Pologne. L’espèce, majoritairement carnivore, niche en Europe mais reste exceptionnelle en Suisse. Sa venue au lac de Neuchâtel demeure inexpliquée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Le nouvel homme fort de Syrie, Ahmed al-Charaa, est nommé président par intérim. Durant la phase de transition, il doit assumer les fonctions de chef d'Etat.

- Il y a un an (2025): Trente personnes sont tuées et 60 blessées dans une bousculade lors de la plus grande fête de pèlerinage en Inde.

- Il y a 10 ans (2016): Décès du réalisateur français Jacques Rivette, l'un des chefs de file de la Nouvelle vague ("La religieuse», «Céline et Julie vont en bateau», «La belle noiseuse").

- Il y a 20 ans (2006): Décès de l'artiste et compositeur sud-coréen Nam June Paik, considéré comme l'un des fondateurs de l'art vidéo.

- Il y a 30 ans (1996): Un incendie ravage l'opéra de La Fenice à Venise. L'édifice avait été inauguré en 1792. Le théâtre reconstruit a été inauguré le 14 décembre 2003.

- Il y a 30 ans (1996): Le président français Jacques Chirac annonce l'arrêt des essais nucléaires français.

- Il y a 70 ans (1956): Première de la pièce «La visite de la vieille dame» de Friedrich Dürrenmatt à Zurich.

Le dicton du jour

«S'il gèle à la Saint-Sulpice,Le printemps sera propice.»