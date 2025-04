L'agriculture suisse en cause dans l'offensive douanière de Trump?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

JUSTICE: Le procureur général de la Confédération Stefan Blättler présente jeudi le rapport de gestion 2024 du Ministère public de la Confédération (MPC). Il fera une rétrospective de l'année écoulée et tirera un bilan des activités. Stefan Blättler a repris les rênes du MPC en 2022, en remplacement de Michael Lauber, après des années de remous et un long intérim. L'an dernier, il a dit devoir composer avec des ressources limitées alors que le nombre d'affaires augmente, en matière de terrorisme, de cybercriminalité et de criminalité économique notamment.

SANTE: Le CHUV à Lausanne inaugure jeudi son nouvel Hôpital des enfants, en présence notamment de la conseillère d'Etat en charge de la santé Rebecca Ruiz. Le chantier avait débuté en 2019. L'édifice regroupera la majorité des activités pédiatriques du CHUV, aujourd'hui dispersées sur deux sites, dans un lieu conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants, adolescents et leurs familles.

FOOTBALL: Bâle peut prendre la tête de la Super League ce soir. Texte: Bâle a l'occasion ce soir dès 20h30 de reprendre la tête de la Super League. Pour y parvenir, les Rhénans devront s'imposer à domicile contre Grasshopper lors de la 30e journée.

DIPLOMATIE: Assaut commercial, Groenland, Ukraine: le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, doit participer ce jeudi et jusqu'à vendredi à une réunion avec ses pairs de l'Otan en pleine escalade des tensions entre les Etats-Unis de Donald Trump et les Européens. Le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane punitifs, frappant y compris les alliés traditionnels des Etats-Unis.

DIPLOMATIE (2): Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu entame ce jeudi une visite de plusieurs jours en Hongrie, à l'invitation de son allié Viktor Orban, bravant le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). Le Premier ministre hongrois avait dénoncé comme «honteuse» la décision de la cour contre le Premier ministre israélien.

Vu dans la presse

SUISSE – USA: Le représentant américain au commerce Jamieson Greer a l'agriculture suisse dans son viseur. Dans un rapport de 400 pages, le «National Trade Estimate Report», M. Greer consacre trois pages à la Suisse, rapportent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt. Les produits agricoles américains ont un accès très limité au marché suisse, peut-on y lire.

Le subventionnement de l'agriculture helvétique est en outre décrit dans le rapport comme un désavantage concurrentiel. M. Greer s'oppose en outre à la limitation des produits génétiquement modifiés. La question de savoir si le rapport a influencé la décision du gouvernement américain concernant les droits de douane reste ouverte.

SUISSE – USA (2): L'ambassade des Etats-Unis à Berne a demandé à ses fournisseurs locaux de renoncer à leurs objectifs d'égalité. L'ambassade américaine a envoyé un questionnaire à ce sujet, indiquent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung/Der Bund et le Tages-Anzeiger. Le nombre de fournisseurs helvétiques auxquels le questionnaire a été adressé n'est pas précisé.

Les missions américaines examinent tous les contrats pour s'assurer qu'ils sont conformes au dernier décret de la Maison Blanche, a fait savoir une porte-parole de l'ambassade aux titres alémaniques de Tamedia. Le président américain Donald Trump s'offusque de la promotion ciblée des femmes et des minorités.

SUISSE – USA (3): Les entreprises technologiques suisses ont profité du scepticisme à l'égard des Etats-Unis depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump, affirme jeudi le Blick. Le fournisseur de cloud Infomaniak a enregistré une croissance de plus de 30% auprès de la clientèle européenne, selon le journal.

Les recherches effectuées via le moteur de recherche Swisscows auraient augmenté de 20% par rapport à l'année précédente. Proton, fournisseur suisse de services de messagerie et de cloud cryptés, constate une inquiétude vis-à-vis des géants américains de la tech qui partageraient de plus en plus de données avec le gouvernement.

TRAFIC FERROVIAIRE: Le président de la sous-fédération du personnel des trains (ZPV), Ralph Kessler, déplore jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung un sous-effectif d'agents de train. Pour la troisième année consécutive déjà, le nombre d'agents en service est insuffisant, selon le représentant syndical. L'année dernière, il manquait par moments 100 postes à temps plein, alors que la pression physique et psychique a augmenté. Les CFF rejettent ces critiques.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): le dirigeant populiste autrichien Jörg Haider annonce la création d'une «alliance pour l'avenir de l'Autriche» (BZÖ), une scission du parti d'extrême droite FPÖ alors au pouvoir avec les conservateurs.

- Il y a 25 ans (2000): un tribunal américain reconnaît Microsoft coupable d'avoir enfreint les lois américaines antitrust. Le groupe était accusé d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché du système d'exploitation Windows pour évincer ses concurrents de l'activité Internet.

- Il y a 75 ans (1950): décès du compositeur allemand Kurt Weill ("L'opéra de Quat'sous», «Les sept péchés capitaux"). Il était né en 1900.

Le dicton du jour

«Comme est fait le 3, est fait le mois».