Clap de fin pour GiFi en Suisse, l'incertitude règne chez les employés

Les magasins GiFi vont disparaître en Suisse, repris par Maxi Bazar. (archives) IMAGO/ABACAPRESS

Les points forts du jour

OSCE: La sécurité en Europe sera à l'ordre du jour des ministres des Affaires étrangères des Etats de l'OSCE jeudi et vendredi à Vienne. En raison de la guerre d'agression russe en Ukraine et de la polarisation qui en résulte sur le continent, il ne faut toutefois guère s'attendre à des progrès. Ignazio Cassis participera à la réunion avant de prendre la présidence de l'organisation au nom de la Suisse le 1er janvier pour un an.

FINANCES FEDERALES: Après le Conseil des Etats mardi, le National empoigne à son tour le budget 2026. Plusieurs points potentiellement divergents, comme la ligne Bâle-Malmö et le soutien à la viticulture seront particulièrement observés. Les deux Chambres risquent en revanche d'être d'accord sur la sécurité, qu'elles veulent renforcer.

GRÈVE ET MANIFESTATIONS: Lausanne et Genève se mobilisent contre les coupes budgétaires prévues dans les deux cantons. Une journée de grève dans la fonction publique est prévue dans celui de Vaud, mais pas de manifestation prévue en fin de journée. A Genève, plusieurs actions sont prévues.

DÉPLACEMENT PÉRILLEUX POUR SION EN COUPE: Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme ce soir. Le FC Sion devra se méfier de son déplacement à Aarau (20h30). Le leader de Challenge League a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys. Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 4 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale des banques. Le rôle essentiel des banques multilatérales de développement est mis en lumière comme celui des banques internationales de développement et des systèmes bancaires nationaux dans la promotion du développement durable, le soutien à l'action climatique et l'amélioration du niveau de vie. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

COMMERCE: Les magasins GiFi vont disparaître en Suisse, repris par Maxi Bazar, révèlent la Tribune de Genève et 24 heures. Les gérants de la trentaine de magasins ont été informés que le changement d’enseigne interviendrait début janvier.

Le groupe GiFi, en difficulté financière et déjà restructuré en France, cesse d’approvisionner les boutiques helvétiques, qui écoulent leurs stocks. L’incertitude règne pour les employés, qui n'ont reçu aucune garantie d’emploi pour l’an prochain. Aucune fermeture ne serait prévue, mais les magasins pourraient passer sous la marque Stokomani, déjà utilisée en Valais.

EDUCATION: la commune bernoise de Belp prévoit un essai avec six semaines de vacances au lieu de treize pour les élèves, rapportent le Bund et la Berner Zeitung. La Direction cantonale de l’instruction publique et de la culture a approuvé ce projet pilote d’«école annuelle». L’essai sera mené dans un bâtiment scolaire où un degré de base fonctionnera quatre jours par semaine, de 8 h à 16 h 30. Le cinquième jour sera congé.

D’après les quotidiens, le projet pilote devrait débuter l’été prochain. Après une année et demie, il sera évalué par la Haute école pédagogique de Berne. En cas de résultat positif, l’essai se poursuivrait pendant six ans.

PAIEMENTS EN LIGNE: Le service de paiement suisse Twint envisage, selon les titres CH Media, d’engager des démarches juridiques contre le géant technologique Apple. En Suisse, la fonction de paiement d’Apple – un double clic sur le bouton latéral de l’iPhone – ne fonctionne que si les utilisateurs ont enregistré leur carte de débit ou de crédit dans Apple Pay.

Twint et d’autres bourses numériques ne peuvent y accéder qu’en payant des frais d’utilisation, ce qu’aucun fournisseur suisse n’a accepté jusqu’à présent en raison des coûts. Twint indique que d’autres entreprises suisses seraient elles aussi intéressées par un accès. Sollicité, Apple n’a pas répondu aux questions de CH Media.

PROCHE-ORIENT: L’Université de Neuchâtel est accusée par deux associations d’écarter toute discussion sur la Palestine hors de son campus, après avoir refusé d’accueillir deux conférences du chercheur Joseph Daher sur le sionisme et la résistance palestinienne, rapporte Le Courrier. L’UniNE invoque sa règle: seules les conférences organisées par une chaire ou un institut, sous la responsabilité d’un professeur expert, sont autorisées.

Les associations voient un choix politique, rappelant qu’un moratoire sur les événements liés au conflit israélo-palestinien avait déjà empêché une conférence en 2024. Joseph Daher, récemment non reconduit à l’UniL, dénonce un climat frileux dans le milieu académique et une restriction du débat autour de la Palestine.

ASSURANCES: La réduction d’effectifs liée à la fusion des assureurs La Bâloise et Helvetia touchera principalement les postes d’état-major doublonnés en Suisse et en Allemagne. C’est ce qu’a indiqué Martin Jara, responsable des activités suisses d'Helvetia La Bâloise, dans une interview accordée au Blick.

Le nombre exact de postes concernés par la fusion reste toutefois inconnu. L’assureur emploiera à l’avenir 22'000 personnes dans le monde, dont un tiers en Suisse, a précisé M. Jara. C’est dans ce pays, principalement sur les deux sites principaux, que les chevauchements sont les plus nombreux.

LYNX: Une jeune femelle lynx de cinq mois, affaiblie et amaigrie, a été retirée du centre de soins Erminea et relâchée dans la nature sur décision des autorités fribourgeoises et vaudoises. L’association Protect The Lynx dénonce un renvoi prématuré compromettant ses chances de survie: l’animal pesait moins de 4 kg et n’avait pas encore été examiné par un vétérinaire. Erminea aurait souhaité prolonger les soins, estimant qu’une stabilisation minimale peut être décisive.

Les autorités justifient leur choix par l’interdiction de capturer la faune sauvage sans autorisation et par le principe de la sélection naturelle. Le biologiste Fridolin Zimmermann, coordinateur du monitoring des grands carnivores au Kora, rappelle qu’il est crucial de ne pas s’immiscer dans le travail des spécialistes. «Même si cela peut paraître sinistre, leur objectif n’est pas de sauver chaque individu isolé, mais d’assurer la survie de l’espèce dans son ensemble.»

