Restructuration à la Poste : le géant jaune va supprimer une soixantaine d’emplois

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 04.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FISCALITE: L'imposition des couples mariés fait son retour au Parlement. Le Conseil des Etats se penche jeudi sur l'initiative populaire du Centre qui défend la déclaration d'impôts commune, alors que la population a décidé dans les urnes de passer à l'imposition individuelle. Le texte des centristes a été rejeté de justesse en commission, tant le sujet reste sensible au sein de l'hémicycle.

CAPITALE CULTURELLE: Un jury annonce quelle ville sera Capitale culturelle de la Suisse en 2030. Après La Chaux-de-Fonds (NE) en 2027, le titre reviendra à une ville de Suisse alémanique ou du Tessin pour cette deuxième édition. Quatre villes sont en lice: Aarau, Bellinzone, Thoune (BE), ainsi que Lugano, avec Locarno et Mendrisio.

MUSIQUE: L'Office fédéral de la culture (OFC) décerne ce jeudi les prix suisses de musique. On saura notamment qui succédera à la pianiste de jazz lausannoise Sylvie Courvoisier au palmarès du Grand Prix suisse de la musique.

JUSTICE: La Cour pénale neuchâteloise rend ce jeudi son jugement dans le procès de médecins-psychiatres accusés de lésions corporelles par négligence. La semaine passée, la défense avait martelé que ces derniers n'avaient pas violé leur devoir de prudence. Le profil du patient, qui a notamment agressé à la hache des personnes, n'était pas identifiable. Pour les plaignants, les risques étaient connus. En première instance, le Tribunal de police de Neuchâtel avait acquitté le 13 décembre 2024 deux des trois médecins psychiatres.

TENNIS. Des demi-finales féminines très à l'Est à Roland-Garros jeudi. Il y aura un choc sur fond de conflit entre Kiev et Moscou. L'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 15) et la Russe Mirra Andreeva (WTA 8) s'affrontent, un mois après leur dernière confrontation en finale à Madrid. Kostyuk (23 ans) reste invaincue sur l'ocre (16 victoires) avec deux titres glanés à Rouen et Madrid, tandis qu'Andreeva (19 ans) compte 20 victoires (3 défaites) et un sacre à Linz. L'Ukrainienne mène 2-0 dans les face-à-face: elle a battu sa cadette en quart à Brisbane (dur) en janvier et en finale dans la capitale espagnole sur terre battue le mois dernier.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 4 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Elle vise à reconnaître la douleur des enfants qui, à travers le monde, subissent des violences physiques, mentales et émotionnelles, écrit l'ONU. Cette journée rappelle l'urgence de protéger les plus jeunes dans les zones de conflit, où ils sont exposés à des violations graves telles que le recrutement forcé, les enlèvements ou les attaques contre des écoles. Son objectif principal est de sensibiliser l’opinion publique et les gouvernements à cette réalité alarmante et de mobiliser les efforts pour y mettre un terme.

Toutes les informations sur le site de l’ONU:

https://www.un.org/fr/observances/child-victim-day

Vu dans la presse

AIDE SOCIALE. Selon des informations du Blick, le ministre de la Justice Beat Jans souhaite adapter une ordonnance d’ici au 1er mars 2027 afin de supprimer l’égalité de traitement en matière d’aide sociale entre les personnes à protéger titulaires d’un permis B et les citoyens suisses. M. Jans a annoncé cette intention lors de la conférence annuelle de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (SODK/CDAS), rapporte le journal. La conférence a accru la pression sur le Conseil fédéral et exige qu’il prenne au moins un engagement contraignant d’ici à la fin août. Dès 2027, les premières personnes ukrainiennes bénéficiant du statut de protection S pourront prétendre à une autorisation de séjour B et, par conséquent, à une aide sociale équivalente à celle accordée aux ressortissants suisses. D’après le Blick, cette évolution pourrait coûter plusieurs centaines de millions de francs aux communes et aux cantons.

POSTE. La Poste va supprimer une soixantaine d’emplois dans son secteur informatique en Suisse dans le cadre d’une réorientation de son système IT, révèle Le Temps. Une vingtaine d’autres collaborateurs pourraient voir leur fonction ou leur lieu de travail modifiés. L’entreprise, qui compte environ 1500 postes dans l’informatique en Suisse, confirme cet ordre de grandeur et prévoit d’ouvrir une procédure de consultation à la mi-juin. La Poste affirme toutefois que l’extension envisagée de son site informatique au Portugal ne sera pas poursuivie. Selon elle, cette restructuration vise à simplifier son environnement informatique, réduire les coûts, accélérer les processus et exploiter l’intelligence artificielle de manière efficace. Le syndicat Syndicom critique vivement cette stratégie, notamment les précédentes délocalisations vers le Portugal, et réclame des mesures d’accompagnement, des formations, un plan social ainsi qu’un réexamen des structures de direction.

AGRICULTURE. Le comité de l’initiative «Pour des aliments sans organismes génétiquement modifiés» va déposer une plainte pénale à la suite de la disparition de feuilles de signatures, selon Tamedia. On ignore si ces feuilles ont été perdues ou volées, a indiqué le groupe de presse. Après un recomptage, la Chancellerie fédérale a validé un peu plus de 98'000 signatures pour l’initiative. Le comité pensait pourtant avoir remis environ 104'000 signatures au Palais fédéral. La justice devra désormais déterminer ce qu’il est advenu des feuilles manquantes. «Comme nous ne savons pas qui est responsable de la situation actuelle, nous allons déposer une plainte pénale», a déclaré au groupe de presse Dominik Waser, directeur de l’Association pour des aliments sans OGM.

MUSIQUE. Le concert du rappeur français Naps, prévu samedi dans une discothèque de Porrentruy, a été annulé à la suite d’une vive polémique, rapportent lqj.ch et la radio RFJ. L’artiste, condamné en première instance à sept ans de prison pour viol et actuellement en attente d’un procès en appel, devait se produire au Scred. Des formations politiques de gauche avaient dénoncé sa venue et appelé au boycott, estimant inacceptable qu’un artiste aussi lourdement accusé se produise devant un jeune public. Face aux critiques, la direction de l’établissement a renoncé à l’événement, affirmant ne pas vouloir alimenter la controverse. Le maire de Porrentruy a salué cette décision. La publication annonçant le concert a été retirée des réseaux sociaux. Naps s’était déjà produit dans la même salle en décembre dernier, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une procédure judiciaire.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès de la chanteuse française Nicole Croisille ("Parlez-moi de lui», «Une femme avec toi», «Téléphone-moi"). Elle a interprété l'entêtant «Dabadabada» du film «Un homme et une femme» de Claude Lelouch.

- Il y a un an (2025): Décès de l'écrivain américain Edmund White, figure influente de la littérature LGBTQ+ ("Un jeune Américain», «La symphonie des adieux").

- Il y a 5 ans (2021): Décès du chimiste suisse Richard E. Ernst, prix Nobel de chimie 1991. Il est considéré comme l'un des pères de l'imagerie par résonance magnétique.

- Il y a 40 ans (1986): Naissance de l'écrivain, scénariste et réalisateur franco-suisse Arthur Dreyfus ("Il déserte").

- Il y a 50 ans (1976): Naissance de l'avocat russe Alexeï Navalny, militant anti-corruption et figure de proue de l'opposition au président Valdimir Poutine. Il est mort en prison le 16 février 2024, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans d'emprisonnement pour des accusations qu'il dénonçait comme politiques.

- Il y a 155 ans (1871): Naissance du peintre vaudois Louis Soutter.

Le dicton du jour

«En juin, brume obscure, Trois jours seulement dure.»