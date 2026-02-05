blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le nom de Børge Brende apparaît dans de nombreux documents des dossiers Epstein publiés récemment par le ministère américain de la justice, notamment des échanges de messages et d'emails datant de 2018 et 2019 entre les deux hommes. KEYSTONE

Les points forts du jour

LOGEMENT: Le directeur de l'Office fédéral du logement et le responsable du secteur de l'encouragement du logement présentent jeudi à Berne les grandes lignes du soutien à la construction de logements d'utilité publique, les instruments mis en oeuvre à cet effet ainsi que leur interaction. Les deux responsables doivent donner un aperçu de la situation actuelle du marché du logement.

ÉDUCATION: Le conseiller d'Etat vaudois en charge de l'enseignement Frédéric Borloz fait le point jeudi sur la grande réforme MAT-EO, pour «Maturité et Ecole obligatoire», projet qui comprend la maturité en quatre ans et révise la fin de la scolarité obligatoire. L'un des premiers objectifs fixés est de faire commencer la première volée d'élèves à faire le gymnase en quatre ans dès la rentrée 2032-2033.

CLIMAT: Le Conseil d'Etat valaisan présente jeudi à Sion le concept et les bilans carbone qui ont servi à l'élaboration de sa stratégie en matière de gestion des risques climatiques. Selon les nouveaux scénarios climatiques établis par la Confédération, la Suisse connaît une hausse des températures deux fois plus rapide qu'en moyenne mondiale, avec des conséquences importantes dans les régions alpines.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert donne jeudi une conférence de presse après l'adoption par le gouvernement cantonal du rapport sur le deuxième paquet de modifications du plan directeur cantonal. Ce dernier doit être présenté au Grand Conseil, à titre consultatif, avant d'avaliser formellement le plan directeur modifié et de le soumettre au Conseil fédéral pour approbation, comme le prévoit la loi. Les modifications portent principalement sur la planification de l'extraction de matériaux.

DIPLOMATIE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), se rend à Moscou jeudi et vendredi pour rencontrer le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les discussions porteront notamment sur les efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine et le rôle de l'organisation internationale dans ce cadre.

UKRAINE: L'Ukraine et la Russie doivent poursuivre jeudi leurs pourparlers en présence des Américains à Abou Dhabi, dans un contexte de pression soutenue de Moscou qui cherche toujours à imposer ses conditions à Kiev. Au terme d'une première journée de discussions mercredi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dit tabler sur un nouvel échange de prisonniers «dans un avenir proche». C'est le seul résultat concret auquel les deux camps étaient parvenus lors de précédents pourparlers en Turquie en 2025.

Vu dans la presse

AFFAIRE EPSTEIN: Le Forum économique mondial (WEF) a ouvert une enquête sur les contacts entre son président Børge Brende et le criminel sexuel américain décédé en prison Jeffrey Epstein, écrit jeudi la Neue Zürcher Zeitung. Le nom de M. Brende apparaît dans de nombreux documents des dossiers Epstein publiés récemment par le ministère américain de la justice, notamment des échanges de messages et d'emails datant de 2018 et 2019 entre les deux hommes.

Le président du WEF qualifie dans le journal ces contacts d'erreur et déclare avoir informé la direction du WEF après l'inculpation de M. Epstein en 2019. Mais le fondateur du forum, Klaus Schwab, contredit dans le Blick de jeudi les déclarations de M. Brende. «Je m'en serais souvenu. Je n'aurais jamais approuvé cela», répond M. Schwab dans le journal. Il menace d'intenter une action en justice si M. Brende maintient sa version des faits.

CHÔMAGE: Des problèmes persistent dans le versement des allocations chômage, malgré les déclarations du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), qui avait annoncé un retour à la normale à la fin janvier, remarquent plusieurs médias jeudi. «Nous sommes toujours clairement dans une situation de crise. Toutes les caisses de chômage de Suisse sont encore concernées par cette débâcle informatique», déclare dans Le Nouvelliste le directeur de la Caisse cantonale de chômage et président de l'Association suisse des caisses publiques de chômage, Jean-Claude Frésard.

En raison de problèmes informatiques, le traitement d'un dossier prend jusqu'à cinq fois plus de temps que d'habitude, explique Daniel Wessner, directeur de l'Office de l'économie et du travail du canton de Thurgovie dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

ÉMEUTE: Une trentaine de détenus de la prison de Bellechasse (FR), qui revendiquaient de meilleures conditions de détention, ont refusé de réintégrer leur cellule lundi soir vers 19h00 et se sont barricadés dans un secteur du régime fermé, relatent jeudi la radio-télévision publique RTS et La Liberté.

«Ils se sont montrés extrêmement agressifs, violents, utilisant des barres de bois, voire de métal, ont causé des déprédations et proféré des menaces», explique Didier Page, secrétaire général adjoint et responsable de la communication de la Direction fribourgeoise de la sécurité, de la justice et du sport. La police cantonale a dû intervenir. «Vers 22h00, avec les négociations, la situation a trouvé un terme favorable et ils ont accepté de retourner dans leur cellule», a ajouté le responsable. Personne n'a été blessé.

DIFFAMATION: Comparé au dirigeant nazi Joseph Goebbels en 2023 pendant la pandémie de Covid-19 par un influenceur genevois, l'ex-médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert a gagné devant la justice, rapportent jeudi ArcInfo et 24 Heures.

Le ministère public genevois a condamné par ordonnance pénale l'homme, qui se dit anthropologue de la santé, à 45 jours-amende à 170 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1530 francs pour injure et diffamation. «Cette histoire se termine et j'en suis bien content», déclare dans les journaux M. Robert, qui est désormais à la retraite.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): décès de l'acteur canadien Christopher Plummer, révélé par «La Mélodie du Bonheur». Il avait décroché son premier Oscar en 2012, à 82 ans, pour son rôle dans «Beginners».

- Il y a 55 ans (1971): la gare de Lucerne est presque entièrement détruite par un incendie. Le dôme du bâtiment s'effondre sous le regard de centaines de curieux. Une nouvelle gare sera inaugurée vingt ans plus tard.

- Il y a 80 ans (1946): naissance de l'actrice britannique Charlotte Rampling ("Les Damnés», «Portier de nuit», «Swimming Pool").

- Il y a 85 ans (1941): naissance de l'ancien conseiller fédéral PLR lucernois Kaspar Villiger (1989-2003). Il avait succédé à Elisabeth Kopp.

- Il y a 90 ans (1936): première projection à New York du film «Les temps modernes» de Charlie Chaplin.

- Il y a 400 ans (1626): naissance de l'écrivaine française Marie de Rabutin-Chantal, Madame de Sévigné ("Lettres"). Elle est décédée en 1696.

Le dicton du jour

«Si pour la Sainte-Agathe il pleut, le maïs croit au mieux».