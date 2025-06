Salaires: tollé autour des propos du directeur de l'Union patronale suisse!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le directeur de l'Union patronale suisse, Roland A. Müller, estime qu'il n'appartient pas aux employeurs de garantir des salaires suffisants pour vivre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DEFENSE: Le Conseil national débat jeudi matin des crédits d'engagement pour l'armée. Le Conseil fédéral demande 1,69 milliard de francs pour 2025. Ces dépenses se fondent sur l'objectif du Parlement d'allouer à l'armée 1% du PIB d'ici 2032. La commission de politique de sécurité demande un milliard supplémentaire pour les munitions.

MÉDIAS: Le Conseil des Etats débat ce jeudi du soutien aux radios et TV locales. La révision de loi reprend des éléments incontestés du train de mesures en faveur des médias, qui avaient été rejetés lors de la votation populaire du 13 février 2022. En commission, le projet a reçu bon accueil, si ce n'est de l'UDC qui propose de ne pas entrer en matière. Ce sont la sénatrice Isabelle Chassot (Centre/FR) et son ancien collègue Philippe Bauer (PLR/NE) qui avaient relancé cette aide ciblée aux médias.

CHÔMAGE ET TAUX: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) va publier jeudi à 07h45 les statistiques du chômage en Suisse au mois de mai. Au niveau international, la Banque centrale européenne (BCE) annoncera en début d'après-midi sa décision sur les taux directeurs, la majorité des économistes s'attendant à un abaissement de 25 points de base du principal taux de référence.

LOGEMENTS: Dans un contexte de pénurie quantitative et qualitative, le Canton de Vaud présente jeudi sa Vision logement pour le futur. Cette stratégie est issue de différents travaux, études et ateliers participatifs, qui ont permis d'identifier les pistes d'actions dans le cadre des compétences cantonales. C'est la présidente du gouvernement Christelle Luisier qui s'adressera aux médias à Lausanne.

AUJOURD'HUI C'EST...: Comme chaque 5 juin, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. L'occasion de sensibiliser face à la pollution de plastiques des océans. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Moins de 10% de ce plastique est recyclé. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SALAIRES: Selon le Blick, le directeur de l'Union patronale suisse, Roland A. Müller, estime qu'il n'appartient pas aux employeurs de garantir des salaires suffisants pour vivre. «C'est finalement l'aide sociale qui doit venir à la rescousse», a-t-il déclaré, selon des documents tirés d'une audition de la Commission de l'économie du Conseil national, auxquels le journal a eu accès.

La gauche et les syndicats ont vivement critiqué ces déclarations. M. Müller a expliqué au quotidien zurichois que, dans certaines branches, des salaires minimaux plus élevés ne sont économiquement pas supportables, mais qu'ils entraînent la disparition des emplois.

OBESITE: Après avoir vaincu son obésité, un jeune nutritionniste neuchâtelois aimerait que le Canton subventionne le fitness pour les jeunes, lit-on dans Arcinfo. Le Loclois, qui s'inspire de l'exemple de Malte où les abonnements de fitness pour les jeunes de 18 à 20 ans sont subventionnés depuis peu, a sollicité les députés du Grand Conseil à ce propos.

Cinq élus de gauche ont témoigné d'un intérêt pour l'idée et promis qu'ils allaient la relayer auprès de leur groupe politique respectif. Pour l'ancien obèse, «cette mesure aurait un coût modéré, mais un impact potentiellement considérable à long terme sur la santé publique et l’autonomie des jeunes adultes.»

EBOULEMENT: Le géographe Werner Bätzing est favorable à la reconstruction du village de Blatten, détruit après un éboulement. «En principe, il n'existe pas d'endroit où la sécurité contre les dangers naturels est assurée à 100%», a déclaré le chercheur dans les journaux alémaniques de Tamedia. Même sur le Plateau, une région comme celle de Zurich est sous la menace d'inondations.

Seules les villes de Fribourg et Berne qui se trouvent en hauteur par rapport aux rivières semblent moins exposées à ce risque. Werner Bätzing balaie aussi l'argument financier, rappelant le débat de 2006 selon lequel les régions de montagne devraient être sacrifiées au profit des villes. Pour le géographe, cela détruirait «l'identité helvétique».

DROITS DE DOUANE: Selon l'homme d'affaires américain Edward McMullen, la Suisse et les Etats-Unis vont bientôt trouver un accord dans le litige commercial. Les Suisses ont fait un «travail fantastique» et se sont rendus rapidement à Washington, a déclaré l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Suisse dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung.

Il est certain que la surtaxe de 31% sera supprimée. Des négociations sont encore en cours sur le droit de douane de base de 10%, mais «tout s'est bien passé» jusqu'à présent. Les relations de longue date avec les Etats-Unis ont mis la Suisse sur la voie rapide.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 05.06.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès à Nice de l'artiste franco-suisse Ben, connu pour ses slogans rédigés en lettres manuscrites blanches sur fond noir. De son vrai nom Benjamin Vautier, il était né en 1935.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du chercheur et écrivain français Hervé This, co-inventeur des gastronomie et cuisine moléculaires.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'acteur taïwanais Bruce Li, spécialiste des arts martiaux et imitateur de Bruce Lee.

- Il y a 80 ans (1945): Les quatre grandes puissances victorieuses du régime nazi adoptent à Berlin une déclaration commune sur le désarmement de l'armée allemande. L'Allemagne est divisée en quatre grandes zones d'occupation.

Le dicton du jour

«Qui en juin se porte bien,Au temps chaud ne craindra rien.»