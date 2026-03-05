Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les dizaines d'avions militaires américains se dirigeant chaque jour vers le Moyen-Orient évitent systématiquement les espaces aériens de la Suisse et de l'Autriche.

Les points forts du jour

SUISSE-UE: Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis accueille jeudi à Zurich son homologue européenne Kaja Kallas. La rencontre, qui inclut un entretien tripartite avec le ministre suisse de la défense Martin Pfister, a pour but la signature d'une déclaration commune visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de politique étrangère et de sécurité. Les deux chefs de la diplomatie doivent également signer un accord pour régler l'engagement de la Suisse dans les missions de promotion de la paix menées par l'UE.

MOYEN-ORIENT: Swiss organise jeudi un vol spécial d'Oman à Zurich pour permettre à des voyageurs bloqués au Moyen-Orient de rentrer en Suisse. L'avion doit décoller à 09h15 locales (06h15 suisses) de Mascate et est attendu à Zurich à 14h00. Le vol est est effectué en étroite coordination avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), mais ce n'est pas un vol d’évacuation subventionné, précise la compagnie aérienne. Il s'agit d'une «opération indépendante menée par Swiss». Le DFAE avait fait savoir mercredi que 5200 Suisses au moins étaient bloqués au Moyen-Orient suite à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran.

CHÔMAGE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) fait le point jeudi matin sur le taux de chômage en février en Suisse. La proportion d'actifs sans-emplois atteignait 3,2% en janvier, suivant une progression pratiquement ininterrompue depuis avril dernier. Le SECO tablait alors sur un taux moyen de 3,1% pour l'ensemble de l'exercice en cours.

AGRICULTURE: Le Conseil des Etats se penche jeudi sur un projet parlementaire demandant que les pesticides homologués en Europe le soient aussi en Suisse. Le projet, issu d'une initiative de Philipp Matthias Bregy (Centre/VS), prévoit une procédure d'autorisation simplifiée pour les produits déjà homologués en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique ou en Autriche.

NEUTRALITÉ: Le National reprend jeudi matin son débat sur l'initiative populaire sur la neutralité. Mercredi soir, tous les partis ont critiqué ce texte qui veut définir la neutralité suisse de manière plus stricte, à part l'UDC et quelques élus PLR. Une cinquantaine d'orateurs doivent encore s'exprimer à la tribune, de même que le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. L'idée d'un contre-projet direct est aussi sur la table.

DANSE: La 20e édition de Steps, un festival de danse, s'ouvre jeudi dans toute la Suisse. Pendant près de quatre semaines, le festival, en collaboration avec 38 théâtres partenaires, propose 74 représentations de danse contemporaine dans toutes les régions du pays, bien au-delà des grands centres urbains. Douze compagnies venues d'Allemagne, de Belgique, du Canada, de France, du Royaume-Uni, d'Irlande, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse façonnent le programme de cette édition.

CINÉMA: Les Rencontres 7e Art Lausanne reviennent jeudi pour une 9e édition placée sous la thématique «Hope» (espoir). Projections de grands classiques, avant-premières, hommages, rencontres avec des vedettes et des professionnels du cinéma ainsi que divers événements originaux sont annoncés. Comme chaque année, le festival fondé par Vincent Perez accueillera plusieurs invités de renom, dont le réalisateur américain Wes Anderson, l'acteur américain Laurence Fishburne, l'actrice et réalisatrice française Sandrine Kiberlain, ainsi que l'actrice franco-suisse Irène Jacob.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. L'accumulation excessive d'armements conventionnels et le commerce illégal des armes légères et de petits calibres mettent en danger la paix, la sécurité et le développement durable, estime l'ONU. Toutes les informations sur le site: https://www.un.org/fr/observances/disarmament-non-proliferation-awareness-day

Vu dans la presse

MOYEN-ORIENT: Les dizaines d'avions militaires américains se dirigeant chaque jour vers le Moyen-Orient en guerre, dont des appareils de transport et de ravitaillement, évitent systématiquement les espaces aériens de la Suisse et de l'Autriche, constatent jeudi 24 Heures, la Tribune de Genève, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

Selon l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), «les survols du territoire suisse par des aéronefs militaires étrangers et d'autres aéronefs d'État doivent être autorisés par l'OFAC».

Les demandes présentant une «portée politique importante», notamment militaire, sont soumises au Conseil fédéral, ajoute l'office. Mais depuis le lancement de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran samedi, aucune décision de ce type n'a été prise.

ABUS: Le fondateur de la compagnie de danse sédunoise Interface, accusé de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et tentative de viol, sera jugé à partir du 30 juin devant le Tribunal de Sion après cinq ans d'instruction de l'affaire, rapporte jeudi Le Nouvelliste. Dans son acte d'accusation, le ministère public valaisan décrit une communauté fonctionnant «sous l'emprise de son fondateur».

Des finances au recrutement, le prévenu, défini par certains membres de la compagnie comme un «gourou» ou un «maître dans son château», est accusé de gérer Interface selon son bon vouloir. L'accusé, aujourd'hui âgé de 62 ans, a toujours contesté les faits reprochés. Sa défense indique dans le journal réserver ses arguments pour le procès.

ASSURANCES SOCIALES: La ministre des affaires sociales Elisabeth Baume-Schneider a lancé plusieurs pistes pour stabiliser les finances de l'assurance invalidité (AI), écrit jeudi le Blick. Selon des documents internes, elle propose d'augmenter les cotisations salariales de 0,1 point de pourcentage à partir de 2031.

Elle préconise également une hausse temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0,1 point de pourcentage de 2031 à 2040 afin de réduire les dettes de l'AI envers l'AVS. Autres mesures suggérées: une prise en charge par la Confédération des intérêts annuels de la dette de l'AI envers l'AVS ou encore une adaptation technique de la contribution fédérale pouvant générer des recettes supplémentaires. Le Conseil fédéral a toutefois rejeté les propositions.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): la chanteuse fribourgeoise Zoë Më est désignée pour représenter la Suisse au concours Eurovision de la chanson à Bâle.

- Il y a 10 ans (2016): décès du chef d'orchestre et violoncelliste autrichien Nikolaus Harnoncourt, spécialiste de la musique ancienne. Il était considéré comme le «pape» du renouveau baroque. Il était né en 1929.

- Il y a 80 ans (1946): le premier ministre britannique Winston Churchill invente publiquement le terme de «rideau de fer» dans un discours considéré comme un tournant dans l'évolution de la guerre froide. Selon lui, «de Stettin, sur la Baltique, à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu sur le continent».

- Il y a 150 ans (1876): publication du premier numéro du Corriere della Sera à Milan.

- Il y a 155 ans (1871): naissance de la militante marxiste allemande Rosa Luxemburg. Elle a été assassinée le 15 janvier 1919 à Berlin, en même temps que Karl Liebknecht.

