Les points forts du jour

FOOTBALL: Servette, en Europa League de football, et Lugano, en Conference League, disputent jeudi soir leur deuxième match dans la phase de poules des compétitions européennes. Leur tâche s'annonce délicate à l'extérieur: les Grenats, qui s'étaient inclinés 2-0 à domicile face au Slavia Prague lors de la 1re journée, se déplacent dans la capitale de l'Italie pour y défier l'AS Rome. Les «bianconeri» effectuent, quant à eux, le voyage d'Istanbul pour se frotter au Besiktas de Gökhan Inler, deux semaines après avoir décroché un point lors de la réception de Bodö/Glimt en «exil» à Zurich.

Vu dans la presse

CORONAVIRUS: Seul un tiers des Suisses est prêt à se faire vacciner à nouveau contre le Covid-19, montre un sondage repris jeudi par 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La volonté de se faire vacciner monte à 53% chez les plus de 65 ans. Dans les groupes d'âge plus jeunes, la proportion atteint seulement 27%.

Les hommes (36%) sont un peu plus disposés à se faire inoculer une nouvelle dose de vaccin que les femmes (29%). La volonté de se faire vacciner est également plus ou moins marquée en fonction de l'orientation politique: six partisans du PVL sur dix sont prêts à recevoir une nouvelle injection contre le SARS-CoV-2, alors que seul un UDC sur dix se dit d'accord de le faire.

TOURISME: Le géant américain du sport d'hiver Vail Resorts serait en négociation très avancée pour racheter les remontées mécaniques de Crans-Montana (VS) au milliardaire tchèque Radovan Vitek, l'actionnaire majoritaire qui désire se désengager, affirme jeudi Le Temps. L'annonce pourrait intervenir dans les prochains jours.

Mais la vente des remontées mécaniques serait conditionnée à un second accord qui concerne les parkings, sis au bas des pistes. La société ne semble pas intéressée par ces installations vétustes et ce serait aux communes de les racheter, selon le journal.

FÉDÉRALES 2023: Le siège des Vert-e-s valaisans au Conseil national, conquis en 2019 par Christophe Clivaz, pourrait passer en mains socialistes lors des législatives fédérales du 22 octobre, révèle un sondage portant sur la députation valaisanne à Berne et relayé jeudi par Le Nouvelliste. La représentation des autres forces politiques reste inchangée.

Selon l'enquête, les Vert-e-s reculeraient de 3,5 points à 7,1% des voix, alors que le PS gagnerait 1,5 point à 16,6%. La plus forte progression est enregistrée par l'UDC, avec une hausse de 2 points à 21,8% des suffrages. Le Centre, en recul de 0,5 point, resterait cependant le premier parti du canton. Quant au PLR (-0,5 point à 16%), il cèderait la troisième place aux socialistes.

FAUNE: 259 moutons et chèvres ont été tués cet été dans les Grisons par des loups, soit deux fois moins que l'année dernière, constate jeudi la Südostschweiz, en se référant aux données de l'office cantonal de la chasse et de la pêche. Le nombre de pertes correspond à celui de 2020, quand 248 moutons avaient péri sous les crocs de canis lupus. Mais le canton compte actuellement plus de 100 loups, contre une cinquantaine à l'époque. Le nombre de meutes a également augmenté, passant de cinq à treize.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): le prix Nobel de la paix est décerné au médecin congolais Denis Mukwege et à la Yazidie Nadia Murad qui oeuvrent à «mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre».

- Il y a 5 ans (2018): une toile de l'artiste de rue britannique Banksy s'auto-détruit partiellement après avoir été vendue aux enchères pour plus d'un million d'euros chez Sotheby's à Londres

- Il y a 10 ans (2013): décès de Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud. Il était né en 1918.

- Il y a 25 ans (1998): lancement de la première chaîne de télévision privée de Suisse, Tele 24 de Roger Schawinski. La chaîne a existé jusqu'au 30 novembre 2001.

- Il y a 40 ans (1983): le prix Nobel de la paix est décerné à Lech Walesa.

- Il y a 40 ans (1983): naissance de l'acteur américain Jesse Eisenberg.

- Il y a 55 ans (1968): marche de protestation des catholiques réprimée dans la violence à Londonderry, marquant le début du conflit en Irlande du Nord.

- Il y a 80 ans (1943): naissance du guitariste américain de rock et de blues Steve Miller, fondateur et chanteur principal du Steve Miller Band ("The Joker», «Abracadabra").

- Il y a 85 ans (1938): le ministère de l'intérieur de l'Allemagne nazie impose le «J» comme marque distinctive sur les papiers d'identité des juifs du Reich.

- Il y a 100 ans (1923): naissance de l'actrice britannique Glynis Johns (elle jouait la mère dans «Mary Poppins").

Le dicton du jour

«En octobre, qui ne fume rien ne récolte rien».

