Colis piégés: Patek Philippe reçoit une nouvelle demande de rançon

Les points forts du jour

La firme horlogère genevoise Patek Philippe, visée par une série de colis piégés, a reçu mardi une nouvelle demande de rançon. KEYSTONE

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Les points forts du jour

CONSEIL FÉDÉRAL: La section zougoise du Centre présente, jeudi, aux médias les détails de la candidature du conseiller d'Etat Martin Pfister pour la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Le ministre cantonal de la santé sera présent lors de cette conférence de presse pour évoquer ses motivations. Il est l'une des deux seules personnalités du parti à s'être lancée dans la course, avec le conseiller national saint-gallois Markus Ritter.

ÉTATS-UNIS: Le juge américain John Coughenour tient jeudi une audience sur la remise en cause du droit du sol aux États-Unis, ordonnée par décret par le nouveau président américain Donald Trump. «Il s'agit d’un ordre manifestement inconstitutionnel», avait estimé le magistrat fédéral, cité par des médias locaux, lors d'une précédente audience à Seattle à la fin janvier. Il avait suspendu dans la foulée temporairement la remise en cause du droit du sol, signe que l'offensive anti-immigration voulue par le milliardaire républicain est promise à une longue bataille judiciaire.

SÉISME: La Turquie commémore jeudi le tremblement de terre du 6 février 2023, qui a englouti près de 60'000 vies et transformé des villes entières en champs de ruines. Deux ans après ce que le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié de «catastrophe du siècle», 670'000 personnes vivent toujours dans des conteneurs. Près de 201'500 nouveaux logements ont été livrés dans la vaste région affectée par le séisme et plus de 220'000 autres doivent l'être encore d'ici à la fin de l'année, selon le ministère turc de l'urbanisme.

SKI ALPIN: Première épreuve individuelle programmée dans les Mondiaux de ski alpin de Saalbach, en Autriche, le super-G féminin se dispute jeudi dès 11h30. Victorieuse dans sa discipline fétiche à Garmisch juste avant ces joutes pour son premier succès de la saison, la Suissesse Lara Gut-Behrami fait partie des favorites. La Tessinoise vise un deuxième titre mondial dans cette discipline après celui conquis à Cortina en 2021. Ses principales rivales devraient être les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia, alors que la Schwytzoise Corinne Suter espère jouer les trouble-fête.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 6 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

EXPLOSIONS: La firme horlogère genevoise Patek Philippe, visée par une série de colis piégés, a reçu mardi une nouvelle demande de rançon, rapporte le journal 20 minutes, information reprise jeudi dans la Tribune de Genève. Dans un courrier, un maître chanteur disant être à l'origine des envois piégés réclame le versement de 24 millions de francs en cryptomonnaie, plus que lors des précédentes demandes, selon 20 minutes.

La réception de la lettre a nécessité l'intervention des pompiers et de l'unité de déminage de la police genevoise, suscitant l'émoi parmi les employés. L'affaire des colis piégés secoue le canton de Genève depuis plusieurs mois. Deux personnes ont été blessées dans les explosions, dont une fillette de 12 ans gravement touchée.

HUMANITAIRE: Le gel de l'aide humanitaire américaine ordonné par le gouvernement Trump coûte 10 millions de dollars à Terre des hommes, révèle jeudi le journal 24 Heures. Cet argent servait au financement de projets dans neuf pays, indique dans le quotidien Barbara Hintermann, directrice générale de l'ONG basée à Lausanne. «Rien que dans ces neuf pays, 1,5 million de bénéficiaires sont affectés.

On parle des enfants, de leur famille et de toute la communauté autour». L'organisation humanitaire doit également licencier 430 de ses collaborateurs dans les pays concernés. «La situation est compliquée, car ces employés sont des [habitants] locaux, qui n'ont pas le droit aux mêmes assurances sociales qu'ici en Suisse», explique la responsable.

FISCALITÉ: Les cantons s'opposent à la modification prévue de la clé de répartition de l'impôt minimal sur les sociétés de l'OCDE, indiquent jeudi l'Aargauer Zeitung, la St. Galler Tagblatt et la Luzerner Zeitung. Ils ont envoyé une lettre au Conseil fédéral. Dans la missive, les ministres cantonaux des finances demandent que les recettes supplémentaires issues de l'impôt ne soient pas détournées pour financer l'armée.

La Confédération est seule responsable de l'armée, rappellent-ils. La clé de répartition actuelle prévoit que les trois quarts des recettes supplémentaires de l'impôt doivent être versés aux cantons et un quart à la Confédération.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.02.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): démission du directeur de Credit Suisse, Tidjane Thiam. Thomas Gottstein lui succède, tandis qu'Urs Rohner restait président du conseil d'administration. Le départ de M. Thiam fait suite à l'affaire de la filature de l'ex-banquier vedette Iqbal Khan, ancien directeur de la gestion de fortune internationale de Credit Suisse, débauché par la rivale banque UBS. Il s'est avéré par la suite que d'autres dirigeants de la banque, dont le directeur des ressources humaines, étaient également surveillés.

- Il y a 5 ans (2020): décès du tueur à gages colombien Jhon Jairo Velásquez, dit Popeye, le bras droit de Pablo Escobar. Il affirmait avoir assassiné «au moins 250 personnes, peut-être 300», sur instructions du «patron» et ordonné quelque 3000 assassinats. Il s'était rendu à la police en 1992.

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'écrivaine algérienne Assia Djebar, l'une des figures majeures de la littérature maghrébine d'expression française ("La soif», «Les impatients"). Elle était née en 1936.

- Il y a 25 ans (2000): la Finlande élit pour la première fois une femme, Tarja Halonen, à la présidence de la République.

- Il y a 50 ans (1975): décès du lauréat du prix Pulitzer James Merrill, descendant du fondateur de Merrill Lynch Charles E. Merrill. Ce mécène avait soutenu de nombreux créateurs culturels.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de la chanteuse américaine Natalie Cole ("Unforgettable... With Love», «Miss You Like Crazy «). La fille de Nat King Cole est décédée le 31 décembre 2015.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du chanteur de reggae jamaïcain Bob Marley ("No Woman, No Cry», «I Shot The Sheriff», «Get Up, Stand Up"). Il est décédé en 1981.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Dorothée, la plus forte neigée».