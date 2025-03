blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé de pérenniser le concept d'«ordonnances muséales». IMAGO/Depositphotos

Les points forts du jour

GÉNIE GÉNÉTIQUE: Le Conseil national se prononce jeudi sur une prolongation de deux ans du moratoire sur le génie génétique. Une réglementation des nouvelles techniques de sélection végétale est en cours d'élaboration. Mais le Parlement ne pourra pas se prononcer avant la fin 2025. Une extension du moratoire doit permettre d'éviter un vide juridique. Le Conseil fédéral propose même de prolonger le moratoire de cinq ans.

TRANSPORTS: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) présentent jeudi leur bilan 2024 à la presse. Le directeur Vincent Ducrot et la présidente du conseil d'administration Monika Ribar évoqueront également les défis qui se profilent pour les prochaines années, notamment la réorientation du trafic marchandises et l'augmentation du nombre de chantiers. Ils exposeront aussi les pistes identifiées pour continuer à satisfaire les besoins des voyageurs et de la clientèle du fret ferroviaire.

UKRAINE: Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à l'Ukraine. Ils doivent notamment examiner le plan «pour réarmer l'Europe» qui doit permettre de fournir une aide militaire «immédiate» à l'Ukraine. Ce projet en cinq volets devisé à 800 milliards d'euros a été présenté mardi par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à la réunion.

FOOTBALL: Dernier club suisse engagé dans les coupes d'Europe de football, le FC Lugano disputera jeudi soir dès 21h00 son huitième de finale aller de Conference League. Les Tessinois doivent affronter en Slovénie le NK Celje.

Vu dans la presse

SANTÉ: Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé de pérenniser le concept d'«ordonnances muséales», rapportent jeudi Le Courrier et La Liberté. Introduit en 2019 dans l'unité de cardiologie, le projet a été étendu à d'autres services.

Désormais, des patients en soins palliatifs, diabétologie, réhabilitation rénale et respiratoire, oncologie ou encore en obésité peuvent recevoir une prescription les invitant à visiter le musée d'ethnographie de Genève (MEG), le musée d'art et d'histoire (MAH) ou le musée Ariana. «Visiter un musée offre une alternative à la médication et permet de préserver la santé dans sa globalité», explique dans le journal le professeur Marc-Olivier Sauvain, chef du département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).

MIGRATION: L'UDC a tenté d'activer la clause de sauvegarde contre l'immigration en début d'année, révèlent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Ils citent la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR), affirmant lors d'un débat parlementaire sur les nouveaux accords passés entre la Suisse et l'Union européenne (UE) que son parti avait déposé une telle demande.

La requête de l'UDC a été discutée au sein de la commission de politique extérieure du Conseil national, mais n'a pas abouti, précisent les journaux. Les représentants des autres partis ont mis en avant le fait que la clause de sauvegarde n'était applicable qu'à certaines conditions. Le conseiller national Eric Nussbaumer (PS/BL) dénonce dans les journaux une tentative de l'UDC de torpiller le nouveau paquet d'accords avec l'UE.

ÉTATS-UNIS: Le président du PLR Thierry Burkart estime jeudi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund que la fiabilité des États-Unis est remise en question avec retour de Donald Trump à la présidence du pays. «En peu de temps, Donald Trump a fait de l'incertitude un principe politique», explique le conseiller aux Etats argovien.

Jusqu'à présent, les Etats-Unis ont offert protection et sécurité aux petits Etats orientés vers l'exportation comme la Suisse, mais, en s'éloignant d'un ordre basé sur des règles, les autorités américaines vont se porter préjudice à elles-mêmes à moyen terme, notamment sur le plan économique, relève M. Burkart. Face à cette situation, il juge préférable que, lors de prochains achats d'armements, la Suisse privilégie dans la mesure du possible les fournisseurs européens afin de renforcer leur industrie.

FLORE: L'absinthe n'est pas indigène de l'arc jurassien, écrit jeudi ArcInfo, citant une étude menée par le Jardin botanique de Neuchâtel. Sans intervention humaine, les plantes d'Artemisia absinthium disparaissent après une dizaine d'années, «en raison de la concurrence des autres plantes», explique dans le journal l'un des auteurs de l'étude, Blaise Mulhauser, directeur du jardin botanique.

Son origine semble être méditerranéenne, entre Italie, France et Espagne, ajoute le biologiste. Connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales, l'absinthe pourrait être arrivée en Suisse avec les Romains, poursuit-il, soulignant que ces derniers connaissaient déjà un vin d'absinthe, avec de l'anis vert, du fenouil et de la grande absinthe, soit les principaux ingrédients de la Fée verte actuelle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 125 ans (1900): décès du facteur de pianos allemand Carl Bechstein. Il était né en 1826.

- Il y a 550 ans (1475): naissance du peintre, sculpteur et architecte Michel-Ange (Michelangelo Buonarotti), l'un des artistes les plus importants de la renaissance italienne. On lui doit notamment la Pietà de la basilique Saint-Pierre à Rome, le David à Florence et le plafond de la chapelle Sixtine. Il est décédé en 1564.

Le dicton du jour

«Au jour de Sainte-Colette, commence à chanter l'alouette».