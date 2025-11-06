Elle vivait au milieu des carcasses et d'une centaine d'animaux affamés

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Déjà condamnée en 2018 à Nyon (VD) pour maltraitance envers cinquante chiens, une sexagénaire désormais installée en France voisine aurait récidivé, rapporte La Côte. (image d'illustration) IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JUSTICE: Le Tribunal fédéral décide jeudi, lors d'une audience publique, si le canton de Schwyz a eu raison d'interdire à un médecin d'exercer sa profession alors qu'il avait déjà été condamné. Cet homme avait été condamné définitivement pour abus sexuel et contrainte sexuelle multiple dans le canton de Zurich. Le médecin n'est autorisé à exercer que sous certaines conditions depuis 2017.

CLIMAT: Luiz Inacio Lula da Silva accueillera ce jeudi et vendredi le sommet des chefs d'État et de gouvernement avant le début de la COP30 le 10 novembre à Belem. Le président de gauche brésilien, qui a exhorté ses pairs à passer à l'action, a mis un point d'honneur à ce que la conférence ait lieu en Amazonie, où la plus grande forêt tropicale de la planète joue un rôle essentiel dans l'absorption des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

FOOTBALL: Lausanne-Sport dispute jeudi dès 21h à la Tuilière son troisième match dans la phase de ligue de la Conference League. Vainqueurs de leurs deux premières parties, les joueurs du coach Peter Zeidler peuvent faire un pas de plus vers la phase à élimination directe en cas de succès face aux Chypriotes de l'Omonia Nicosie. Engagés quant à eux en Europa League, Young Boys et le FC Bâle en sont déjà à la 4e journée. YB, bien parti avec ses 6 points, ira défier le PAOK Salonique en Grèce (21h). Le FCB, qui ne compte que 3 points, accueillera le FCSB Bucarest dès 18h45.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse dispute de jeudi à dimanche à Tampere en Finlande la première étape du Euro Hockey Tour. Les hommes du coach Patrick Fischer entameront ce tournoi jeudi à 17h30 face à leurs hôtes finlandais, avant d'en découdre avec la Suède (samedi à 12h) puis avec la Tchéquie (dimanche à 12h). Les sélectionnés suisses espèrent tous marquer des points dans l'optique des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où les places seront très chères en raison de la participation des joueurs de NHL, et du Championnat du monde 2026 qui se déroulera à Zurich et à Fribourg.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 6 novembre, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armé. Les dégâts causés perturbent les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles longtemps après la fin des hostilités. Ils ont aussi des effets qui s'étendent et se prolongent bien au-delà des limites des territoires nationaux et qui auront des conséquences pour les générations futures. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

MALTRAITANCE ANIMALE: Déjà condamnée en 2018 à Nyon (VD) pour maltraitance envers cinquante chiens, une sexagénaire désormais installée en France voisine aurait récidivé, rapporte La Côte. Fin octobre, la SPA Besançon et la gendarmerie ont découvert chez elle plus de cent animaux en détresse et une vingtaine de carcasses en décomposition.

Près de 80 chiens, affamés et malades, vivaient dans la saleté. Cinquante-cinq chiens et cinq chats ont été sauvés, mais une trentaine d’animaux restent entre ses mains, les autorités lui laissant une dernière chance de se mettre aux normes. L’intéressée nie toute maltraitance et parle de complot. Une enquête est en cours et plusieurs associations, dont la SPA et 30 millions d’amis, envisagent de porter plainte pour sévices graves et cruauté animale.

EDUCATION: Face à la multiplication de comportements ingérables chez certains élèves, des enseignants neuchâtelois, soutenus par le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois (SAEN), lancent un appel aux autorités, rapporte Arcinfo. Des comportements témoignant d'un refus de la contrariété, de l’autorité et/ou de la vie en société, sont en forte hausse depuis le Covid et épuisent les profs.

Deux enseignantes du centre scolaire de la Côte ont présenté mercredi au Landeron un projet lors d'une réunion des syndiqués. Elles ont réuni des témoignages et préparent un courrier aux autorités, appelant leurs collègues à contribuer. Le SAEN rencontrera le 11 décembre la conseillère d’État Crystel Graf pour aborder ce problème grandissant, qui touche désormais tous les niveaux scolaires. Les enseignants soulignent la détresse de familles dépassées et s’inquiètent pour les élèves ordinaires, pénalisés par l’attention accaparée par les cas difficiles.

PROTECTION DE L'ADULTE: Face à la hausse des violences et à la complexité des cas qu’il gère, l’Office de protection de l’adulte (OPAd) genevois va créer une équipe mobile spécialisée pour intervenir auprès des bénéficiaires les plus vulnérables et réfractaires, souvent atteints de troubles psychiques.

Prévue pour 2025, cette unité comptera, selon la Tribune de Genève, quatre postes: des travailleurs sociaux hors murs et des infirmiers spécialisés en santé mentale. Elle agira sur le terrain pour prévenir les drames, maintenir le lien avec les usagers et protéger le personnel. Inscrit au budget cantonal, ce projet pilote de quatre ans vise à répondre à une urgence humaine et institutionnelle, en apportant un accompagnement adapté là où le dispositif actuel montre ses limites.

ENERGIE: Les Verts ont réuni les signatures nécessaires pour leur initiative sur le solaire. Quatre mois avant l’échéance, le projet semblait pourtant menacé d’échec. Désormais, quelque 125'000 paraphes sont en cours de validation par les communes afin de permettre un dépôt dans les délais, a indiqué la présidente du parti, Lisa Mazzone, à CH Media.

Il s’agit de la première initiative populaire lancée par les Verts seuls depuis dix ans. Le texte exige l’instauration d’une obligation d’installation de panneaux solaires sur tous les bâtiments adaptés dans un délai de 15 ans, avec des exceptions prévues uniquement pour des raisons de protection prépondérantes ou si la mesure s'avérait disproportionnée.

VOTATIONS: Peter Spuhler ne quittera finalement plus la Suisse. Le patron de Stadler Rail avait fait sensation il y a un peu plus d’un an en déclarant qu’il s’exilerait si l’initiative sur l’impôt sur les successions, portée par les Jeunes socialistes, était acceptée.

Dans une nouvelle interview accordée aux titres Tamedia alémaniques, il explique que la situation s’est apaisée grâce à la clarification du Conseil fédéral, selon laquelle l’impôt ne serait prélevé qu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance. «Il n’est plus nécessaire que j’émigre de manière préventive», a-t-il déclaré. La Suisse votera fin novembre sur cette initiative, qui prévoit un impôt de 50 % sur les héritages dépassant 50 millions de francs.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.11.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Les réseaux de transport de nuit sont suspendus pour une durée illimitée en Suisse à partir de la nuit du 6 au 7 novembre, en raison de la pandémie de coronavirus.

- Il y a 45 ans (1980): Ronald Reagan est élu 40e président des Etats-Unis. Il a siégé à la Maison Blanche de 1981 à 1989.

- Il y a 50 ans (1975): Début de la Marche verte, marquant le début de la prise de contrôle du Sahara occidental par le Maroc.

- Il y a 145 ans (1880): Naissance de l'écrivain et critique de théâtre autrichien Robert Musil ("L'homme sans qualités"). Il s'exile en Suisse en 1938 avec sa femme Martha, d'abord à Zurich, puis près de Genève. Il est décédé le 15 avril 1942 à Genève.

- Il y a 165 ans (1860): Abraham Lincoln est élu 16e président des Etats-Unis. Il est le premier président issu des rangs du Parti républicain et le premier à être victime d'un assassinat (en 1865).

Le dicton du jour

Quand en novembre il a tonné,L'hiver est avorté