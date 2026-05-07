blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Dans l'affaire du commissaire de Fedpol arrêté fin avril, il est question de pots-de-vin dépassant largement les 100'000 francs. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ELECTRICITE: La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fait le point sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité de ces derniers mois. Elle présente aussi les prévisions pour l’hiver à venir ainsi que les évolutions internationales du moment.

OSCE: Ignazio Cassis veut que les pays de l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE), institution qu'il préside cette année, anticipent les défis technologiques pour éviter les effets négatifs pour la sécurité. Le conseiller fédéral doit ouvrir ce jeudi une conférence internationale à Genève sur cette question.

MEDIAS: Le secteur suisse des médias à rendez-vous jeudi et vendredi à Lucerne à l'occasion du Swiss Media Forum. Le président de la Confédération Guy Parmelin sera présent pour donner le coup d'envoi de l'événement.

Le rôle de l'intelligence artificielle au sein des rédactions, la pratique journalistique sous la présidence de Donald Trump ou encore la couverture de la tragédie de Crans-Montana font partie des thèmes au programme.

GENEVE: Des pistes pour des économies de 500 millions de francs à l'horizon 2029 doivent être dévoilées ce jeudi à Genève. Un groupe de pilotage va remettre son rapport au Conseil d'Etat.

FOOTBALL: Europa League: Victorieux 1-0 à l'aller, Nottingham Forest se déplace pour affronter Aston Villa, sans le Nyonnais Dan Ndoye blessé, pour le match retour des demi-finales d'Europa League jeudi (21h). Dans l'autre rencontre, l'espoir suisse Johan Manzambi et le SC Fribourg accueille Braga après une défaite 2-1 à l'aller.

Vu dans la presse

CRIMINALITE: Le collaborateur de Fedpol arrêté fin avril est un commissaire de Fedpol originaire du nord-ouest de la Suisse, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. L’homme est soupçonné d’avoir transmis des informations de service à au moins une personne liée à des structures mafieuses et au trafic organisé de drogue. Il est question de pots-de-vin dépassant largement les 100'000 francs.

Au sein de Fedpol, un commissaire n’occupe pas un poste de chef enquêteur, mais une fonction subalterne. L’épouse du collaborateur de Fedpol a également été arrêtée. Elle avait auparavant travaillé, comme son mari, pour la police cantonale bâloise. On ignore encore comment le couple – qui bénéficie de la présomption d’innocence – réagit aux accusations.

VALAIS: Le Conseil d’Etat valaisan a vu sa décision retoquée dans l’affaire du triage forestier de Lienne-Morge, rapporte Le Nouvelliste. Toute la procédure doit désormais être recommencée depuis le début. Le Tribunal cantonal estime que le Canton a gravement violé le droit d’être entendues des communes concernées – Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse – en réclamant le remboursement de subventions forestières sans leur transmettre correctement le dossier ni le rapport final de l’Inspection des finances.

L’affaire porte sur des travaux forestiers annoncés mais jamais réalisés entre 2008 et 2022. Si le préjudice direct est estimé à 215'000 francs, l’analyse cantonale évoque plus de 2 millions de subventions versées au-delà des coûts effectifs.

SURVEILLANCE: Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a élaboré un nouveau projet de réforme de la surveillance de la poste et des télécommunications, rapporte le site d'informations Republik.ch. Le projet d’ordonnance ne correspond «absolument pas à la motion adoptée par le Parlement», juge le média. Le DFJP a transmis cette version provisoire à certaines entreprises informatiques suisses sélectionnées.

Seuls quelques paramètres ont été modifiés en pratique, notamment une réduction du nombre d’entreprises concernées. Des sociétés comme Proton, Treema ou Tresorit doivent toutefois toujours identifier leurs clients. Pour la plupart des entreprises interrogées par Republik.ch, le projet reste inacceptable. Le DFJP a rappelé qu’aucune version définitive n’avait encore été arrêtée.

DIPLOMATIE: L’ambassadeur d’Italie à Berne, Gian Lorenzo Cornado, a réagi, dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung, aux critiques du ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis. «Je m’exprime directement. C’est mon style», a déclaré l’ambassadeur. Il affirme toujours dire ce qu’il pense, mais surtout ce que son gouvernement lui demande de dire.

JUSTICE: L'animateur d’une émission automobile allemande risque une peine de quatre ans de prison pour avoir roulé beaucoup trop vite dans le canton de Lucerne, rapporte la Luzerner Zeitung. Le Ministère public reproche à l'homme sept excès de vitesse commis en une seule journée de juin 2021.

L’accusé a notamment dépassé de 105 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité. Selon la Luzerner Zeitung, le prévenu reconnaît l’ensemble des faits. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience devant le Tribunal pénal de Lucerne le 27 avril. Son avocat n’a pas souhaité commenter l’affaire, invoquant le secret professionnel.

SKI ALPIN: Plus de vingt ans après ses dernières épreuves au plus haut niveau, Veysonnaz rêve d’un retour en Coupe du monde de ski alpin. Le retrait de St. Anton (AUT) des courses féminines de vitesse prévues en 2027 a relancé les discussions, selon Le Nouvelliste. La FIS, par l’intermédiaire de son directeur général Urs Lehmann, a sondé Swiss-Ski sur les alternatives possibles, en évoquant Veysonnaz.

Si l’intérêt est réel autour de la piste de l’Ours, les délais pour 2027 semblent trop serrés en raison des lourdes exigences logistiques, sécuritaires et financières. L’horizon 2028 apparaît plus réaliste, avec même l’idée ambitieuse d’un géant nocturne. Les organisateurs se montrent confiants sur l’hébergement grâce aux capacités locales et aux nouveaux hôtels de Sion.

HOCKEY SUR GLACE: Le capitaine de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, Roman Josi, s’est exprimé dans Blick au sujet de sa lettre de protestation liée au licenciement du sélectionneur Patrick Fischer. Selon lui, ce courrier visait avant tout à envoyer «un signal fort» de soutien à Patrick Fischer, et non à s’opposer à son successeur Jan Cadieux. Roman Josi a affirmé accorder toute sa confiance à Jan Cadieux.

«Ma déception était grande à ce moment-là. C’est pourquoi il était clair pour moi que je devais montrer ma solidarité envers Fischi», a-t-il déclaré. Le capitaine assure que les divergences au sein de l’équipe ont été réglées et que le dossier est désormais clos en interne. Selon lui, cet échange franc a même renforcé la cohésion du groupe.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 07.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): Ronald Biggs, l'un des plus célèbres fugitifs de l'histoire criminelle britannique, rentre au Royaume-Uni après 36 ans de cavale. Il est l'un des auteurs de l'attaque du train postal Glasgow-Londres en 1963. Il est décédé en 2013.

- Il y a 80 ans (1946): Fondation du groupe japonais Sony.

- Il y a 125 ans (1901): Naissance de l'acteur américain Gary Cooper. Il a remporté deux Oscars pour «Sergent York» (1942) et «Le train sifflera trois fois «1953), ainsi qu'un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1961. Il est décédé le 13 mai 1961.

- Il y a 175 ans (1851): Le franc devient la monnaie officielle en Suisse.

Le dicton du jour

«Plus mai est chaud, Plus l'an vaut»