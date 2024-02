blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le coût moyen d'un forfait journalier a augmenté de près de 20 francs au cours des vingt dernières années. (image d'illustration) Imago

Les points forts du jour

CLIMAT: La Jeunesse socialiste dépose jeudi son «initiative pour l'avenir» à la Chancellerie fédérale, avec plus de 140'000 signatures. Elle demande un impôt sur les successions et les donations à partir de 50 millions de francs, afin de financer une «politique climatique socialement juste».

Selon elle, cet impôt de 50% rapporterait environ six milliards de francs par an. Les Jeunes socialistes veulent ainsi tenir les plus riches responsables pour la crise climatique.

RETRAITES: L'Union syndicale suisse (USS) revient jeudi sur le devant de la scène pour défendre la 13e rente AVS. Elle veut tordre le cou aux arguments avancés par les opposants de son initiative et présente un «fact-checking».

Les initiants avaient déjà défendu la 13e rente au début janvier en rappelant que celle-ci permettrait tout juste de compenser la perte du pouvoir d'achat.

ETATS-UNIS: La Cour suprême des Etats-Unis doit examiner le recours de l'ex-président Donald Trump et archifavori des primaires républicaines contre la décision de la justice du Colorado le déclarant inéligible dans cet Etat. Elle entendra jeudi les arguments des deux parties.

A ce jour, sur la trentaine d'Etats dans lesquels des recours en inéligibilité ont été engagés contre Donald Trump, seuls deux ont abouti, dans le Colorado et le Maine. Plusieurs Etats attendent néanmoins pour statuer définitivement que la Cour suprême se prononce.

Vu dans la presse

SPORTS D'HIVER: Une semaine de vacances au ski coûte 24% de plus cette année qu'il y a deux ans. Presque toutes les stations de ski sont concernées par cette hausse des prix, comme le montre une étude de la Banque Cler et de l'institut BAK Economics.

En cause, les prix toujours plus élevés des billets de ski, observent les journaux de CH Media et de Tamedia. Ainsi, le coût moyen d'un forfait journalier a augmenté de près de 20 francs au cours des vingt dernières années et il n'existe pratiquement plus de rabais pour les groupes de population les plus défavorisés.

SANTÉ: En Suisse, 350 enfants et adolescents sont atteints d'un cancer chaque année. Pour environ un tiers d'entre eux, il s'agit de leucémie, pour un quart de tumeurs dans le cerveau et la moelle épinière.

Les chances de guérison sont élevées – quatre enfants et adolescents sur cinq survivent au cancer. Mais beaucoup souffrent des conséquences tardives, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Celles-ci peuvent apparaître immédiatement ou des années après la maladie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès du pionnier suisse de la photographie aérienne Georg Gerster. Il était né en 1928.

- Il y a 15 ans (2009): Les citoyens suisses disent oui à 51,5% à la reconduction de la libre circulation des personnes et à son extension à la Roumanie et à la Bulgarie. Aucun canton n'a voté non.

- Il y a 20 ans (2004): Les citoyens suisses disent oui à 56,2% à l'initiative demandant l'«internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables».

- Il y a 25 ans (1999): Décès de l'écrivaine anglo-irlandaise Iris Murdoch, une pionnière de la discussion sur le genre. Elle était née en 1919.

- Il y a 30 ans (1994): Attaque à la Sihlpost de Zurich: cinq hommes armés dérobent 19 sacs postaux contenant de l'argent liquide et des titres d'une valeur de 13,5 millions de francs. Les sacs devaient être chargés dans un train pour Genève.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'actrice américaine Brooke Adams ("Les moissons du ciel», «L'invasion des profanateurs"). Elle est une descendante des présidents américains John Adams et John Quincy Adams.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'acteur français Niels Arestrup, trois fois lauréat du César du meilleur second rôle masculin ("De battre mon coeur s'est arrêté», «Un prophète», «Quai d'Orsay").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du photographe brésilien Sebastião Salgado, connu pour ses reportages sociaux et ses photos prises le 30 mars 1981, alors qu'il était présent par hasard lors de la tentative d'assassinat du président américain Ronald Reagan.

- Il y a 105 ans (1919): Les frères Henri et Maurice Farman fondent la première compagnie aérienne régulière au monde, la Société générale des transports aériens (SGTA), ou «Lignes Farman». En 1933, la fusion de la SGTA avec quatre autres compagnies aériennes donnera naissance à Air France.

- Il y a 130 ans (1894): Naissance du philosophe allemand Ludwig Marcuse ("Die Philosophie des Glücks"). Il est décédé en 1971.

- Il y a 130 ans (1894): Naissance du réalisateur américain King Vidor ("Guerre et Paix», «La Grande parade"). Il est décédé en 1982.

Le dicton du jour

Eté de la Saint-Jean, quelques jours cléments

