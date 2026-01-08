«Je n'arrivais plus...» : les confessions post-mortem de Claude-Inga Barbey

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Claude-Inga Barbey, décédée samedi des suites d'un cancer à 64 ans

Les points forts du jour

MÉDIAS: Les éditeurs alémaniques de Schweizer Medien ont rendez-vous jeudi à Zurich pour leur traditionnel congrès de l'Épiphanie. Au programme: tables rondes, analyses et débats avec des décideurs et des experts des médias, de la communication, de la politique et des affaires, avec comme invité le ministre de la défense Martin Pfister. Dans son invitation, l'organisation souligne qu'à l'heure de l’intelligence artificielle, des fausses informations et autres campagnes de désinformation ciblées, les médias sont confrontés à la nécessité d'apporter un éclairage pertinent à un moment où des valeurs telles que la confiance, la sécurité et la liberté sont de plus en plus au centre des préoccupations.

DROGUE: Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre (VS), un Tunisien de 23 ans doit comparaître jeudi devant le Tribunal cantonal valaisan (TC) à Sion. En première instance, le 7 août 2025, le Tribunal d'arrondissement de Sierre l'avait condamné à 4 ans de prison ferme et à une expulsion du territoire de 7 ans. L'homme doit répondre d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'extorsion aggravée, de tentatives d'extorsion aggravée et de complicité de tentative d'extorsion aggravée. Le trafic de haschisch portait sur la vente d'au moins 540 kg de haschisch pour un chiffre d'affaires de 2,7 millions de francs. Dans cette affaire, une trentaine de jeunes avaient été impliqués.

INFLATION: L'Office fédéral de la statistique publie jeudi matin l'indice des prix à la consommation (CPI). Le renchérissement attendu, quasi nul, témoigne d'une bonne santé économique du pays, toutefois fragile, selon les analystes.

Vu dans la presse

HUMOUR: Les accusations d'homophobie, de transphobie et de racisme lancées contre la comédienne genevoise Claude-Inga Barbey, décédée samedi des suites d'un cancer à 64 ans, l'ont suivie jusqu'à la fin, explique-t-elle dans un entretien réalisé peu avant sa mort et diffusé jeudi par la Tribune de Genève et 24 Heures. Elle dit avoir essayé «encore et encore» de comprendre comment elle a pu blesser des personnes avec son sketch sur le langage épicène en 2021.

Elle s'est même rendue dans un centre LGBTQI+ à Genève pour en discuter. «Mais je ne comprends toujours pas comment ça a pu en arriver là». Depuis ces accusations, «jouer sur scène a été un cauchemar. J'ai été prise d'un trac foudroyant dont je n'ai jamais réussi à me débarrasser. Je n'arrivais plus à conduire ma voiture, je l'ai vendue. Prendre le train est devenu un calvaire», ajoute-t-elle.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Ni la porte extérieure ni la porte intermédiaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont l'incendie a fait 40 morts et 116 blessés au Nouvel An, n'avaient une largeur minimale de 1,2 mètre, du moins telles qu'elles étaient ouvertes la nuit du drame, estime jeudi la Neue Zürcher Zeitung.

Avec une capacité totale de 200 personnes, trois issues de 0,9 mètre de large chacune ou deux issues de 0,9 et 1,2 mètre de large sont nécessaires selon la réglementation, a confirmé le canton du Valais au journal. Plusieurs témoins ont fait état d'une autre issue à l'arrière du local, mais il n'a pas été possible de déterminer si celle-ci était ouverte et effectivement accessible la nuit de l'incendie.

CORRUPTION: Le vaste scandale de corruption au sein de l'OTAN, portant sur des contrats passés avec la firme israélienne Elbit Systems, a des ramifications en Suisse, rapporte jeudi Le Courrier. Un ancien spécialiste des munitions à l'OTAN, devenu homme d'affaires, a été interpellé en mai à Lugano. L'homme, installé au Tessin et qui aurait agi comme intermédiaire, est accusé selon un document de justice américaine, d'avoir reçu, entre novembre 2019 et juin 2020, plus d'un million d'euros d'une société italienne afin de lui permettre de remporter un contrat.

Selon le média tessinois Area, il aurait été détenu à la prison de La Farera à Lugano durant soixante jours avant d'être libéré, à la suite d'une intervention américaine. Interrogé par Le Courrier, le Ministère public de la Confédération affirme qu'il ne mène actuellement pas de procédure pénale dans ce contexte.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): la police mexicaine arrête le baron de la drogue Joaquim Guzman, alias «El Chapo», l'homme le plus recherché au monde à l'époque. «El Chapo» s'était échappé d'une prison par un tunnel six mois plus tôt.

- Il y a 30 ans (1996): un avion Antonov An-32 d'African Air s'écrase sur un marché de Kinshasa après un décollage raté, faisant 350 morts.

- Il y a 30 ans (1996): décès de l'ancien président français François Mitterand (1981-1995) d'un cancer de la prostate diagnostiqué dès 1981 et tu pendant dix ans.

- Il y a 75 ans (1951): naissance du réalisateur et producteur américain John McTiernan ("Une journée en enfer», «A la poursuite d'Octobre Rouge», «L'affaire Thomas Crown").

- Il y a 80 ans (1946): naissance du footballeur suisse Fritz Künzli, l'un des meilleurs buteurs helvétiques de l'histoire. En 313 matches de LNA, il a marqué 201 buts, ce qui reste le record dans l'élite du football suisse. Avec le FC Zurich, il a gagné deux fois le titre de champion (1966, 1968) et quatre fois la Coupe de Suisse (1966, 1970, 1972, 1973). Il est décédé en 2019.

Le dicton du jour

«Au jour de Sainte-Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule».