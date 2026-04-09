La politique agricole 2030 pourrait bien sonner le glas des petits paysans

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Avec la politique agricole à partir de 2030 (PA30+), quelque 2100 exploitations agricoles sont menacées de disparition. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CLIMAT: Un groupe d'experts mandaté par l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) rend jeudi son rapport sur la politique climatique de la Suisse et les mesures prises jusqu'à présent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La Suisse est fortement impactée par le changement climatique. Elle se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

DIPLOMATIE: Le chef du Département fédéral de justice et police Beat Jans est à Anvers pour aborder les défis en matière de sécurité. Il va visiter jeudi le port de la cité belge, l'un des plus grands en Europe. Le conseiller fédéral sera accompagné de la directrice de l'Office fédéral de la police (Fedpol) Eva Isabel Wildi-Cortés, ainsi que du directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Pascal Lüthi.

ECONOMIE: La Banque nationale suisse (BNS) inaugure jeudi son nouveau centre d'accueil à Berne. Il aura fallu six ans de travaux de rénovation avant que le complexe baptisé «Moneyverse» ne soit opérationnel. Créé en collaboration avec le Musée d'histoire de Berne, le centre doit permettre aux visiteurs de découvrir le travail de la BNS et aborder le phénomène de l’argent sous différents angles.

CINEMA: La 79e édition du Festival de Cannes dévoile jeudi sa sélection officielle des films appelés à concourir du 12 au 23 mai prochain sur la Croisette. On sait déjà que John Travolta présentera son premier long-métrage en tant que réalisateur tandis que Barbra Streisand et le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson ("le Seigneur des anneaux") recevront une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de leur carrière.

HIPPISME: L'élite mondiale du saut d'obstacles se retrouve à Fort Worth pour la finale de la Coupe du monde jeudi soir (heure suisse). Côté helvète, Steve Guerdat nourrit notamment des ambitions de titre. Le Jurassien, vainqueur de l'évènement à trois reprises (2015,2016 et 2019), sera en lice avec son hongre de 12 ans Iashin Sitte pour tenter de remporter un quatrième titre, un exploit inédit dans la discipline. Victorieux lors des étapes de Coupe du monde à Leipzig et Helsinki, le duo fait partie des favoris.

Vu dans la presse

AGRICULTURE: Avec la politique agricole à partir de 2030 (PA30+), quelque 2100 exploitations agricoles sont menacées de disparition, selon le conseiller national Kilian Baumann (Verts/BE), président de l’Association des petits paysans. Les projets du Conseil fédéral prévoient que les exploitations devront être nettement plus grandes pour pouvoir bénéficier des paiements directs de la Confédération, selon les titres alémaniques de Tamedia.

Un facteur déterminant pour l’octroi des paiements directs est l'unité de main-d’œuvre standard (UMOS). Le secteur s’attend à ce que la valeur UMOS passe de 0,2 à 0,5 point. Le seuil d’entrée UMOS est actuellement très bas, a indiqué l’Office fédéral de l’agriculture aux journaux. La proposition concrète sera présentée dans le cadre de la procédure de consultation.

TRANSPORTS DE PERSONNES: Rappelé à l’ordre par les autorités, Booking.com a dû cesser son service de voiture de transport avec chauffeur (VTC) faute d’autorisation conforme à la loi cantonale, rapporte la Tribune de Genève. Si le groupe américain a mis fin à ce service, de nombreux autres diffuseurs en ligne continuent de proposer des courses à des prix très élevés. Les acteurs officiels dénoncent une concurrence déloyale et un manque de contrôles qui les forcent à agir par la voie juridique pour signaler les nombreux abus.

Interpellée par le journal, la police du commerce se réfugie derrière les difficultés d'intervention. Comme ces services illégaux fonctionnent souvent via des plateformes internet éphémères hébergées à l’étranger, «la marge de manœuvre pour intervenir est extrêmement réduite et très gourmande en ressources», selon elle.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Un proche d’une victime du drame de Crans-Montana a déposé une plainte pénale contre trois hauts fonctionnaires du canton du Valais, rapporte la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Ces trois personnes, qui bénéficient de la présomption d’innocence, travaillent pour le Canton dans les domaines de la sécurité et de la protection incendie, écrit la NZZ en se fondant sur des documents d’enquête.

Elles sont soupçonnées d’homicide par négligence, d’incendie par négligence ainsi que de meurtre et d’incendie par dol éventuel. Par cette plainte, le proche de la victime soulève la question de savoir si le Canton avait correctement rempli son rôle de surveillance et de coordination pour le bar «Le Constellation». Contacté par le journal, le Ministère public n’a pas donné d’informations sur l’état de l’enquête.

JUSTICE: Une première condamnation est tombée à la suite de la manifestation pro-palestinienne non autorisée organisée le 1er novembre dernier à Sion, rapporte le Nouvelliste. Après qu'un groupe avait tenté de franchir le périmètre sécurisé, la police était intervenue et avait procédé à plusieurs interpellations. Quatre dénonciations pénales avaient été émises. L’une a abouti à la condamnation d’un Valaisan de 49 ans par ordonnance pénale pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

Malgré les avertissements répétés, l'accusé avait franchi le cordon de sécurité, le visage dissimulé. Il écope d’une peine avec sursis et d’une amende de 500 francs, ainsi que des frais de procédure. Plus de 100'000 francs de factures ont par ailleurs été adressés aux organisateurs de la manifestation par les autorités valaisannes. 98'0000 francs concernent les frais d'engagement des diverses polices.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Deux cent dix-huit personnes sont tuées dans l'effondrement du toit d'une discothèque en République dominicaine.

- Il y a 5 ans (2021): Décès du prince Philip, duc d'Edimbourg, mari de la reine Elizabeth II.

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'écrivain américain Richard Condon ("L'honneur des Prizzi").

- Il y a 60 ans (1966): Naissance de l'actrice américaine Cynthia Nixon ("Sex and the City», «And just like that...").

- Il y a 205 ans (1821): Naissance du poète français Charles Baudelaire ("Les Fleurs du Mal», «Le Spleen de Paris"). Il est décédé le 31 août 1867.

Le dicton du jour

«En avril, ne te découvre pas d'un fil, En mai, fais ce qu'il te plaît!»