Philippe Nantermod reçoit insultes et injures «pour une simple question»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«C'est complètement fou, pour une simple question formulée de manière neutre, de générer de telles réactions», a réagi Philippe Nantermod. KEYSTONE

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Comité d'initiative et Conseil fédéral présentent séparément jeudi leurs arguments au sujet de l'initiative pour la responsabilité environnementale, soumise à votation le 9 février. Soutenus par le PS et les milieux écologistes, les Jeunes Vert-e-s veulent, avec leur texte, que l'économie suisse, y compris ses importations, se réinsère dans les limites naturelles terrestres d'ici à dix ans. Le ministre de l'environnement Albert Rösti y est opposé, estimant que l'initiative va trop loin. Le délai de dix ans aurait de trop fortes conséquences économiques et sociétales, selon lui.

TRANSPORTS: L'Association transports et environnement (ATE) présente jeudi à Berne ses priorités et ses revendications pour l'année 2025, une année lors de laquelle la politique des transports, comme de nombreux autres domaines, sera confrontée à des programmes d'économie. L'association profitera aussi de l'occasion pour tirer un bilan intermédiaire de la politique climatique, dix ans après l'accord de Paris sur le climat.

ÉTATS-UNIS: Les Etats-Unis tiennent jeudi des funérailles nationales pour leur ancien président Jimmy Carter, point d'orgue de plusieurs jours d'hommage rendu au prix Nobel de la paix qui a marqué l'histoire du pays et du monde. L'actuel président américain Joe Biden doit prononcer l'éloge funèbre à la cathédrale nationale de la capitale Washington. Aux côtés d'environ 3000 personnes, tous les quatre autres présidents américains encore en vie assisteront aux funérailles, de Bill Clinton à Donald Trump, en passant par George W. Bush et Barack Obama.

UKRAINE: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre jeudi en Allemagne les alliés de l'Ukraine, réunis sous l'égide des Etats-Unis, pour discuter de leur aide militaire, onze jours avant le début du mandat du président américain élu Donald Trump qui s'est dit sceptique sur ce soutien financier. Cette réunion du «groupe de contact» des partenaires de Kiev à Ramstein, une base aérienne américaine non loin de Francfort, sera la dernière du secrétaire américain à la défense Lloyd Austin, ministre de Joe Biden qui sera remplacé à la Maison-Blanche le 20 janvier par le milliardaire républicain.

LIBAN: Le Parlement libanais doit se réunir jeudi à 10h00 pour élire un président de la République. Le pays, plongé dans une profonde crise économique et financière, est sans chef d'Etat depuis plus de deux ans. Cette séance se tiendra alors qu'un acteur incontournable de la scène politique libanaise, le Hezbollah, est sorti affaibli de deux mois de guerre avec Israël et après la chute du président syrien Bachar al-Assad, dont il était l'allié. Le général Joseph Aoun, commandant de l'armée libanaise, semble désormais être le plus à même de remporter l'élection, d'après des responsables politiques libanais.

Vu dans la presse

SANTÉ: Le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) dit dans Le Temps de jeudi avoir reçu une centaine d'emails d'insultes et des injures depuis la publication d'un article du journal Blick sur son interpellation parlementaire en décembre demandant quel impact aurait l'introduction d'une classe d'âge «senior» dans l'assurance-maladie.

«C'est complètement fou, pour une simple question formulée de manière neutre, de générer de telles réactions», lâche-t-il, soulignant que les réactions sont plus nuancées en Suisse romande qu'outre-Sarine. «Je ne veux aucun mal [...] aux retraités. Mon but [...] est [...] de chercher un soulagement financier à une population qui n'en peut plus de l'évolution des primes» de l'assurance-maladie, assure-t-il.

IRAN: Si l'Iranien Mohammed Abedini, accusé de trafic d'armes et arrêté en Italie, a utilisé à des fins militaires des compétences qu'il a développées dans le cadre de son engagement entre 2019 et 2022 comme collaborateur scientifique dans un laboratoire de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), «c'est à notre insu et, bien entendu, sans notre soutien», indique jeudi de manière anonyme dans 24 Heures et la Tribune de Genève son ancien responsable de recherche.

L'entreprise Illumove, que l'ex-post-doctorant avait créée dans le parc d'innovation de l'EPFL, ne visait qu'un «usage civil», ajoute le responsable. La technologie devait entre autres offrir des traqueurs de mouvements pour différents sports, notamment pour les courses hippiques, relève-t-il encore. M. Abedini est accusé d'avoir livré des composants électroniques faisant l'objet de sanctions aux gardiens de la révolution islamique grâce à son entreprise fictive basée à Lausanne.

SUICIDE ASSISTÉ: Les autorités suisses étaient informées du projet de la capsule à suicide «Sarco» bien avant sa première utilisation à Schaffhouse à la fin septembre, rapportent jeudi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, la Basler Zeitung et le Bund. Des documents montrent que l'organisation à l'origine du projet, The Last Resort, avait informé le ministère public et le médecin cantonal de la procédure plusieurs mois auparavant.

Des documents médicaux des personnes souhaitant se suicider, une preuve de leur capacité de discernement et une lettre d'accord de leurs proches avaient également été transmis. Le ministère public a cependant refusé de consulter ces documents et s'est clairement prononcé contre l'utilisation de la capsule.

ÉNERGIE: La Suisse a livré le 3 janvier de grandes quantités d'électricité à l'Allemagne afin d'éviter une surcharge du réseau électrique dans le Bade-Wurtemberg, écrivent jeudi l'Aargauer Zeitung, la St. Galler Tagblatt et la Luzerner Zeitung. 2350 mégawatts ont été injectés dans le réseau allemand, ce qui correspond au double de la puissance de la centrale nucléaire de Leibstadt (AG).

La surcharge était due à une surproduction d'énergie éolienne dans le nord de l'Allemagne, qui a bloqué le réseau. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité suisse Swissgrid explique dans les journaux que de telles mesures dites de redistribution se multiplient avec les énergies renouvelables.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.01.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Gabriel Attal devient, à 34 ans, le plus jeune premier ministre de l'histoire de la France.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du conseiller aux Etats radical zougois Rolf Schweiger. Il a présidé le parti radical-démocratique (PRD) suisse en 2004, mais a démissionné la même année pour des raisons de santé.

- Il y a 100 ans (1925): naissance de l'acteur américain Lee van Cleef ("Le bon, la brute et le truand», «Et pour quelques dollars de plus"). Il est décédé en 1989.

- Il y a 125 ans (1900): naissance du compositeur allemand Rudolf Hindemith. Il est généralement resté dans l'ombre de son frère Paul. Il est décédé en 1974.

Le dicton du jour

«Pour Saint-Adrien, le froid nous revient».