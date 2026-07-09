blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les lacs des barrages pour la production hydroélectrique suisse sont actuellement moins remplis qu'à la même période de 2022, une année marquée par la crise énergétique. (image d'illustration)

Actu et dicton du jour Lacs des barrages à un niveau très bas: «La situation n'est pas encore précaire, mais...»

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le président de la Confédération Guy Parmelin achève jeudi au Mexique sa tournée diplomatique de onze jours en Amérique du Nord. Depuis le 29 juin, le Vaudois s'est rendu au Canada, aux Etats-Unis et, depuis mercredi, au Mexique pour mener des missions économiques et scientifiques.

MOYEN-ORIENT: L'Iran va inhumer jeudi à Macchhad l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême iranien traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et en Irak voisin.

FOOTBALL: La France lance jeudi les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 de football en affrontant le Maroc à partir de 22h00 (heure en Suisse) à Boston.

TENNIS: Les demi-finales du simple féminin du tournoi de tennis de Wimbledon sont au menu de jeudi.

Vu dans la presse

ÉNERGIE: Les lacs des barrages pour la production hydroélectrique suisse sont actuellement moins remplis qu'à la même période de 2022, une année marquée par la crise énergétique, constatent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Leur taux de remplissage atteint 43%, ce qui est inférieur de 15 points de pourcentage à la moyenne à long terme.

La situation n'inquiète cependant pas le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti, pour qui les réserves d'énergie sont plutôt bonnes actuellement. Les données disponibles sur le taux de remplissage sont des prévisions pour l'hiver prochain, le niveau maximal des eaux n'étant atteint qu'à l'automne, précise son secrétariat. «La situation n'est pas encore précaire, mais nous la surveillons de très près», déclare pour sa part Urs Meister, directeur de la commission fédérale de l'électricité (ElCom).

VOTATIONS: Plus de 7100 Neuchâtelois se sont déjà inscrits pour le vote électronique, qui sera à nouveau possible dans le canton dès le scrutin du dimanche 29 novembre 2026, indique jeudi dans ArcInfo la chancelière cantonale Séverine Despland. «Il y a eu 6500 [inscriptions] dans les deux semaines suivant l'annonce du lancement, le 16 juin», ajoute-t-elle, soulignant qu'«une partie de la population attend depuis longtemps de retrouver ce troisième canal de vote», notamment les Suisses de l'étranger.

La chancelière rappelle que la Confédération a fixé un plafond de 30% du corps électoral cantonal pour le vote électronique, ce qui correspond à «environ 39'700 personnes». Il n'y a en revanche pas de plafond pour les scrutins cantonaux et communaux.

CEDH: Accusée de plagiat, la juge fédérale Julia Hänni, qui figure sur la liste des trois magistrats retenus par le Conseil fédéral pour succéder au juge suisse à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) Andreas Zünd, maintient sa candidature, rapportent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

La juge de 49 ans avait dans un premier temps annoncé en interne par e-mail le retrait de sa candidature, mais elle a finalement décidé de faire marche arrière. «Les élections des juges ne doivent pas être sabotées par des dénonciations anonymes», a-t-elle indiqué aux journaux. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a été informé de ces accusations à la fin mai, mais n'a trouvé aucun élément permettant de les corroborer, selon une porte-parole de l'OFJ. Les accusations portent sur la thèse de doctorat de Mme Hänni à l'université de Saint-Gall ainsi que sur son habilitation à l'université de Lucerne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): décès du dirigeant sportif grison Gian Franco Kasper, ancien président de la Fédération internationale de ski (FIS) et ex-membre du CIO.

- Il y a 25 ans (2001): début des premières écoles de recrues pour militaires en service long.

- Il y a 60 ans (1966): naissance de l'écrivaine belge Amélie Nothomb ("Hygiène de l'assassin», «Stupeur et tremblements").

- Il y a 75 ans (1951): les puissances occidentales décident de mettre fin à l'état de guerre avec l'Allemagne.

- Il y a 80 ans (1946): naissance du chanteur australien Bon Scott, chanteur du groupe AC/DC de 1974 à sa mort en 1980.

- Il y a 80 ans (1946): naissance du chanteur français William Sheller ("Un homme heureux").

Le dicton du jour