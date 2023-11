blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le patron de Migros Mario Irminger n'exclut pas, dans le Blick de jeudi, des suppressions de postes suite à la restructuration du groupe. (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCÈS: Le procès pour juger les responsables présumés du drame survenu au port de La Neuveville (BE) se poursuit jeudi devant le tribunal à Moutier (BE) avec le réquisitoire du Ministère public et les plaidoiries des parties plaignantes. Le 15 mai 2017, deux femmes sont mortes électrocutées en raison de l'installation non conforme d'un câble électrique. Huit prévenus doivent répondre de négligence.

DIPLOMATIE: Le président de la Confédération Alain Berset se rend jeudi au Vatican pour rencontrer le pape François. Les deux hommes doivent échanger notamment sur la promotion de la paix mais aussi sur le traitement des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique en Suisse. Alain Berset se rendra ensuite à Paris, où il participera durant deux jours à plusieurs réunions au sommet à l'occasion du Forum de Paris sur la paix, dont le thème est «Construire ensemble dans un monde de rivalité». Une vingtaine de chefs d'Etats et de gouvernement y sont attendus.

Vu dans la presse

COMMERCE DE DÉTAIL: Le patron de Migros Mario Irminger n'exclut pas, dans le Blick de jeudi, des suppressions de postes suite à la restructuration du groupe. «Nous saurons l'année prochaine combien d'emplois seront supprimés».

Le conseil d'administration proposera samedi lors de l'assemblée des délégués de réduire la taille de l'administration des différentes régions, de 23 à 13 personnes, précise M. Irminger. Il n'entend en outre plus être qu'un membre consultatif.

GENÈVE: Le «Grand Genève est un mythe», déclare dans la Tribune de Genève de jeudi l'économiste français Jean-Louis Meynet. D'une part, ce n'est pas un même territoire aux niveaux social et économique, tant les différences sont importantes, explique-t-il.

«D'autre part, au niveau politique, les instances transfrontalières du Grand Genève ne concentrent leur action que sur le domaine des infrastructures de mobilité», mettant de côté les autres problématiques, ajoute-t-il. Il appelle à repenser complètement le modèle en repartant d'«une feuille blanche».

PROCHE-ORIENT: Après son homologue bernois, le ministre zurichois de la sécurité, Mario Fehr, interrogé jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung, se dit favorable à une interdiction momentanée des manifestations en soutien de la Palestine. «J'ai insisté auprès de la responsable de la sécurité de la ville [de Zurich, ndlr] pour qu'elle n'autorise pas de nouvelles manifestations pro-Palestine dans la situation actuelle dangereuse».

IA: L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) lance un centre dédié à l'intelligence artificielle (IA), rapporte jeudi Le Temps. L'organisme visera notamment à coordonner les projets de recherche et à créer une IA «sûre et efficace».

La première mission de ce centre sera de cartographier tout ce que fait l'EPFL en matière d'intelligence artificielle. «Nous avons plus de 350 laboratoires de recherche sur le campus et ils sont nombreux à travailler au développement de systèmes d'IA», indique dans le journal le professeur Marcel Salathé, qui codirige le centre.

FORMATION: Axpo veut devenir l'un des plus grands formateurs de Suisse d'ici à 2030, écrivent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'énergéticien argovien va faire passer le taux de places d'apprentissage de près de 9% actuellement à 15%.

Le groupe va ainsi former 600 apprentis, déclare dans les journaux Martin Schwab, membre de sa direction. Plus l'entreprise forme de spécialistes, plus elle peut repourvoir les postes vacants, ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1948): naissance du réalisateur danois Bille August ("Pelle le conquérant», «Les Meilleures Intentions», «Goodbye Bafana», «Un homme chanceux").

- Il y a 80 ans (1943): naissance du mathématicien et expert en aérospatiale suisse Bruno Stanek.

- Il y a 85 ans (1938): nuit de cristal en Allemagne nazie, vaste pogrom annonciateur de l'Holocauste.

- Il y a 85 ans (1938): l'étudiant neuchâtelois Maurice Bavaud tente d'abattre Adolf Hitler à Munich. L'attentat a échoué. Après son arrestation, Bavaud a été condamné à mort et exécuté lors d'un procès secret.

- Il y a 105 ans (1918): le poète français Guillaume Apollinaire meurt de la grippe espagnole.

- Il y a 105 ans (1918): l'empereur d'Allemagne Guillaume II abdique, après d'importantes manifestations à Berlin.

Le dicton du jour

«Orage de la saint-Théodore annonce une année en or».

