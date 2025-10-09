blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de paix proposé par Donald Trump lors des négociations indirectes menées en Egypte.

TRANSPORTS: le professeur de l’EPFZ Ulrich Weidmann, mandaté par le Conseil fédéral, présente ses conclusions dans le cadre du projet «Transports '45». Sa mission consiste à revoir l'ensemble de la planification des grands travaux ferroviaires et autoroutiers de la Suisse et à les classer par ordre de priorité. Le conseiller fédéral Albert Rösti en charge de ce dossier prendra position devant la presse dans l'après-midi.

IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS: Les Jeunes socialistes défendent leur initiative «pour l'avenir». L'initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement», soumise au vote le 30 novembre prochain, demande notamment un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle vise les «méga-héritages» et permet de faire payer les ultra-riches à hauteur de leur responsabilité dans la dégradation du climat, argumentent les initiants. Cet argent sera investi pour lutter contre les changements climatiques.

IMPOSITION INDIVIDUELLE: Le Centre et l'UDC déposent les signatures pour le référendum contre le contre-projet indirect du Parlement à une initiative des Femmes PLR pour des impôts équitables. Il prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Un référendum cantonal a déjà abouti.

JETS MILITAIRES: Le groupe d'armement Ruag donne jeudi matin une conférence de presse à Payerne (VD) sur le projet RIGI en lien avec les avions de combat F-35 commandés pour la Suisse, et soutenu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). A ce titre, son chef, le conseiller fédéral Martin Pfister, se rend à la base aérienne de Payerne dans l'après-midi pour s'informer des travaux effectués pour le F-35 et des investissements dans la région.

LITTÉRATURE: Le Suisse Christian Kracht et l’Australien Gerald Murnane figurent parmi les favoris du prix Nobel de littérature 2025, selon les milieux littéraires. Le Suisse n'apparaît toutefois pas sur les sites de paris. Mais c'était aussi le cas l'an dernier de la Sud-Coréenne Han Kang, première femme asiatique à recevoir la distinction. L’Académie suédoise pourrait revenir cette année à un auteur occidental. Le nom du ou de la lauréate sera dévoilé jeudi à 13 heures à Stockholm.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 9 octobre, c'est aujourd'hui la Jounée mondiale de la poste, qui marque l'anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU) en 1874 à Berne. L'objectif est de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial.

Vu dans la presse

JUSTICE: Un vingtenaire, qui a abusé d'au moins six mineures, a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme par le Tribunal correctionnel de l'Est Vaudois, rapporte 24 heures. Le prédateur recrutait ses victimes, dont certaines étaient âgées de 13 ans au moment des faits, sur les réseaux sociaux. Il rétribuait ses interlocutrices de 3 francs le «nude», à 150 francs le rapport sexuel dans sa voiture.

Pour le tribunal, qui écarté les accusations de viol, l'accusé s'est principalement rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des mineures contre rémunération. La contrainte n'a été prise en compte que dans une poignée d'épisodes, selon l'article du quotidien vaudois. «Je ne suis pas là pour moi, car on ne peut plus rien pour moi. Je voudrais seulement que cela n’arrive pas à d’autres», a témoigné une victime devant la cour.

DÉVELOPPEMENT URBAIN: Selon une analyse de CH Media, les dix plus grandes villes suisses ont évolué de manière très différente entre 2010 et 2024. L’âge de la population en est un exemple. L’an dernier, la population la plus jeune se trouvait à Lausanne, avec un âge médian de 37,6 ans, tandis que Lugano affichait la population la plus âgée, avec un âge médian de 46,8 ans.

L’évolution du nombre d’employés fait également l'objet de grandes différences. A Zurich, il a augmenté de 23,1 %, soit la plus forte progression, contre seulement 9,2 % à Bâle, la plus faible. A l'exception de Bâle, le nombre d’étudiants inscrits en 2023 était aussi partout supérieur à celui de 2010.

SOUVERAINETE NUMERIQUE: Infomaniak a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Confédération de prolonger de cinq ans les contrats-cadres liant celle-ci à Amazon, Microsoft, IBM, Oracle et Alibaba pour ses services cloud, rapporte Le Temps. La société genevoise estime que la justification d’une «lacune d’approvisionnement» est abusive et que la durée inhabituelle de la prolongation nuit à la concurrence.

La Chancellerie fédérale invoque de son côté le risque de panne, de coûts accrus et la nécessité d’assurer la continuité avant le déploiement du Swiss Government Cloud. Infomaniak affirme pouvoir répondre au cahier des charges de l’appel d’offres initial et plaide pour une souveraineté numérique accrue. Infomaniak rappelle que près de 400'000 organisations en Suisse et en Europe utilisent ses services. Si ses chances de succès restent minces, l’entreprise dit avoir agi pour plus de transparence et d’indépendance technologique.

SUISSE – UE: Les cantons du Tessin, de Nidwald, de Schwytz et d’Uri ont jusqu’à présent demandé que les accords avec l’Union européenne soient soumis à la double majorité des cantons et du peuple, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Une enquête du journal auprès des cantons révèle une fracture sur cette question, même si la plupart d’entre eux ne se sont pas encore prononcés.

Le canton d’Argovie soutient lui le référendum facultatif sur les traités internationaux à la seule majorité du peuple. La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) doit annoncer sa position sur le dossier européen le 24 octobre. Elle vise une prise de position commune, ce qui nécessite l’accord d’au moins 18 cantons.

JUSTICE: Des affiches placardées dans le canton de Fribourg ont faussement attribué à Pierre-André Page, 1er vice-président du Conseil national, une phrase de soutien présumé au «génocide à Gaza». Selon La Liberté, l’élu UDC, qui dénonce une usurpation d’identité et une calomnie, annonce une plainte pénale.

Il rappelle n’avoir jamais tenu de tels propos et se dit touché par la tragédie à Gaza, tout en réaffirmant son opposition à la guerre. Plusieurs parlementaires fribourgeois de droite ont aussi été visés par ces affiches, qu’ils jugent diffamatoires. Certains envisagent eux aussi de saisir la justice.

SION: Mardi soir, au Conseil général de Sion, le PS et les Verts ont exigé que la population puisse se prononcer sur le droit de superficie que la ville prévoit d’accorder à Christian Constantin pour son projet de nouveau stade, rapporte Le Nouvelliste. Les deux partis jugent le projet disproportionné et irréaliste. Le président de la ville Philippe Varone a rappelé que le Conseil général ne pouvait voter que si la valeur des droits de superficie dépasse 5 % des recettes brutes de la ville, soit environ 13 millions de francs.

Il a aussi précisé que la municipalité n’a encore reçu aucun dossier concret. La ville impose deux conditions: exclure tout centre commercial et garantir le financement, l’exploitation et l’amortissement du futur stade. Christian Constantin a annoncé qu’il déposerait son projet cet automne.

RACISME: Un compte-rendu du Journal de Savièse sur le match de football entre Savièse et Romontois a suscité une vive polémique avec une phrase décrivant trois joueurs «de couleur, rapides et robustes» avec lesquels le club valaisan «a perdu de son côté attachant... pour gagner peut-être efficacité». Interrogé par Le Nouvelliste, le président du FC Savièse, Hubert Fink, s’est dit choqué et a assuré que le club ne cautionnait pas de tels propos.

L’entraîneur Pierre-Alain Suard affirme que certains joueurs ont envisagé de quitter l’équipe. L’Association valaisanne de football a dénoncé un texte contraire à ses valeurs, rappelant toutefois ne pas être compétente hors du cadre des matchs officiels. L’auteur a refusé tout commentaire mais a promis de publier la réaction du club dans la prochaine édition.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Le prix Nobel de la paix est décerné au Programme alimentaire mondial (PAM) pour ses efforts» en vue de «combattre la faim dans le monde».

- Il y a 15 ans (2010): Un puits de secours atteint 33 mineurs bloqués au fond d'une mine du nord du Chili. Les ouvriers se trouvent à 624 mètres de profondeur depuis 69 jours dans la mine de San José dans le désert d'Atacama. Les mineurs sortiront à l'air libre le 13 octobre.

- Il y a 20 ans (2005): Introduction du centime climatique sur les carburants en Suisse.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance de l'auteur-compositeur-interprète britannique Sean Lennon, fils unique de John Lennon et de Yoko Ono.

- Il y a 50 ans (1975): Le prix Nobel de la paix est attribué au Soviétique Andreï Sakharov.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de la militante américaine des droits de l'homme Jody Williams, cofondatrice de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel (ICBL), lauréate du prix Nobel de la paix en 1997.

- Il y a 75 ans (1950): Le ministre allemand de l'Intérieur Gustav Heinemann démissionne pour protester contre le soutien du chancelier Konrad Adenauer au réarmement de l'Allemagne. Il quittera par la suite la CDU pour rejoindre le SPD.

- Il y a 85 ans (1940): Naissance du musicien britannique John Lennon, cofondateur, chanteur et guitariste des Beatles. Il a été abattu le 8 décembre 1980 à New York par un déséquilibré mental.

Le dicton du jour

S'il pleut à la Saint-Denis, La rivière sort neuf fois de son lit