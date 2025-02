L'OFROU se paie la «salle de réunion» la plus chère de Suisse !

blue News Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'OFROU a été pris de court par le rejet populaire et a dû adapter ses concepts. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Les points forts du jour

PRISONS: L'Etat Vaud dévoile lundi deux rapports très attendus sur la surpopulation carcérale dans le canton. Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos tient une conférence de presse pour présenter les analyses et donner des pistes d'action pour tenter de lutter contre cette problématique récurrente.

FRANCE: Le procès de l'homme accusé d'avoir tué à coups de couteau trois personnes dans la basilique de Nice, en France, le 29 octobre 2020, s'ouvre lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le Tunisien de 25 ans comparaît pour assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit se terminer le 28 février.

ETATS-UNIS: Le procès aux Etats-Unis du jeune homme accusé d'avoir tenté de tuer Salman Rushdie à coups de couteau à l'été 2022, plus de 30 ans après la fatwa de l'Iran contre l'écrivain, entre dans le vif du sujet lundi avec le premier réquisitoire de l'accusation. Le suspect, un Américano-Libanais de 27 ans ayant grandi aux Etats-Unis, est accusé de tentative de meurtre et d'agression. Il encourt 25 et sept années de prison pour ces chefs d'inculpation. L'homme est aussi inculpé devant la justice fédérale américaine pour «acte de terrorisme au nom du Hezbollah», le mouvement libanais chiite soutenu par l'Iran.

IA: Vice-président américain, vice-premier ministre chinois, chancelier allemand, des dirigeants politiques du monde entier et des patrons d'entreprises se retrouvent lundi et mardi à Paris lors d'un sommet international sur l'intelligence artificielle (IA). Près de 1500 participants sont attendus au Grand Palais pour le coup d'envoi de cette troisième rencontre internationale sur le sujet, co-présidée avec l'Inde et en présence de son premier ministre Narendra Modi.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 10 février, c'est aujourd'hui la journée internationale du léopard d'Arabie. Le plus petit des léopards est en danger critique, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il resterait moins de 200 léopards d'Arabie à l'état sauvage. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 10 février, c'est aujourd'hui la journée internationale des légumineuses. Cette espèce de plante qui existe depuis des millions d'années a toujours été fondamentale pour l'agriculture et la nutrition durables. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

AUTOROUTE: Le nouveau centre d'accueil de l'Office fédéral des routes (OFROU) à la périphérie de Berne sert actuellement de salle de réunion, rapportent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Il s'agit probablement de l'une des salles de réunion les plus chères de Suisse, écrivent les journaux, car, la plupart du temps, le pavillon n'est pas utilisé.

Le coût total de la construction au Wankdorf s'élève à 3,8 millions de francs. De nombreux contenus exposés sont dépassés, en particulier après le «non» des Suisses à l'extension des autoroutes. L'OFROU a été pris de court par le rejet populaire et a dû adapter ses concepts, indiquent les journaux, citant des documents internes.

ENVIRONNEMENT: L'initiative sur la responsabilité environnementale, nettement refusée par les Suisses dimanche, a surtout convaincu à gauche de l'échiquier politique, révèle un sondage post-votation de Tamedia, repris lundi par les journaux du groupe de presse. Les sympathisants des Vert-e-s l'ont approuvée à 75% et les socialistes à 62%.

Le texte a en revanche rencontré une forte opposition à droite, avec 93% de «non» pour les électeurs de l'UDC, 92% de «non» pour ceux du PLR et 88% de «non» pour ceux du Centre. Seuls les Vert'libéraux se sont montrés un peu plus indulgents avec 60% de «non». Les femmes (39% de oui) se sont montrées davantage favorables au texte que les hommes (21%) (Tribune de Genève, 24 Heures, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Bund, Tages-Anzeiger).

DÉFENSE: La moitié des chars de grenadiers du type M113 de l'armée suisse roule à nouveau après des travaux de réparation, constate lundi la Neue Zürcher Zeitung. L'ensemble des 248 véhicules devrait être rééquipé d'ici à la fin de l'année, indique dans le journal Rolf Siegenthaler, chef de la base logistique de l'armée suisse.

L'armée avait interdit à la fin 2023 à ces chars de circuler en raison d'un défaut technique qui pouvait entraîner la rupture de l'arbre de transmission. La flotte de M113 est en partie composée de véhicules de plus de 50 ans.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 10.02.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): décès de l'écrivain américain Arthur Miller ("Mort d'un commis voyageur"). Il était né en 1915.

- Il y a 25 ans (2000): décès du commerçant allemand Bernhard Markwitz, inventeur des brassards gonflables pour les nageurs. Il a eu cette idée après que sa fille Annette ait failli se noyer. Il était né en 1920.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du nageur américain Mark Spitz, neuf fois champion olympique.

- Il y a 90 ans (1935): naissance de l'entraîneur de football croate, bosniaque et suisse Miroslav Blazevic, ancien entraîneur de l'équipe de Suisse et de plusieurs clubs helvétiques (Sion, Lausanne, Vevey, Grasshoppers, Neuchâtel Xamax). Il est décédé en 2023.

- Il y a 100 ans (1925): naissance de l'acteur et metteur en scène français Pierre Mondy ("La Septième compagnie», «Les Cordier juge et flic», «Le fils préféré").

Le dicton du jour

«Quand février commence en lion, il finit comme un mouton».