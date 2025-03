«Pluie de mars grandit l'herbette et souvent annonce...»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ASILE: Le Conseil national tient lundi une session extraordinaire sur l'asile et la souveraineté à la demande de l'UDC. Le parti conservateur a déposé deux motions demandant un tour de vis envers les requérants d'asile criminels. Il veut aussi durcir les règles du regroupement familial et refouler à la frontière les requérants d'asile qui arrivent de pays tiers sûrs. Les députés se pencheront également sur une motion de commission qui demande une intensification des contrôles aux frontières.

FISCALITÉ: Les sénateurs doivent poursuivre lundi leur discussion sur l'imposition individuelle des couples mariés. Ils sont entrés en matière de justesse la semaine dernière sur ce contre-projet indirect du Conseil fédéral à une initiative des Femmes PLR. Le projet pourrait toujours être rejeté lundi soir, tant il polarise. D'un côté, Le Centre et l'UDC défendent une vision traditionnelle du couple et de l'autre, la gauche et le PLR veulent aller dans le sens de la modernité.

JUSTICE: Un gros procès en appel débute lundi devant la Cour pénale neuchâteloise, opposant le groupe horloger Swatch à deux de ses anciens cadres, ainsi qu'à un homme d'affaires français.

En première instance, les prévenus avaient été acquittés de gestion déloyale aggravée. La corruption était prescrite. Le Ministère public et le groupe horloger avaient fait appel. Swatch Group estime le dommage qu'il a subi à 60 millions de francs pour Tissot et à 500'000 francs pour CK Watch.

MUSIQUE: La SSR présente lundi la chanson qui représentera la Suisse au prochain concours de l'Eurovision en mai. On sait depuis mercredi que c'est la chanteuse fribourgeoise Zoë Më qui a été retenue pour défendre les couleurs helvétiques à Bâle. En tant que tenant du titre et pays hôte, la Suisse est automatiquement qualifiée pour la finale du 17 mai. Zoë Më se produira lors de la première demi-finale du 13 mai.

UKRAINE: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu lundi en Arabie saoudite, où se tiendra le lendemain une rencontre entre une délégation de Kiev et une équipe américaine qui compte y évoquer de futures négociations de paix pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine.

La réunion de mardi devrait être la première entre responsables ukrainiens et américains depuis la visite désastreuse de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche à la fin février, qui avait donné lieu à une spectaculaire joute verbale avec le président américain Donald Trump. Washington a depuis lors suspendu son aide militaire et son partage de renseignements à Kiev.

PROCHE-ORIENT: Une délégation israélienne est attendue lundi à Doha, au Qatar, pour des négociations indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu à Gaza avec le Hamas, enjeu d'importants désaccords entre les belligérants. A la veille de ces pourparlers, Israël a accentué la pression sur le mouvement islamiste palestinien, en annonçant qu'il allait couper l'unique ligne électrique avec Gaza, qui y alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire. Le groupe palestinien a dénoncé un «chantage mesquin et inacceptable».

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 10 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes juges. La représentation des femmes dans le système judiciaire est essentielle pour garantir que les tribunaux représentent leurs citoyens, répondent à leurs préoccupations et rendent des jugements éclairés, écrit l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: Les quelques réactions du Conseil fédéral face à la crise du multilatéralisme après l'arrivée de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis ne sont pas à la «hauteur des enjeux» pour la Genève internationale, estime dans Le Temps de lundi la présidente du gouvernement genevois Nathalie Fontanet.

«L'écosystème international ne concerne de loin pas que Genève. Il relève du rôle essentiel de la Suisse», ajoute-t-elle. Selon elle, l'image de la Suisse risque «d'être affaiblie». La ministre PLR appelle à organiser une grande conférence sur l'avenir du multilatéralisme, sur l'avenir des organisations internationales et des ONG, du droit humanitaire international et des droits fondamentaux.

DIPLOMATIE: Face aux menaces que font peser les coupes budgétaires américaines sur la Genève internationale, l'Office cantonal de l'emploi de Genève a ouvert une ligne téléphonique spéciale, écrit lundi la Tribune de Genève. En quelques semaines, l'organisme a déjà reçu deux demandes de licenciement collectif, touchant plusieurs dizaines de personnes.

Chaque jour, des travailleurs du secteur humanitaire et des ONG contactent la ligne verte spécialement mise en place pour répondre à leurs interrogations, explique l'office. Genève abrite plus de 40 organisations internationales et 750 ONG, un écosystème qui emploie directement plus de 30'000 personnes.

FINANCES FÉDÉRALES: Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin a voulu couper le financement de la prochaine exposition nationale, relate lundi le journal Blick. Il proposait de soutenir la manifestation sur le plan des idées, mais pas sur le plan financier.

La proposition faisait partie de plusieurs mesures d'économies soumises par le conseiller fédéral UDC à ses collègues du gouvernement. Elle n'aurait apparemment pas été retenue, la proposition n'étant pas mentionnée dans les documents mis en consultation, écrit le journal.

AGRICULTURE: Le nombre d'agriculteurs élus au Parlement est nettement plus élevé en Suisse que dans les pays voisins, relève la Neue Zürcher Zeitung lundi. Au Parlement suisse, 10% des députés sont des représentants de l'agriculture. En Autriche, leur part est de 8%, alors qu'en Allemagne, ils ne représentent que 1% des députés et 0,3% en Italie. La raison est, selon le journal, que l'agriculture suisse dépend fortement du soutien de l'Etat.

BIRMANIE: Le rapporteur spécial de l'ONU pour la Birmanie, Tom Andrews, appelle la Suisse lundi dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia à reprendre les sanctions de l'Union européenne (UE). Bruxelles a notamment sanctionné au début 2022 le principal groupe pétrolier et gazier du pays, Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), précisent les journaux, qui soulignent que l'entreprise a eu récemment des relations d'affaires avec la Suisse.

Il n'existe aucune information selon laquelle la MOGE aurait utilisé la Suisse pour contourner les sanctions de l'UE, indique un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). (Basler Zeitung/Berner Zeitung/Der Bund/Tages-Anzeiger)

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): l'Ivoirien Tidjane Thiam remplace l’Américain Brady Dougan, démissionnaire, au poste de directeur général de Credit Suisse.

- Il y a 20 ans (2005): arrestation de l'ex-caporal nazi Paul Schaefer, fondateur de la Colonia Dignidad au Chili, une enclave allemande où des mineurs ont été violés et des prisonniers politiques détenus lors de la dictature chilienne.

- Il y a 80 ans (1945): bombardement de Tokyo par les forces américaines, qui a fait de 80'000 à 100'000 morts.

Le dicton du jour

«Pluie de mars grandit l'herbette et souvent annonce disette».