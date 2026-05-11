Polémique au club alpin: les cabanes bientôt trop chères pour le commun des mortels ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Au sein du Club alpin suisse (CAS), une opposition s’est manifestée contre l’augmentation prévue des contributions au fonds central des cabanes. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le Ministère public valaisan continue sa série d'auditions dans le cadre de l'affaire Crans-Montana. Lundi, c'est au tour de l’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana, Patrick Clivaz, d'être entendu. Il est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar «Le Constellation», en 2018 et 2019.

VIOLENCE DOMESTIQUE: Le Conseil d'Etat vaudois, via ses ministres Isabelle Moret, Rebecca Ruiz et Vassilis Venizelos, dévoile lundi la révision de la loi vaudoise d'organisation de la prévention et de la lutte contre la violence domestique (LOVD). Cette réforme vise notamment à mieux protéger les victimes, renforcer la prévention, intensifier le suivi des auteurs et adapter les réponses au terrain.

JUSTICE: Ce lundi à Granges-Paccot se tient le deuxième jour du procès de Pascal Jaussi. Le président du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (TPE) devrait communiquer en début d'audience les suites qu'il entend donner aux différentes questions préjudicielles formulées par la défense. L'éventuelle acceptation de certaines de ces demandes pourrait le cas échéant mettre fin au procès, mais un ajournement entraînerait la prescription de nombreux points de l'acte d'accusation.

FOOTBALL: La lutte pour la promotion directe atteint son paroxysme en Challenge League. A deux journées de la fin, Vaduz devance Aarau de deux points. Et lundi dès 20h15, les deux équipes s'affronteront directement au Liechtenstein. Si Vaduz l'emporte, les Liechtensteinois accéderont à la Super League. Si Aarau s'impose, les Argoviens prendront les commandes et auront alors leur destin en mai. Lors de la dernière journée, Vaduz se rendra à Wil et Aarau recevra Yverdon. La différence de buts est actuellement en faveur de Vaduz (71-38 contre 73-44, soit +33 contre +29), mais Aarau pourrait déjà combler cet écart lundi.

AUJOURD’HUI, C’EST... Comme chaque 11 mai, c'est aujourd'hui la Journée internationale des oiseaux migrateurs. Placée sous le thème «Chaque oiseau compte – Vos observations comptent!», l'édition 2026 souligne le rôle important de la science citoyenne dans la protection des oiseaux migrateurs. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TOURISME: Au sein du Club alpin suisse (CAS), une opposition s’est manifestée contre l’augmentation prévue des contributions au fonds central des cabanes, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. L’association faîtière souhaite relever sensiblement les cotisations des sections afin de financer la hausse des coûts liés aux rénovations, aux nouvelles constructions et aux dégâts provoqués par le changement climatique.

Selon des calculs internes, ces mesures pourraient entraîner une hausse d’au moins 25% du prix des nuitées ainsi qu’une augmentation des tarifs des repas et des boissons dans les cabanes du CAS. Des critiques émanant de plusieurs sections estiment que ces projets menacent le caractère fédéraliste du CAS et risquent de rendre les cabanes trop coûteuses pour une large partie de la population.

SANTÉ: Une médecin sanctionnée dans le canton de Schwytz à la suite d’un scandale lié à des vaccinations exercerait désormais à Bienne sous un autre nom, révèle le Blick. Deux anciennes employées ont mis en doute dans le journal les compétences professionnelles de la praticienne et évoqué de possibles erreurs de traitement ainsi qu’un manque de connaissances médicales.

Une infirmière a déposé une plainte auprès de la Direction de la santé du canton de Berne. Les autorités bernoises ont indiqué, en invoquant la protection des données, que les signalements étaient examinés dans le cadre des obligations légales de surveillance. Contactée, la médecin n’a pas souhaité s’exprimer et aurait menacé d’engager des poursuites judiciaires.

G7: À l’approche du G7 d’Évian en juin, les syndicats de la police genevoise alertent sur les risques d’épuisement des effectifs, rapporte La Tribune de Genève. Les horaires, transmis seulement début mai, prévoient jusqu’à douze heures de travail par jour durant dix jours consécutifs, sans congé ni majoration des heures supplémentaires pour certaines unités. Les représentants du personnel dénoncent une planification tardive et l’absence de concertation, malgré un événement connu depuis 2025.

Ils craignent une répétition des soucis liés au sommet de l’OMC de 2021, marqué par une surcharge extrême. Alors que d’autres manifestations importantes sont prévues cet été à Genève, les syndicats redoutent une hausse des erreurs et des accidents liés à la fatigue. La direction assure pour sa part travailler à des aménagements et souligne l’appui de renforts intercantonaux.

ENERGIE: Axpo mise, à moyen terme, sur trois à quatre centrales à gaz afin de garantir l’approvisionnement électrique de la Suisse. Dans une interview accordée aux journaux de CH Media, le président du conseil d’administration, Thomas Sieber, a expliqué que le scénario privilégié par le groupe combine l’hydroélectricité, les énergies renouvelables et des centrales à gaz.

Ces dernières présentent l’avantage d’être rapides à construire, flexibles dans leur utilisation et complémentaires aux énergies renouvelables. Parallèlement, Axpo plaide pour une prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires de Gösgen et Leibstadt. Pour ces deux sites, une exploitation pouvant aller jusqu’à 80 ans est envisagée. Des décisions devront notamment être prises d’ici à 2029 pour la centrale de Gösgen.

PRECARITE: A Genève, la fondation Carrefour-Rue & Coulou refuse toujours de quitter le quartier des Grottes et la rive droite pour permettre la relocalisation de Quai 9, rapportent Le Courrier et la Tribune de Genève. Le Jardin de Montbrillant, actif depuis 2002 derrière la gare, devra céder sa place et pourrait être transféré à Plainpalais, dans les locaux de l’ancien restaurant l’Echalotte. Une option jugée «inacceptable» par la directrice Valérie Spagna, qui dénonce «une approche unilatérale, déconnectée des réalités du terrain. C’est un manque flagrant de considération pour une population déjà en grande fragilité».

La fondation rappelle que le Jardin sert chaque semaine des repas chauds à 350 à 400 personnes précarisées et constitue un lieu essentiel d’accueil et de lien social. Elle demande à la Ville d’ouvrir des discussions afin de maintenir l’activité aux Grottes. La magistrate Christina Kitsos estime toutefois que la solution proposée garantit la continuité du service.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.05.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): Un missile israélien détruit la tour Hanadi à Gaza, un immeuble de 13 étages qui abritait les bureaux de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) et de la chaîne qatarie Al Jazeera. Le Hamas réplique en tirant 130 roquettes sur Tel-Aviv.

- Il y a 5 ans (2021): Décès de l'acteur et réalisateur américain Norman Lloyd à l'âge de 106 ans ("Cinquième Colonne», «Le Cercle des Poètes Disparus"). Il a collaboré avec des légendes du cinéma telles que Charlie Chaplin, Orson Welles et Alfred Hitchcock. Il jouait au tennis avec Chaplin trois fois par semaine.

- Il y a 15 ans (2011): Treize Etats membres du Conseil de l'Europe signent la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul).

- Il y a 20 ans (2006): Décès du boxeur américain Floyd Patterson, champion du monde des poids lourds de 1956 à 1959 et de 1960 à 1962. Il avait aussi été champion olympique des poids moyens en 1952 lors des Jeux d'Helsinki. Il était né en 1935.

- Il y a 25 ans (2001): Décès de l'écrivain britannique Douglas Adams ("Le Guide du voyageur galactique").

- Il y a 40 ans (1986): Décès du chanteur et compositeur jamaïcain Bob Marley à l'âge de 36 ans.

- Il y a 45 ans (1981): Création de la comédie musicale «Cats» d'Andrew Lloy Webber à Londres.

- Il y a 50 ans (1976): Décès de l'architecte finlandais Alvar Aalto, adepte du fonctionnalisme et de l'architecture organique.

Le dicton du jour

«Les saints de glace. Les trois saints au sang de navet, Pancrace, Mamert et Servais, Sont bien nommés les saints de glace, Mamert, Servais et Pancrace»