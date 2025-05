L'armée suisse songe à acquérir des missiles américains

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les dirigeants de l'armée suisse envisagent l'acquisition de missiles de croisière américains. (image d'illustration) IMAGO/CHROMORANGE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

AGRESSION SEXUELLES: Trois cantons romands lancent lundi une campagne intercantonale de sensibilisation sur la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. L'idée est de faire davantage connaître les prestations spécialisées et confidentielles des hôpitaux d'intérêt public vaudois, genevois et valaisans. Les trois ministres de la santé des cantons concernés seront présents à l'Hôpital de Rennaz pour une conférence de presse, Pierre Maudet (GE), Mathias Reynard (VS) et Rebecca Ruiz (VD).

DROITS DE DOUANE: Wasington et Pékin doivent dévoiler ce lundi dans une déclaration conjointe les détails de l'accord conclu au terme de deux jours de pourparlers à Genève. Washington a annoncé la veille des «avancées substantielles» dans la résolution de la crise devant la presse à Cologny (GE).

VATICAN: Le nouveau pape Léon XIV rencontre les journalistes ce lundi, quatre jours après son élection. Depuis sa désignation par le conclave jeudi soir, le premier souverain pontife américain de l'Histoire a honoré toute une série de rendez-vous, dont la prière du Regina Coeli dimanche.

PHILIPPINES: Les Philippins sont appelés aux urnes ce lundi pour les élections de mi-mandat. Ils doivent désigner les membres de la Chambre des représentants, la moitié des sénateurs et attribuer des milliers de mandats locaux, sur fond de querelle entre le camp du président Ferdinand Marcos Jr et celui de sa vice-présidente Sara Duterte.

HOCKEY SUR GLACE: Pour son troisième match du Mondial à Herning, la Suisse se frotte lundi (16h20) aux Etats-Unis. Une équipe américaine qui impressionne avec un contingent presque entièrement estampillé NHL. Les noms ne sont pas aussi ronflants que ceux du Canada avec Sidney Crosby, Nathan MacKinnon ou encore Marc-André Fleury, mais cette formation américaine se présente tout de même avec 22 joueurs de NHL et trois garçons de NCAA. Mais sur ces trois jeunes, deux sont des choix de première ronde à la draft. A noter côté suisse que Kevin Fiala vient renforcer la sélection de Patrick Fischer.

AUJOURD'HUI, C'EST...: C'est aujourd'hui que débute la semaine mondiale pour la sécurité routière. Avec cette semaine, l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) veulent notamment renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les accidents de la route font chaque année plus de 62'000 morts et 892'000 blessés graves rien que dans la région européenne, dont au moins un tiers de piétons et de cyclistes. Plus d'infos sur la page de l'OMS.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 12 mai, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la santé des végétaux. Avec cette journée, l'ONU entend sensibiliser la communauté internationale en montrant comment la protection de la santé des végétaux peut contribuer à éliminer la faim, à réduire la pauvreté, à protéger la biodiversité et l’environnement, et à stimuler le développement économique. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENCORE...: Comme chaque 12 mai, c'est aujourd'hui la Journée internationale du Vesak. Le «Vesak», jour de la pleine lune du mois de mai, est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. Avec cette journée, l'ONU veut saluer la contribution que le bouddhisme apporte depuis plus de 2500 ans à la spiritualité de l’humanité. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DEFENSE: Les dirigeants de l'armée suisse envisagent l'acquisition de missiles de croisière américains, rapportent les journaux de CH Media. Des réflexions sont en cours pour établir le nouveau message de l'armée pour les années 2028 à 2031, écrivent les journaux alémaniques qui parlent d'un «changement de paradigme pour l'institution».

Un missile de croisière dont la portée est de 1000 kilomètres peut atteindre des ennemis potentiels au-delà de la frontière. A l'avenir, l'armée veut d'une part avoir la possibilité d'effectuer des contre-attaques de grande envergure et d'autre part dissuader les agresseurs potentiels.

SANTE: La Confédération a entamé de nouvelles négociations avec les fabricants de denrées alimentaires pour réduire la teneur en sucre des aliments, rapportent les journaux de Tamedia. Au début mars, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a présenté sa vision lors d'une table ronde, écrivent les journaux du groupe de presse.

Pour les produits qui font déjà partie de l'accord, une réduction supplémentaire de dix % du sucre est visée d'ici la fin 2028. La teneur en sel doit également être réduite de moins 20 % pour les plats cuisinés et les pizzas. C'est sur le sel que la résistance est la plus forte, ont expliqué des initiés au groupe Tamedia.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 12.05.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): L'artiste biennois Nemo remporte le 68e Concours Eurovision de la chanson à Malmö avec «The Code». C'est la troisième victoire pour la Suisse dans ce concours.

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'acteur français Michel Piccoli ("Le Mépris», «La Grande bouffe», «Habemus Papam"). Il était né en 1925.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance du rugbyman néo-zélandais Jonah Lomu. Il est décédé en 2015.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'acteur irlandais Gabriel Byrne ("Usual Suspects").

- Il y a 75 ans (1950): Le premier Grand-Prix de Formule 1 a eu lieu à Silverstone, en Grande-Bretagne.

- Il y a 80 ans (1945): Le premier ministre britannique Winston Churchill utilise pour la première fois le terme de «rideau de fer» dans une lettre au président américain Franklin Roosevelt.

- Il y a 110 ans (1915): Naissance du religieux vaudois Frère Roger (Roger Schutz), fondateur de la communauté oecuménique de Taizé. Il est mort le 16 août 2005.

Le dicton du jour

«Saint-Mamert, Saint-Servais, Saint-Pancrace,

De leur passage laissent souvent trace.»