Vers la fin de l'hégémonie de la pharma en Suisse à cause de Trump ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Suisse risque de perdre de son importance comme site pharmaceutique. Ici: le siège de Novartis à Bâle. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le Ministère public valaisan continue sa série d'auditions dans le cadre de l'affaire Crans-Montana. Lundi, c'est au tour du président de la commune Nicolas Féraud d'être entendu en qualité de prévenu pour la première fois. Prévenu depuis le 5 mars, l'élu PLR est resté en poste, mais n'intervient plus sur les aspects liés à la gestion politique des suites de la tragédie du 1er janvier. L'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique entre 2021 et 2024 doit, lui, être auditionné mercredi.

TERRORISME: Le tribunal correctionnel de Paris rend ce lundi sa décision contre le cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe, jugés pour financement du terrorisme. L'entreprise française, aux mains du groupe suisse Holcim, est accusée d'avoir payé des djihadistes, dans le chaos du conflit syrien, pour qu'ils laissent tourner une usine. Le parquet a requis à l'encontre de Lafarge l'amende maximale de 1,125 million d'euros ainsi qu'une confiscation partielle du patrimoine à hauteur de 30 millions d'euros.

EGLISE CATHOLIQUE: Le pape Léon XIV entame ce lundi sa première grande tournée internationale qui le conduira dans quatre pays d'Afrique: l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Dialogue avec l'islam, paix, respect des ressources naturelles, lutte contre les inégalités, droits humains seront au programme de ce voyage.

HISTOIRE: Du 23 mai au 23 août, un opéra commémorera les 550 ans des batailles de Grandson et de Morat. Le projet sera officiellement présenté aux médias ce lundi en présence de certains de ses acteurs principaux. L'oeuvre, intitulée «Charles – l'opéra. Du Hardi au Téméraire», est signée par la compositrice Jimena Marazzi et la librettiste Mélanie Carrel. Elle sera présentée au château de Grandson (VD) puis à celui de Villars-le-Moine (FR).

Vu dans la presse

PHARMA: Selon la directrice de Swissmedic, Vincenza Trivigno, la Suisse risque de perdre de son importance comme site pharmaceutique. En cause notamment: la politique pharmaceutique du président américain Donald Trump, qui pousse certains groupes à investir davantage aux États-Unis, au détriment de la Suisse.

Par ailleurs, le pays n’est souvent pas prioritaire pour le lancement de nouveaux médicaments, les entreprises privilégiant des marchés plus vastes. Dans une interview accordée à CH Media, Vincenza Trivigno rejette toutefois les critiques sur les procédures d’autorisation, affirmant que Swissmedic n’est pas plus stricte que ses homologues.

TRAFIC AERIEN: La guerre en Iran complique fortement les liaisons aériennes européennes vers l’Asie. Depuis la fermeture de l’espace aérien iranien le 28 février, et le contournement déjà imposé de la Russie, les compagnies doivent choisir entre deux routes limitées: au sud via la péninsule Arabique ou au nord, parfois en survolant l’Afghanistan. Cette dernière option, adoptée notamment par Swiss, comporte des risques élevés, rapporte Le Temps.

Le pays souffre d’un contrôle aérien quasi inexistant depuis le retour des talibans, obligeant les pilotes à gérer eux-mêmes une partie des opérations. Les équipages doivent donc redoubler de vigilance. En cas d’urgence, les conditions d’atterrissage sont jugées très incertaines. Malgré cela, certaines compagnies maintiennent ces trajets, tout en reconnaissant la complexité et les dangers accrus.

TRAFIC FERROVIAIRE: Le trafic de loisirs sur le réseau ferroviaire suisse a nettement augmenté depuis la pandémie de COVID-19, selon une analyse de CH Media. Cette évolution se manifeste particulièrement sur les lignes à forte proportion de pendulaires, comme au point de mesure de Mattstetten (BE), où les fréquences restent inférieures au niveau de 2019.

Berne est même la seule grande gare à avoir enregistré moins d’entrées et de sorties qu’avant la pandémie. «La demande dans le trafic de loisirs et longue distance progresse nettement plus que le trafic pendulaire classique depuis la pandémie», a indiqué Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF. Ceux-ci y répondent par une extension de l’offre et de nouvelles liaisons directes.

CONTRACEPTION: Par le biais d'une interpellation parlementaire, Léonore Porchet souhaite simplifier l’accès à la pilule du lendemain en Suisse, relatent La Tribune de Genève et 24 heures. La Verte critique le protocole en pharmacie, qui impose un entretien de 10 à 15 minutes et, pour les moins de 16 ans, une évaluation du discernement. Selon la Vaudoise, ces démarches constituent un contrôle excessif pour un médicament jugé sûr et peu contraignant, déjà en vente libre dans plusieurs pays.

Elle demande au Conseil fédéral de justifier cette procédure et propose de rendre l’entretien facultatif. Interrogés par les journaux, des pharmaciens reconnaissent que ces exigences peuvent représenter un obstacle, tout en soulignant leur utilité dans certains cas, notamment pour conseiller ou détecter des situations à risques. Un assouplissement du système est envisagé.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature ("La ville et les chiens», «Conversation dans la cathédrale").

- Il y a 20 ans (2006): Décès de l'écrivaine britannique Muriel Spark ("Belles années de Mademoiselle Brodie"). Elle avait été consacrée «Dame» en 1993 en Grande-Bretagne. Elle avait reçu en 1992 le prix T. S. Eliot ainsi que le British Literature Prize pour l'ensemble de son oeuvre en 1997 à Londres.

- Il y a 30 ans (1996): Les ministres des Finances de l'UE se mettent d'accord à Vérone sur un nouveau système monétaire européen. L'euro sera introduit comme monnaie comptable le 1er janvier 1999 et comme monnaie fiduciaire le 1er janvier 2002.

- Il y a 120 ans (1906): Naissance de l'écrivain et dramaturge irlandais Samuel Beckett, prix Nobel de littérature 1969 ("En attendant Godot").

Le dicton du jour

«Avril frais et mai chaud, remplissent les granges jusqu'en haut.»