blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Actu et dicton du jour Loèche-les-Bains: et si les antennes de Musk rapportaient des clopinettes à la commune ?

Les points forts du jour

MOYEN-ORIENT: Le groupe des donateurs pour la Palestine (PDG), dont fait partie la Suisse, tient sa deuxième réunion lundi à Bruxelles.

HONGRIE: Les députés hongrois votent lundi sur un amendement constitutionnel permettant la destitution du président Tamas Sulyok, un proche de l'ex-premier ministre Viktor Orban.

UKRAINE: Paris accueille lundi une nouvelle réunion de la «coalition des volontaires», rassemblant les principaux soutiens de l'Ukraine. Au moins 37 chefs d'État ou de gouvernement se retrouveront dans la capitale française, aux côtés des dirigeants des institutions européennes et de l'OTAN.

Vu dans la presse

TÉLÉCOMMUNICATIONS Si le président de Loèche-les-Bains (VS), Alain Bregy, voyait en 2025 «d'un bon œil l'arrivée de SpaceX pour dynamiser l'économie de la commune» avec le projet d'implantation de 40 antennes, la base imposable nette de la société d'Elon Musk laissée en Suisse devrait demeurer marginale, selon une enquête du Nouvelliste publiée lundi.

En épluchant les comptes d'une société similaire fondée en 2020 au Royaume-Uni, Starlink Internet Services UK Limited, le journal a découvert qu'elle est dotée d'un capital d'une livre sterling, n'a aucun employé et affichait un bénéfice modeste de 7000 livres en 2025, alors qu'elle revendique 10 millions d'abonnés.

Les abonnements sont encaissés par d'autres entités du groupe, notamment Starlink Netherlands, qui possède 100% Starlink Switzerland, ce qui permet une optimisation fiscale.

CANICULE: Le directeur de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) fait part de son espoir dans le Blick de lundi que l'actuel été caniculaire renforcera la volonté politique d'investir dans les domaines de l'environnement et du climat. Il remarque cependant que son office est frappé «de plein fouet» par les mesures d'économie de la Confédération.

PHYSIQUE: Des forages sont menés depuis le début juillet sur le Léman afin d'étudier la composition de la roche pour le tracé du nouvel accélérateur de particules de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), relate lundi la Tribune de Genève.

Le futur collisionneur circulaire (FCC), prévu pour 2040, doit faire près de 91 kilomètres de long à cheval de la Suisse et de la France, soit bien plus que l'accélérateur actuel, le Large Hadron Collider (LHC) de 27 kilomètres, et passera sous le lac. Les premiers forages dans le Léman ont commencé en 2024 et devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. En tout, 27 recherches ont été programmées, dont certaines sur le lac, pour étudier un tronçon d'environ 86 kilomètres.

DÉFENSE: La police cantonale de Lucerne fait l'éloge dans la Luzerner Zeitung de lundi du nouveau pistolet de l'armée, le SIG Sauer P320, qui avait fait l'objet de critiques. L'arme semi-automatique répond pleinement aux attentes et est considérée comme bonne par les policiers, assure dans le journal un porte-parole de la police.

Le média Watson avait rapporté en début d'année que des problèmes étaient survenus lors des tests effectués par l'armée. Selon la SonntagsZeitung, le pistolet ne répond pas aux exigences techniques. Le fabricant allemand SIG Sauer avait nié l'existence de défauts techniques ou de défauts de conception dans Watson.

CHANTAGE: Une demande d'annulation du procès de l'ancien président du Conseil des États Fritz Schiesser et d'un habitant de Suisse orientale, accusés d'extorsion, a été déposée, rapportent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Elle pointe des incertitudes quant au rôle d'un héritier du groupe chimique bâlois Sandoz et la demande de récusation de la procureure. Le Tribunal cantonal vaudois devra trancher.

L'homme de Suisse orientale est accusé d'avoir soutiré deux millions de francs à un héritier de Sandoz et sept millions à Fritz Schiesser. Selon Das Magazin, l'ex-parlementaire est devenu émotionnellement dépendant de cet homme et aurait perdu l'entier de sa fortune.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): la reine britannique Elizabeth II nomme Theresa May, alors ministre de l'intérieur, au poste de première ministre en remplacement de David Cameron.

- Il y a 10 ans (2016): décès du réalisateur argentino-brésilien Héctor Babenco ("Les requins de l'asphalte», «Le baiser de la femme araignée").

- Il y a 10 ans (2016): décès du chef mafieux Bernardo Provenzano, l'ancien chef suprême de la mafia sicilienne Cosa Nostra, à Corleone. Il a passé 43 ans dans la clandestinité jusqu'à son arrestation en 2006.

Le dicton du jour