Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump coprésident lundi après-midi un sommet pour la paix à Gaza à Charm el-Cheikh, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l’ONU. La Suisse n’y participe pas. «Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza (...)», avait annoncé samedi la présidence égyptienne au deuxième jour de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

CLIMAT: La ministre des finances Karin Keller-Sutter défend la position du gouvernement et du Parlement sur l'initiative «pour l'avenir». Celle-ci demande que davantage de moyens soient consacrés à la politique climatique, et qu’ils proviennent d’un impôt fédéral sur les successions et les donations, soit un impôt de 50% sur la part de succession qui dépasse 50 millions de francs. Pour le Conseil fédéral, ce texte n’est pas une bonne solution pour atteindre les objectifs climatiques de la Suisse. Sa mise en oeuvre pourrait en outre pousser des personnes fortunées et des entreprises à quitter la Suisse, ce qui mettrait en danger des emplois et conduirait même à une baisse des recettes fiscales plutôt qu’à une hausse.

NOBEL: le lauréat du prix Nobel de l'Economie, dernier de la série à être décerné cette année, sera connu aujourd'hui. L'an dernier, l'académie des sciences de Stocholm récompensé trois Anglo-saxons pour leurs recherches sur la compréhension des différences de prospérité entre les nations. Le prix est doté de 11 millions de couronnes (environ 900'000 francs).

EXPO: L'Exposition Universelle à Osaka clôt aujourd'hui ses portes. La Suisse invitée par les 158 pays a exposé sous son pavillon l'innovation en matière de sciences de la vie, de santé et d’alimentation. En 2015, Milan avait bouclé sur un bilan d'un peu moins de 21 millions de visiteurs sur six mois.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse de football peut obtenir lundi soir son billet pour la Coupe du monde 2026. La sélection de Murat Yakin y parviendra si elle gagne en Slovénie et si, dans le même temps, le Kosovo ne s'impose pas en Suède. Les deux matches se joueront dès 20h45.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 13 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe. La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe invite chacun à repenser la manière dont nous nous préparons aux catastrophes en investissant dans la prévention avant qu'elles ne surviennent. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/disaster-reduction-day/

Vu dans la presse

ALIMENTATION. La récolte de pommes de terre 2025 s’annonce exceptionnelle en Suisse, mais une pénurie de palox, ces grandes caisses en bois servant au transport, bloque les livraisons, rapporte 24 heures. Après deux années de faibles rendements, les acheteurs n’ont pas anticipé l’augmentation de 30% des besoins en contenants. Résultat: des producteurs doivent laisser leurs patates en terre ou les stocker dans des hangars inadaptés, au risque qu’elles pourrissent. Cette pénurie temporaire est aggravée par des récoltes simultanées et abondantes de carottes et d’oignons. Près de 11’000 nouvelles caisses sont attendues d’ici fin octobre, ce qui devrait éviter les pertes majeures. Pour 2026, la filière veut mieux anticiper les besoins. Reste que la production dépasse les volumes contractuels et une partie sera écoulée comme fourrage. Toutefois, les producteurs recevront une indemnisation partielle grâce à un fonds commun.

LOUP. À Chamonix (F), un projet expérimental baptisé «Tir-Ex» issu de l’appel d’offres 2023 du «plan national loup» français teste une méthode inédite pour effaroucher les loups sans les tuer, relatent 24 heures et la Tribune de Genève dans un reportage. Dans la réserve naturelle de Passy, le biologiste romand Jean-Marc Landry observe la meute de la Blaitière, équipée de colliers GPS. L’objectif: vérifier si des tirs de balles en caoutchouc peuvent conditionner les prédateurs à éviter les troupeaux. Soutenu par plusieurs institutions françaises, le projet mise sur la science et la coopération entre éleveurs, chercheurs et parcs naturels. Dans un contexte tendu entre intérêts des éleveurs et préservation de la faune, l’équipe de recherche espère prouver qu’on peut changer le comportement du loup plutôt que le supprimer.

VOTATIONS. Le comité de l’initiative Service Citoyen a déposé une plainte concernant les formulations utilisées dans la brochure officielle de vote, selon la RTS et 20 Minuten. Il critique le fait que, dans le résumé des arguments en faveur du «oui», la lutte contre le changement climatique soit mentionnée, alors que cela ne ferait pas partie du cœur de l’initiative. La présidente Noémie Roten estime qu’il s’agit d’une influence délibérée exercée par l’administration fédérale. Le comité a déposé une plainte dans le canton de Vaud et prévoit, en cas de rejet, de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme est également envisagée. La Chancellerie fédérale a, selon 20 Minuten, rejeté fermement ces accusations.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010): Les 33 mineurs bloqués dans la mine chilienne de San José sortent à l'air libre.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'acteur français Philippe Torreton ("Capitaine Conan», «Présumé coupable").

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du chanteur français Christophe ("Aline», «Les marionnettes», «Les mots bleus"). Il est décédé en 2020.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance de Margaret Thatcher, Première ministre britannique de 1979 à 1990. La «Dame de Fer» a réformé en profondeur l'économie anglaise. Elle décède en 2013.

Le dicton du jour

Brouillards d'octobre et pluvieux novembre, Font bon décembre