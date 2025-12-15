Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs voisins pour toucher leur retraite

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ENTREPRISES: Dans le cadre d'une session extraordinaire intitulée «renforcement de la place industrielle suisse et maintien du pouvoir d'achat/places de travail et conditions-cadres économiques», le Conseil national se penche lundi soir sur douze interventions parlementaires. Les demandes sont variées: soutien aux exportations et aux industries suisses, frein aux coûts de réglementation pour protéger les PME, allègements fiscaux en faveur des retraités qui continuent à travailler, plafond pour le nombre d'employés en équivalents plein temps à la Confédération, souveraineté numérique de la Suisse ou encore déduction des primes d'assurance maladie dans l'impôt fédéral direct.

IMMIGRATION: Le Conseil des Etats se prononce lundi sur l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». A l'instar du National, la chambre des cantons devrait recommander le rejet du texte sans contre-projet. L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici à 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures et, si besoin, résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Pour le Conseil fédéral et la majorité de la commission, l'initiative menace la prospérité de la Suisse et mettrait en péril la voie bilatérale avec l'UE.

RÉFUGIÉS: La communauté internationale se retrouve dès lundi à Genève pour trois jours afin de faire le suivi du Forum mondial sur les réfugiés. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette rencontre, la dernière importante de Filippo Grandi comme haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés.

CHILI: Les électeurs chiliens ont élu dimanche le chef d'extrême droite José Antonio Kast à la tête du pays, qui se dote ainsi de son président le plus à droite depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 1990. L'ultraconservateur de 59 ans recueille environ 58% des suffrages contre 42% pour Jeannette Jara, une communiste modérée représentant une vaste coalition de gauche, selon des résultats officiels portant sur 86% des bulletins de vote.

HONG KONG: Un tribunal de Hong Kong a déclaré lundi l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai coupable d'un chef d'accusation de sédition et de deux chefs de collusion avec l'étranger. «Il ne fait aucun doute dans nos esprits que [M.Lai] n'a jamais dévié de son intention de déstabiliser le gouvernement» du parti communiste chinois, a déclaré la juge. Les peines doivent être prononcées à une date ultérieure. Le comité de protection des journalistes a dénoncé une «parodie» de justice. Disposant d'un passeport britannique, le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé, est emprisonné depuis 2020 et maintenu à l'isolement, «à sa demande», selon les autorités.

Vu dans la presse

ÉNERGIE: Une partie de l'argent des investisseurs de l'entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques PrimeEnergy Cleantech, qui a fait faillite, a été consacrée à des projets sans aucun lien avec le projet de base, révèlent les auditions de l'ancien directeur général et de l'ex-président de la société, relayées lundi par Le Temps. Au moyen de diverses sociétés, ils ont investi dans l'immobilier, le cannabis légal, l'horlogerie ou la publicité. «Cela ne [...] regardait pas» les investisseurs, a indiqué aux procureurs Laurin Fäh, le président de PrimeEnergy Cleantech, estimant qu'une fois cet argent levé, il lui appartenait et pouvait être utilisé comme bon lui semblait. La faillite de la société a laissé près de 2000 épargnants romands sur le carreau.

RETRAITE: Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs voisins pour toucher les pensions de retraite, montre une analyse de l'Union patronale suisse, citée lundi par la Neue Zürcher Zeitung. Alors que les Helvètes travaillent 3310 heures pour obtenir une année de retraite, ce temps diminue à 2925 heures en Allemagne. En France, il n'est que de 2436 heures. Si l'on compare la charge par rapport à la performance économique, la France obtient de mauvais résultats: la prévoyance vieillesse engloutit 13,4% du produit intérieur brut (PIB), tandis que la Suisse s'en sort mieux avec une part de 6,6%.

PROCHE-ORIENT: Deux plaintes pénales ont été déposées contre la police cantonale genevoise accusée d'avoir utilisé des moyens de contrainte disproportionnés lors du rassemblement spontané en soutien à la flottille pour Gaza du 2 octobre à Genève, rapporte lundi la Tribune de Genève. Affirmant que 150 black blocks participaient à la manifestation, la police avait fait usage de canons à eau, gaz lacrymogènes, coups de matraque et balles en caoutchouc. La Ligue suisse des droits humains Genève (LSDH-Ge) dit dans le journal «avoir recueilli de nombreux témoignages et qu'il est probable et souhaitable que d'autres plaintes soient en cours de rédaction», dénonçant entre autres des abus d'autorité et des lésions corporelles de la police.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès de Licio Gelli, l'une des figures les plus troubles de l'Italie contemporaine et ancien chef de la loge maçonnique P2. Il avait participé à l'effondrement du Banco Ambrosiano, une banque détenue en majorité par la banque du Vatican. Arrêté en 1982 à Genève, il s'évadera un an plus tard de la prison de Champ-Dollon. En cavale jusqu'en septembre 1987, il se constitue prisonnier en Suisse, qui accepte de l'extrader mais uniquement sur les motifs de délits financiers.

- Il y a 25 ans (2000): le président ukrainien Leonid Koutchma ordonne la fermeture du dernier réacteur nucléaire actif de la centrale de Tchernobyl. Un résultat de négociations après la visite d'Etat de son homologue américain Bill Clinton six mois plus tôt.

- Il y a 70 ans: naissance du peintre et musicien anglais Paul Simonon, bassiste du groupe The Clash.

- Il y a 120 ans (1905): naissance du compositeur hongrois Ferenc Farkas. Il est décédé en 2000.

Le dicton du jour

«Froid et neige en décembre, du blé à revendre».