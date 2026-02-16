«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les CFF ont annoncé à 6h30 à Keystone-ATS la mise en place de deux trains par heure et par direction sur le tronçon Lausanne -Prilly-Malley. L'embrasement de câbles en gare de Lausanne, dimanche soir, a provoqué une paralysie du trafic ferroviaire. (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

CIRCULATION FERROVIAIRE: Interrompu depuis dimanche soir 20h45, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Prilly-Malley ne sera pas rétabli avant mardi matin 4h00. Les CFF ont mis sur pied des alternatives de parcours mais déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens.

C'est l'embrasement d’une quarantaine de câbles dans la gare de Lausanne, qui est à l'origine de cette paralysie. Cet incident technique est dû à un engin pyrotechnique lancé d’un train de supporters, selon les premières instigations des CFF, qui parlent d'acte de vandalisme.

JUSTICE: Le jugement devrait tomber aujourd’hui, dans le procès d’un médecin bernois prévenu de coups et blessures graves et possible violation de la loi sur les médicaments. Entre 2011 et 2013, le chirurgien de 78 ans avait implanté à sept patients de l’hôpital Salem à Berne un implant rachidien, la prothèse discale Cadisc-L. Il avait également participé à son développement, présidant le comité scientifique de l’entreprise ayant conçu l’implant et en percevant une rémunération.

Selon l’acte d’accusation, le chirurgien n’aurait pas suffisamment informé les patients avant l’intervention, ne leur proposant qu’une seule prothèse et omettant de mentionner les risques spécifiques. L'implant de ces prothèses s'est dans tous les cas soldé par un échec, entraînant des dommages physiques à la colonne vertébrale chez les sept patients opérés.

JEUX OLYMPIQUES: La journée de lundi est marquée notamment par la dernière épreuve masculine de ski alpin, le slalom (1re manche à 10h, 2e à 13h30). Loïc Meillard, champion du monde en titre de la spécialité, et Tanguy Nef, sacré en combiné par équipe dans ces JO en compagnie de Franjo von Allmen, lorgnent le podium. Les deux autres Suisses en lice, Daniel Yule et Matthias Iten, affichent des ambitions plus mesurées.

FREESTYLE: En ski également mais en freestyle, Mathilde Gremaud visera un deuxième titre dans ces joutes après celui conquis en slopestyle. La Gruérienne, désormais quadruple médaillée olympique, sera l'une des favorites de la finale du Big Air (dès 19h). Ses principales rivales seront à nouveau la Chinoise Eileen Gu et la Canadienne Megan Oldham. Deuxième Suissesse en lice dans cette finale, Anouk Andraska vise quant à elle le top 8.

HOCKEY: Sur la glace, place aux demi-finales du tournoi féminin de hockey. La Suisse défie à 21h10 le Canada, qui s'était imposé 4-0 face aux joueuses de Colin Muller en ouverture. Même si rien ne semble impossible avec la gardienne Andrea Brändli (40 arrêts en quart face à la Finlande), les Suissesses peuvent déjà songer au match pour la médaille de bronze qui devrait les opposer à la Suède jeudi.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Un mois et demi après l’incendie du Constellation, la question des responsabilités s’intensifie. Selon l’émission de la RTS «Mise au point», diffusée dimanche soir, un audit interne d’août 2023 pointait déjà de graves dysfonctionnements au sein de l’administration communale, y compris au service des contrôles incendie. Le document ultra confidentiel révèle des problèmes de gestion du personnel ainsi qu’un manque de moyens entraînant retards et surcharge de travail.

Dans son 19:30, la RTS estime par ailleurs que Jacques Moretti n’a pas rompu avec son passé dans le milieu du sexe tarifé. Une figure de la prostitution en Suisse romande, affirme dans un reportage avoir prêté environ 50’000 francs au couple pour lancer le Constellation et proposé de payer leur caution. Déjà condamné, cet homme d'affaires est notamment lié à l’affaire de proxénétisme aggravé pour laquelle M. Moretti avait été jugé en France.

PROTECTION DES DONNÉES: Lors de contrôles menés aux niveaux fédéral et communal, des accès illégaux à un système de sécurité et à une base de données ont été constatés, rapporte le Blick. La préposée zurichoise à la protection des données, Dominika Blonski, a découvert, lors d’un contrôle par sondage, que des employés d’une autorité communale avaient consulté par curiosité des données de personnalités ou de proches dans le Système d’information Schengen (SIS).

Un accès non autorisé au système d’information sur les visas (C-VIS) a également été relevé au sein du Corps des gardes-frontière. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Adrian Lobsiger, a exigé des «adaptations dans la gestion des autorisations ainsi que la mise en place d’autocontrôles».

MÉDIAS: La chaîne d’État russe RT a accusé, selon les titres Tamedia, la SRF de manipulation ciblée et a fait campagne en faveur de l’initiative de réduction de moitié de la redevance. La plateforme germanophone du média d’État russe RT a publié le 1er février un article attaquant frontalement la SRF et son correspondant en Russie, tout en se prononçant pour l’acceptation de l’initiative «200 francs, ça suffit».

Une capture d’écran utilisée dans l’article donnait l’impression de provenir du site web de la SRF, mais il s’agirait, selon la SRF, d’un faux. La SRF a «catégoriquement rejeté» les accusations formulées dans l’article de RT.

Anniversaires et jubilés

Il y a 2 ans (2024): Décès de l'opposant russe Alexeï Navalny dans une colonie pénitentiaire en Arctique, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans d'emprisonnement pour des accusations qu'il dénonçait comme politiques.

- Il y a 10 ans (2016): Décès du diplomate égyptien Boutros Boutros-Ghali, sixième secrétaire général des Nations unies de 1992 à 1996.

- Il y a 25 ans (2001): Décès du sexologue américain William Masters. Avec Virginia Johnson, il a fait œuvre de pionniers dans les années 1950 et 1960 en étudiant le comportement sexuel humain.

- Il y a 25 ans (2001): Décès de la chanteuse, actrice et cabarettiste suisse Helen Vita, considérée comme la reine de la chanson insolente allemande. Elle a également tourné dans une soixantaine de films, dont «Lili Marleen» (1981) ou «Berlin Alexanderplatz» (1980) de Rainer Werner Fassbinder.

