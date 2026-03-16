blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Ce dessin de Barrigue suscite la polémique. Capture d'écran du numéro de mars 2026 du magazine «Réformés».

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

POPULATION: Le conseiller fédéral Beat Jans lance ce lundi matin la campagne du gouvernement contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». La semaine dernière, une alliance qui regroupe le PLR, le Centre, le PVL, le PEV ainsi que des acteurs économiques avait déjà dit tout le mal qu'elle pense de ce texte. L'initiative dite pour la durabilité demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions.

SUISSES AU MOYEN-ORIENT: Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) tient un nouveau point de presse ce lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient. L'ambassadeur à Téhéran Olivier Bangerter évoquera notamment la situation. Vendredi dernier, quelque 1750 voyageurs suisses étaient encore bloqués dans cette région.

CASTORS: L'Office fédéral de l'Environnement publie ce lundi un rapport nommé «Le castor, un partenaire efficace pour des cours d'eau vivants». Entre 2020 et 2023, des spécialistes ont étudié les barrages de castors en Suisse. Le rapport met en lumière les «nombreux avantages» de ce rongeur.

Vu dans la presse

RELIGION: Une caricature de Thierry Barrigue représentant Jésus-Christ rompant le pain lors de la Cène a suscité la polémique parmi certains fidèles protestants du canton de Vaud, rapporte 24 heures. Publiée en une du mensuel «Réformés», l’image détourne la scène biblique en jouant sur des termes régionaux pour désigner le trognon de pain. L'Église évangélique réformée du canton de Vaud dit avoir reçu des dizaines de plaintes et dénonce une caricature jugée de mauvais goût, voire choquante.

Le Conseil synodal s’interroge «si l’indécence ou la volonté de choquer doit tenir lieu de ligne rédactionnelle» à la publication indépendante, qui «multiplie les sources d’agacement de son lectorat». Le rédacteur en chef du magazine, Joël Burri, regrette les réactions et prépare des excuses aux lecteurs. Barrigue assure n’avoir voulu se moquer de personne.

ALIMENTATION: Nestlé maintient sa production dans des zones de guerre, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le groupe exploite toujours 24 usines en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et maintient en Iran plusieurs centaines d’emplois ainsi qu’un site de production.

On y fabrique notamment des produits Nescafé, des aliments pour bébés et des bouillies de céréales; de nombreux postes vacants seraient également publiés sur un portail d’emploi iranien. «Nestlé est toujours resté présent partout – sauf lorsqu’une usine était bombardée ou que le gouvernement nous expulsait», a déclaré l’ancien CEO du groupe alimentaire, Peter Brabeck-Letmathe, au journal.

MIGRATION: Le canton d’Argovie a procédé en 2024 à bien davantage d’expulsions de son territoire que ne l’indiquent les statistiques de la Confédération, rapporte l’Aargauer Zeitung. Les chiffres publiés par le Secrétariat d’État aux migrations attribuaient au canton, pour 2024, un taux d’exécution de 61%.

Or une vérification menée par l’office cantonal des migrations a montré que ces données étaient erronées. Le taux réel s’élèverait en fait à 83,2%. Dans le classement national, Argovie passe ainsi de la 19e à la 9e place. Le gouvernement explique ces écarts par des problèmes liés au système d’enregistrement eMAP.

SOINS HOSPITALIERS: Quelque 165 enfants ont participé ce week-end à l’Hôpital des nounours organisé à Hôpital de Porrentruy, rapporte le Quotidien Jurassien. Accompagnés d’étudiants en médecine, en physiothérapie ou en soins infirmiers, ils ont soigné leur peluche à travers différents ateliers: bandages, piqûres symboliques, pommades ou encore un faux examen IRM pour doudous.

L’événement, lancé en 2016 par l’Association jurassienne des étudiants en médecine, affiche complet chaque année. Son objectif est de dédramatiser la visite à l’hôpital pour les enfants tout en leur faisant découvrir le monde des soins. Les jeunes «patients» sont repartis de l'hôpital rassurés... et leurs doudous guéris.

CRIMINALITE: L’ancien défenseur du Lausanne HC Alain Reist, aujourd’hui restaurateur, raconte dans 24 heures et la Tribune de Genève son ras-le-bol après trois cambriolages en moins d’un mois dans son établissement L’Épis Taff’, à Étagnières (VD). Entre le 23 janvier et le 16 février, des malfaiteurs encagoulés se sont introduits à plusieurs reprises dans le restaurant. Lors du deuxième vol, ils emportent le coffre-fort contenant une importante somme en liquide provenant du restaurant et d’un food truck.

Les images de surveillance suggèrent qu’il s’agit des mêmes individus, qui ont laissé des traces d’ADN. Le troisième cambriolage, survenu pendant l’absence des propriétaires, n’a rien rapporté grâce à un nouveau système de sécurité. Malgré la colère et l’épuisement, le couple et leur associé poursuivent leurs projets, tandis que l’assurance a confirmé le remboursement de l’argent volé.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 16.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès du pianiste, compositeur, chanteur et acteur américain Frank Sinatra Jr., fils de Frank Sinatra et Nancy Barbato.

- Il y a 40 ans (1986): Le peuple suisse rejette l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

- Il y a 40 ans (1986): Naissance de l'actrice américaine Alexandra Daddario ("Percy Jackson», «White Lotus").

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du théologien bernois Hansjörg Vogel. Il est devenu évêque de Bâle en 1994, avant de devoir démissionner l'année suivante après avoir annoncé qu'il allait devenir père.

- Il y a 510 ans (1516): Naissance de l'érudit zurichois Conrad Gessner, fondateur de la zoologie descriptive moderne. Il est mort de la peste le 13 décembre 1565.

Le dicton du jour

Quand mars se déguise en été,Avril prend ses habits fourrés