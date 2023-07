blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La consommation de crack explose: le phénomène semble pour l'instant toucher essentiellement Genève. (image d'illustration) KEYSTONE

Le point fort du jour

CLIMAT: La Chine et les Etats-Unis auront lundi et mardi des échanges de vues approfondis sur les questions climatiques. L'émissaire américain pour le climat John Kerry est arrivé dimanche à Pékin avec l'ambition de reprendre le dialogue sur le climat, un sujet crucial pour les deux principaux pollueurs de la planète.

Vu dans la presse

DROGUE: L'installation progressive à Genève à partir de 2021 de trafiquants sénégalais déjà présents en France et vendant du crack prêt à l'emploi à très petites doses et à très bas prix a provoqué l'explosion de la consommation de cette drogue dans la cité de Calvin, indique lundi dans Le Temps Frank Zobel, vice-directeur d'Addiction Suisse et coauteur d'une étude sur le sujet.

L'arrivée à Genève de cette nouvelle offre, combinée au caractère hautement addictif du crack, a créé un «cocktail explosif», estime le responsable. «C'est un signal d'alarme». Il préconise la mise sur pied d'un «plan d'action à plusieurs niveaux en prenant exemple sur les villes qui ont connu ce genre de problème, comme Dublin, Paris ou Londres».

Le développement de cette nouvelle offre a bouleversé le marché genevois, ajoute-t-il. «Jusqu'ici, la cocaïne fumée, soit le crack, était surtout répandue en Suisse alémanique [...] Genève faisait figure d'exception en tant que 'ville de l'héroïne'». Le phénomène semble pour l'instant toucher essentiellement Genève. Mais M. Zobel appelle les autorités des autres cantons à être vigilantes.

Les usagers du crack ont doublé entre 2021 et 2022 à Genève, selon le département genevois de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS).

CLIMAT BIS: Le Paléo Festival, qui débute mardi à Nyon (VD), entend baisser de 25% ses émissions de CO2 d'ici à 2027, rapportent lundi ArcInfo et Le Nouvelliste. L'objectif passe par l'optimisation de la mobilité et de la restauration, qui représentent respectivement 54% et 32% des émissions de carbone.

Contrairement à d'autres festivals de musique, le Paléo n'entend pas pour l'instant compenser financièrement les 3738 tonnes d'équivalent CO2 produites durant les six jours de la manifestation, soit 12 kg de CO2 par festivalier. «Notre responsabilité est de réellement réduire notre impact carbone», explique dans les journaux Mario Fossati, secrétaire général du festival et membre de la commission environnement.

BANQUES: Si Credit Suisse ne peut plus agir de manière indépendante depuis sa reprise par UBS, son activité de financement des yachts est toujours bien vivante, remarque lundi la Neue Zuercher Zeitung. UBS a décidé de reprendre à son ancienne rivale l'octroi de crédits pour les super yachts. Avec un volume de crédit d'un milliard de dollars en 2021, ce secteur d'activité est relativement petit, mais il fait régulièrement les gros titres négatifs ces dernières années.

RETRAITE: Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et du deuxième pilier ne suffisent presque jamais à financer un séjour en maison de retraite, constatent lundi le TagesAnzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. En 2021, un séjour en maison de retraite coûtait en moyenne 10'216 francs par mois. En déduisant les rentes AVS et de la caisse de pension, il manque en moyenne plus de 2000 francs, somme qui est financée par la fortune des pensionnaires d'EMS et par les prestations complémentaires.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2003): décès à Binningen (BL) de Walter Zapp, l'inventeur de l'appareil photographique miniature et de la marque Minox. Il était né en 1905.

- Il y a 40 ans (1983): 17 cas de sida sont diagnostiqués en Suisse. Dix des personnes atteintes en mourront.

- Il y a 50 ans (1973): le roi d'Afghanistan Mohammed Zaher Shah est renversé par un coup d'Etat mené par son cousin, le général Mohammed Daoud. La république est proclamée après plus de deux siècles de monarchie.

- Il y a 65 ans (1958): naissance du réalisateur hongkongais Wong Kar-Wai.

- Il y a 75 ans (1948): naissance à Zurich de l'homme de théâtre suisse Luc Bondy, ancien directeur du théâtre de l'Odéon à Paris (décédé en 2015).

- Il y a 100 ans (1923): naissance du constructeur automobile britannique John Cooper, le père de la Mini Cooper (décédé en 2000).

- Il y a 105 ans (1918): le tsar russe Nicolas II et sa famille sont assassinés par les bolcheviks.

- Il y a 570 ans (1453): la guerre de cent ans prend fin avec la bataille de Castillon.

Le dicton du jour

«Soleil pour la Sainte-Charlotte promet décembre qui grelotte».

