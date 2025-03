Retour de l'Abbé de Saint-Maurice: incompréhension de la Conférence catholique

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Retiré de sa charge d’Abbé de Saint-Maurice (VS) en septembre 2023, Jean Scarcella a repris du service le 9 mars dernier. Si la Conférence des évêques (CES) en a pris acte, la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ), en revanche, a exprimé son incompréhension face à cette décision. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Le Conseil national se penche lundi sur le recours des associations auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Une motion d'Andrea Caroni (PLR/AR) veut les priver de ce droit. Le texte, déposé en réaction à la condamnation l'année dernière de la Suisse pour inaction climatique, a été approuvé en commission, malgré l'opposition de la gauche. Le Conseil des Etats l'a déjà validé l'automne dernier.

ENTREPRISES: La Suisse doit-elle se protéger des investissements étrangers dans des entreprises suisses actives dans un domaine critique, comme le matériel militaire ou la production d'électricité? Le Conseil des Etats se penche lundi sur ce projet du gouvernement, déjà accepté au National. La commission préparatoire recommande de ne pas entrer en matière, craignant un affaiblissement de la place économique suisse.

PROCES – BE: La Cour suprême du canton de Berne examine lundi le recours déposé par une mère condamnée en juin 2024 à la prison à vie pour l'assassinat de sa fille. Devant Tribunal régional Berne-Mittelland, l'accusée a toujours nié avoir tué la fillette alors âgée de 8 ans, en février 2022. Le corps avait été retrouvé dans une forêt de la montagne de Köniz, en périphérie de Berne. La mère avait été condamnée sur la base d'un faisceau d'indices. La défense avait plaidé l'acquittement.

CHYPRE: Les présidents chypriote grec et chypriote turc se retrouvent lundi à Genève pour tenter de relancer des pourparlers sur l'avenir de l'île, entourés des puissantes garantes de leur sécurité pour la première fois en trois ans. Les attentes sont toutefois peu importantes, les deux parties campant sur leurs revendications.

SYRIE: Après la fuite du dirigeant syrien Bachar al-Assad en décembre dernier, Bruxelles accueille ce lundi une conférence visant à poser les jalons d'une transition réussie dans le pays. La communauté internationale doit mobiliser des moyens financiers pour couvrir les besoins fondamentaux. La Suisse prend part à l'événement.

Vu dans la presse

EGLISE CATHOLIQUE: Retiré de sa charge d’Abbé de Saint-Maurice (VS) en septembre 2023, Jean Scarcella a repris du service le 9 mars dernier.

Si la Conférence des évêques (CES) en a pris acte, la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ), en revanche, a exprimé son incompréhension face à cette décision, rapporte lundi Le Courrier.

Le fait que l'abbé Scarcella redevienne membre de la CES «porte atteinte à la crédibilité des mesures que cette dernière et la Conférence centrale (RKZ) et la KOVOS (la conférence des ordinaires, ndlr) prennent avec beaucoup d'engagement contre les abus», écrivent le président de la RKZ, Roland Loos et le secrétaire général, Urs Borsi dans une prise de position citée par le journal, et publiée le 11 mars sur le site Internet de la Conférence centrale.

PRÉVOYANCE: Les retraités ne doivent pas être mis à contribution pour l'assainissement du budget fédéral, estime le directeur de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), Lukas Müller-Brunner, dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt.

La discussion sur l'influence de l'imposition sur la décision de percevoir une rente ou un capital doit être menée dans une perspective de prévoyance, selon lui. Le deuxième pilier a prouvé sa stabilité au cours des dernières années de crise, avec la pandémie et la guerre en Ukraine, souligne encore M. Müller-Brunner dans les titres de CH Media.

PARTIS: La succession de Gerhard Pfister à la présidence du Centre devrait susciter plus d'intérêt que celle de Viola Amherd au Conseil fédéral, affirment lundi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung /Bund. Pour la présidence, une commission de recherche sera mise en place sous la direction du vice-président du Centre Charles Juillard, selon les titres alémaniques de Tamedia.

Les détails concernant la composition de la commission et les délais pour les candidats devraient être communiqués dans les prochains jours. Le Valaisan Philipp Matthias Bregy, en tant que président du groupe centriste au Parlement, part grand favori, mais se fait encore discret. Les conseillers nationaux Yvonne Bürgin, Reto Nause et Nicole Barandun sont aussi cités comme candidats potentiels.

MULTILATÉRALISME: Pour l'ambassadeur de France à l’ONU, Jérôme Bonnafont, le retrait américain du multilatéralisme est une mauvaise nouvelle pour la Genève internationale. Dans les colonnes du Temps lundi, il espère que la Suisse reste fidèle au multilatéralisme au vu des coupes voulues par l’administration Trump. La Suisse doit faire ses choix, mais «Genève apporte quelque chose à la culture de la paix, de la coopération», déclare-t-il.

Sur le plan financier, le système avait depuis longtemps conscience de sa trop grande dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, selon l'ambassadeur. La situation actuelle oblige à réfléchir à la nécessité de diversifier les sources de financement de l’action multilatérale, ce que la France soutient depuis longtemps.

SUISSE-UE: Un lien plus étroit avec l'UE pourrait nuire à l'économie suisse, déclare l'ex-patron d'UBS et Credit Suisse Oswald Grübel lundi dans le Blick. L'Allemand évoque un «complexe d'infériorité». La Suisse importe plus de l'UE qu'elle n'exporte, mais elle est tout aussi importante pour l'Europe: un rapprochement avec la zone euro pourrait entraîner des sorties de capitaux, une hausse des taux d'intérêt et un affaiblissement du franc. La place financière perdrait alors de son attractivité, selon M. Grübel.

RESQUILLE: Le nombre de resquilleurs a atteint l'an dernier un nouveau record, rapportent 24 heures, la Tribune de Genève et les titres alémaniques de Tamedia. Fin 2024, le registre national des resquilleurs comptait plus de 1 million de personnes inscrites. Soit environ 10% de plus qu’un an auparavant (fin 2023, 918'643). Plus du tiers (35%) des resquilleurs pincés ont moins de 26 ans.

Pour l’Alliance SwissPass, la hausse des usagers et des contrôles expliquent cette évolution. Et aussi un changement général au sein de la société allant vers une plus grande prise de risque, indique une porte-parole aux journaux. Le registre national des resquilleurs, créé en 2019 afin de lutter contre les multirécidivistes, comprend aussi les touristes et les frontaliers.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.03.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de la militante pacifiste irlandaise Betty Williams, prix Nobel de la paix en 1976. Elle était née en 1943.

- Il y a 25 ans (2000): Décès de Jack Davis, le plus grand poète aborigène du XXe siècle. Il était né en 1917.

- Il y a 25 ans (2000): Plus de 500 adeptes d’une secte ougandaise, le Mouvement pour la restauration des dix commandements de Dieu, perdent la vie dans un suicide collectif à Kanungu.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance de l'acteur américain Gary Sinise ("Les Experts: Manhattan», «Forrest Gump», «Apollo 13», La ligne verte «).

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du dessinateur de BD allemand Rötger Feldmann ("Werner").

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du footballeur bernois Willy Steffen, six fois champion de Suisse avec Young Boys entre 1953 et 1960. Il est décédé en 2005.

- Il y a 125 ans (1900): Naissance du compositeur de films américain Alfred Newman, neuf fois lauréat d'un Oscar et 45 fois nominé. Il a notamment composé la fanfare qui retentit avant chaque production de la 20th Century Fox. Il est décédé en 1970.

Le dicton du jour

«Quand il fait doux à la Saint-Patrice,De leurs trous sortent les écrevisses.»