Berne: des tonnes de fromage jetées à la poubelle!

Fromages de différents pays photographiés lors de la 37e édition des World Cheese Awards, à la Festhalle de Berne, en Suisse, le 13 novembre 2025. Plus de 5 244 fromages provenant de 46 pays sont en compétition cette année. La Suisse joue un rôle central en tant que pays hôte, avec 948 fromages en compétition. Des tonnes de fromage ont été jetées à la poubelle après la tenue de l'événement. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

Les points forts du jour

CONJONCTURE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) annonce lundi le produit intérieur brut de la Suisse au troisième trimestre. L'économie suisse avait marqué le pas au deuxième trimestre, alors que les perspectives ne sont guère encourageantes en raison de la guerre commerciale et des droits de douane américains.

FORMATION: Le Secrétariat d'Etat à la formation (SEFRI) publie lundi la cinquième étude sur les coûts et bénéfices de la formation professionnelle initiale du point de vue des entreprises. Depuis 2000, les données sont collectées régulièrement afin d'évaluer la viabilité économique de la formation professionnelle duale.

EMPLOI: Le Conseil d'Etat vaudois présente lundi son plan d'action 2025–2027 «Pénurie de main-d'oeuvre, employabilité, intégration» pour répondre au manque de personnel qui touche des secteurs essentiels, comme la santé, le social, la formation, l'industrie ou encore la construction. Le document vise à mobiliser les talents disponibles, renforcer la formation continue pour maintenir l'employabilité et anticiper les besoins futurs du marché du travail. Trois ministres cantonaux seront présents à la conférence de presse: Isabelle Moret, Frédéric Borloz et Rebecca Ruiz.

UKRAINE: Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron se retrouvent lundi à Paris pour discuter des besoins militaires de l'Ukraine pour faire face à l'agression russe et de la coopération des industries de défense des deux pays. Le dirigeant ukrainien a parlé d'un «accord majeur en préparation». La présidence française a, elle, évoqué «la défense du ciel ukrainien». Kiev a signé le mois dernier une lettre d'intention en vue d'acquérir 100 à 150 avions de chasse suédois Gripen.

PROCHE-ORIENT: Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer lundi à 23h00 sur le plan de paix du président américain Donald Trump à Gaza, ayant permis la mise en place, le 10 octobre, d'un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas. Le projet de résolution américaine, plusieurs fois modifié lors de négociations sensibles, «autorise» notamment la mise en place d'une «force de stabilisation internationale» chargée du désarmement «des groupes armés non étatiques» et de la protection de la population civile. Il évoque également l'éventualité d'un Etat palestinien.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Des tonnes de fromage ont été jetées à la poubelle après la tenue des World Cheese Awards à Berne, indiquent lundi le Bund, la Berner Zeitung, 24 Heures et la Tribune de Genève. Sur les 5244 fromages jugés la semaine passée, tous ont fini à la poubelle. «Il n'y avait pas d'autres options», précise dans les journaux Martin Spahr, à la tête du comité organisateur, car seuls les fromages provenant de l'UE et de quelques autres pays européens peuvent légalement entrer en Suisse.

Une autorisation spéciale a été accordée aux autres, mais avec l'obligation de les détruire après l'événement, ajoute-t-il. Comme les fromages étaient exposés les uns à côté des autres, «un fromage d'outre-mer potentiellement contaminé par des bactéries aurait pu infecter l'emmental voisin».

ART: Le sculpteur vaudois François Monthoux, créateur d'une citadelle d'argile et ciment en lisière de forêt à Bière (VD), est un des plus grands influenceurs de Suisse romande sur les réseaux sociaux, avec plus d'un demi-milliard de vues toutes plateformes confondues, relatent lundi ArcInfo et Le Nouvelliste.

Sur Instagram, il cumule 560'000 suiveurs, soit plus que le skieur suisse Marco Odermatt (518'000) ou même devant l'audience du compte RTS Info (458'000). Il dit avoir reçu de nombreuses sollicitations pour des copies de jouets ou de produits. «Il y a aussi de nombreuses entreprises qui aimeraient racheter mes droits, mais je suis méfiant. J'ai peur qu'on ne me reverse qu'un millième de cet argent».

CRIMINALITÉ: Les Suisses ont perdu plus d'un demi-milliard de francs dans des escroqueries en ligne pour des cryptomonnaies depuis 2022, rapportent lundi 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Entre 2022 et 2024, près de 6000 plaintes pour fraude ont été déposées en Suisse, en hausse de 65%. Mais seuls quelques cas ont été élucidés.

Une enquête internationale, à laquelle les journaux du groupe Tamedia ont participé, évalue à au moins 28 milliards de dollars les flux de fonds illicites versés sur de grandes plateformes de cryptomonnaies depuis un an, dont 4 milliards proviendraient d'arnaques en ligne.

PARLEMENT: Le statut des groupes du Parlement suisse sur Taïwan, le Tibet et le Sahara occidental a été rétrogradé, remarque lundi le Blick. La liste des groupes d'amitié parlementaires ne mentionne désormais plus que les groupes qui entretiennent des relations avec des États reconnus par l'ONU et la Suisse ou qui ont un statut d'observateur auprès de l'ONU.

Ce n'est pas un déclassement, le travail pratique des groupes ne changeant en rien, assure une note des services parlementaires dans le journal. Mais «les déclarations de nos groupes n'ont plus la même valeur», relève le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH), membre des trois groupes.

TRANSPORTS PUBLICS: Les CFF vont instaurer des trains de nuit entre Winterthour (ZH) et Berne dès la mi-décembre, révèlent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Les convois circuleront en fin de semaine. Les CFF envisagent un service 24 heures sur 24 le week-end entre Zurich et Genève, Olten (SO) et Bâle, Berne et Thoune (BE), Lausanne et Sion, ainsi qu'entre Zurich et Coire. La date de mise en place de ce réseau n'est pas encore fixée, selon les journaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950): le 14e dalaï-lama, âgé de 15 ans, est investi à la tête du gouvernement tibétain un mois après le début de l'invasion chinoise du Tibet.

- Il y a 80 ans (1935): naissance du skieur, chanteur et acteur autrichien Toni Sailer, élu en 1999 sportif autrichien du siècle. Il était entré dans la légende du ski alpin en remportant à l'âge de 20 ans trois médailles d'or (slalom, géant et descente) aux JO de 1956 à Cortina d'Ampezzo. Il est décédé en 2009 d'une tumeur au cerveau.

- Il y a 100 ans (1925): naissance de l'acteur américain Rock Hudson ("Géant», «Confidences sur l'oreiller», «Le miroir se brisa"). Il a été l'une des premières célébrités à mourir du sida le 2 octobre 1985.

Le dicton du jour

«À Sainte-Élizabeth, tout ce qui porte fourrure n'est point bête».