Drame de Crans-Montana : la commune fait face à des difficultés financières

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 18.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SANTÉ : Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunissent dès lundi pour une semaine à Genève en pleine crise de l'hantavirus. La ministre suisse de la santé Elisabeth Baume-Schneider doit ouvrir la réunion.

HANTAVIRUS : Le MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, doit terminer son voyage lundi au port néerlandais de Rotterdam. Le navire de croisière doit accoster entre 10h00 et 12h00 avec le reste de son équipage. L'annonce au début mai de l'apparition de ce foyer viral à son bord a suscité l'inquiétude mondiale, mais l'OMS juge que le risque sanitaire est «faible». Cet épisode d'hantavirus a fait trois morts et contraint les autorités d'une vingtaine de pays à placer les cas suspects sous surveillance ou quarantaine.

GENÈVE : Un financier est jugé à partir de lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève pour escroquerie par métier. L'homme est accusé d'avoir soustrait 15 millions de francs à une centaine de victimes. Il est passible de 10 ans de prison.

HOCKEY SUR GLACE : L'équipe de Suisse de hockey sur glace dispute lundi dès 20h30 à Zurich son troisième match du championnat du monde. Victorieuse de ses deux premières parties et au repos dimanche, la troupe de Jan Cadieux aborde dans les meilleures dispositions son affrontement avec l'Allemagne, qui a pour sa part perdu 2-0 dimanche soir face à la Lettonie. Les Helvètes restent sur deux succès face à la sélection germanique.

FOOTBALL : Le barrage de promotion en Super League de football et relégation en Challenge League débute lundi dès 20h15 à Aarau entre le club local et Grasshopper Zurich. Le match retour est prévu jeudi à Zurich.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Quatre mois après l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts et 115 blessés, la commune connaît des difficultés financières, écrivent lundi Le Nouvelliste et le Walliser Bote. Celles-ci concernent l'obtention ou la prolongation de crédits bancaires. «Les banques ont besoin de garanties. Etant donné la situation et la pression sur la commune, je ne suis pas surpris qu'elles soient réticentes à prêter à Crans-Montana ou que les taux grimpent», indique un spécialiste du secteur. Interrogée, la commune tempère. Un crédit de 2 millions échu à la fin mars a été remboursé et les deux autres, à échéance en juin et septembre, le seront également, précise-t-elle, soulignant qu'un autre prêt arrivant à échéance à la fin mars a pour sa part été renouvelé.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Comme annoncé, le père d'une des victimes du tragique incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS) a saisi le Tribunal fédéral pour faire récuser les procureures chargées de l'enquête, indique lundi la Neue Zürcher Zeitung. Il reproche au ministère public valaisan de ne pas avoir empêché un risque éventuel de collusion de la part des exploitants du bar «Le Constellation» et de ne pas avoir ordonné de perquisitions et d'autopsies dans un «délai raisonnable», voire de ne pas en avoir ordonné du tout. Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté sa plainte au début avril, estimant qu'il n'avait pas constaté d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées du ministère public constitutives de violations graves des devoirs des magistrats.

IMMIGRATION : Les chiffres relatifs au regroupement familial sont restés plus ou moins stables entre 2008 et 2025 en Suisse dans le cadre non lié à l'asile, constatent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, se référant à des données du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). En moyenne, 44'000 personnes sont arrivées chaque année en Suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes et en provenance de pays tiers. L'Allemagne arrive en tête avec plus de 82'000 personnes sur l'ensemble de la période étudiée. Dans le cadre de l'asile, il y a eu 3000 regroupements familiaux par an, ce nombre incluant les personnes nouvellement arrivées en Suisse ainsi que les proches qui s'y trouvaient déjà. C'est l'Érythrée qui arrive en tête avec environ 23'000 personnes qui, entre 2008 et 2025, sont arrivées en Suisse, y sont nées ou s'y trouvaient déjà.

AIDE SOCIALE : Le Département fédéral de justice et police envisage de supprimer l'égalité de traitement pour l'aide sociale entre les réfugiés titulaires d'un permis de séjour B et les ressortissants suisses, relate lundi le Blick. Une modification de l'ordonnance est à l'étude, indique dans le journal le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). En 2027, les premiers Ukrainiens bénéficiant du statut de protection S auront droit à un permis B et donc à davantage d'aide sociale. Cantons et communes s'attendent à une hausse des coûts, selon le Blick. Une telle modification permettrait en outre d'éviter une inégalité de traitement, car les personnes admises à titre provisoire ne bénéficient pas d'une aide sociale plus élevée, même après cinq ans.

PIRATAGE : La panne subie vendredi soir par l'opérateur en télécommunication Salt, touchant les services fixes, était due à une cyberattaque, affirme lundi Le Temps. Il s'agissait d'une attaque externe de type DDoS (Distributed Denial-of-Service), confirme dans le journal l'entreprise, qui dit avoir rétabli la situation après quarante minutes. Ce type de piratage vise à rendre un site, un service ou un serveur indisponibles en les submergeant de demandes, à l'aide d'appareils infectés. Le réseau de téléphonie mobile de Salt n'a pas été impacté par la cyberattaque.

TRANSPORT FERROVIAIRE : Les CFF prévoient un bond des voyages en train vers l'étranger, écrivent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. La compagnie ferroviaire identifie un fort potentiel de croissance pour les trajets vers Paris, Munich, l'Autriche et surtout Londres. D'ici à 2035, 6000 passagers pourraient se rendre chaque jour dans la capitale britannique à bord de trains directs au départ de Genève, Zurich et Bâle. Les CFF tablent également sur une croissance en direction de l'Espagne et du sud de la France. La demande pour la Provence et la Côte d'Azur devrait être multipliée par plus de dix d'ici à 2035, pour atteindre 2700 voyageurs par jour.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : décès de l'historien américain d'origine allemande Fritz Stern. Ses recherches et publications portent avant tout sur l'histoire allemande des XIXe et XXe siècles, notamment sous le rapport des origines du national-socialisme.

- Il y a 35 ans (1991) : le Somaliland (l'ancien Somaliland britannique) fait sécession de la Somalie et proclame son indépendance.

- Il y a 75 ans (1951) : l'entreprise Tetra Pak lance la première brique en carton pour le lait.

- Il y a 70 ans (1956) : les alpinistes suisses Fritz Luchsinger et Ernst Reiss réussissent la première ascension du mont Lhotse dans l'Himalaya, quatrième plus haut sommet au monde avec ses 8516 mètres. Cinq jours plus tard, ils deviendront les deuxièmes à conquérir l'Everest, le «toit du monde» (8846 mètres).

- Il y a 75 ans (1951) : naissance de la terroriste d'extrême gauche allemande Gabriele Kröcher-Tiedemann, membre de la deuxième génération de la Fraction armée rouge (RAF). Elle a été arrêtée par des gardes-frontière suisses le 20 décembre 1977. Elle est décédée en 1995.

- Il y a 100 ans (1926) : naissance de l'entrepreneuse, mécène et collectionneuse d'art zurichoise Hortense Anda-Bührle. Fille de l'industriel Emil G. Bührle, elle a hérité de l'entreprise Oerlikon après le décès de son père en 1956. Avec son frère, elle a en outre reçu en héritage la collection d'art. Elle a épousé le pianiste Géza Anda en 1964. Elle est décédée en 2014.

- Il y a 115 ans (1911) : décès du chef d'orchestre et compositeur autrichien Gustav Mahler, de dix symphonies – dont la dernière est inachevée – et de plusieurs cycles de Lieder ("Das Lied von der Erde», «Kindertotenlieder», «Des Knaben Wunderhorn").

Le dicton du jour

«A Saint-Félix, tous les lilas sont fleuris».