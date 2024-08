blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L’augmentation de la TVA pour financer la 13e rente AVS pourrait coûter environ 200 francs par an à un ménage moyen, selon une estimation. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

TRIBUNAL PENAL FEDERAL: Le père et la mère d'un Suisse converti à l'islam radical et qui s'est enrôlé au sein de l'Etat islamique en Syrie comparaissent dès ce lundi devant le Tribunal pénal fédéral. Ils répondent de violation de la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique pour avoir envoyé à leur fils quelque 50'000 francs entre 2016 et 2019.

ECOLE: L'école à journée continue démarre lundi à Neuchâtel dans les collèges de Serrières et du Crêt-du-Chêne. Cette offre pionnière en Suisse romande a séduit les parents de 358 enfants, sur un total de 511. L'école à journée continue propose une pause de midi raccourcie et la participation optionnelle l’après-midi à des activités sportives, culturelles et récréatives.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 19 août, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire. L’année 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires. L'année 2024 pourrait être encore pire. Ces faits mettent à nu une vérité flagrante: le monde échoue à protéger les travailleurs humanitaires et, par extension, les personnes qu'ils servent. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

RETRAITES: L’augmentation de la TVA pour financer la 13e rente AVS pourrait coûter environ 200 francs par an à un ménage moyen, selon une estimation. Pour les ménages avec un revenu inférieur à 5000 francs, le coût serait d'environ 125 francs par an, a indiqué un expert d’economiesuisse aux journaux de CH Media. Il prévoit une augmentation de 0,5 point de pourcentage de la TVA.

Pour les ménages avec un salaire supérieur à 13'500 francs, la valeur estimée serait de 450 francs par an. La mesure concernant l’augmentation de la TVA devrait être annoncée par le Conseil fédéral à l'automne avant de passer devant le Parlement.

CINEMA: La presse Suisse dans son ensemble a rendu un dernier hommage au monstre sacré du cinéma Alain Delon. «Alain Delon ne meurt jamais», titre 24 Heures, tandis que la Tribune de Genève parle du «départ du dernier des géants». Pour Le Temps, l’acteur, un «vrai dur à gueule d’ange, a irradié les années 1960 de son magnétisme».

Le Nouvelliste raconte quant à lui comment celui qui était Suisse depuis un quart de siècle était amoureux de Crans-Montana depuis 2006. Alain Delon aurait souhaité mourir dans son pays de choix, la Suisse, écrit pour sa part CH Media. L’acteur était un «ardent défenseur du suicide assisté», note la NZZ, soulignant que dernière une visage d'une beauté exceptionnelle se cachait une part d'abîme.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) décapite le journaliste américain Jim Foley, qu'il avait enlevé en Syrie. L'EI a publié une vidéo de la décapitation sur Internet et a déclaré que cette mort était un acte de vengeance pour les bombardements américains dans le nord de l'Irak.

- Il y a 30 ans (1994): Décès du physicien américain Linus Pauling, né en 1901. Il est l'un des rares lauréats de deux prix Nobel différents: Ses travaux de chimie biomoléculaire lui ont valu un Prix Nobel de chimie en 1954. Cet ardent pacifiste et militant anti-nucléaire a également reçu le Prix Nobel de la paix en 1963.

- Il y a 70 ans (1954): Décès de l'homme d'Etat italien Alcide de Gasperi, fondateur de la Démocratie chrétienne et président du Conseil de 1945 à 1953. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du journaliste et philanthrope germano-suédois Jakob von Uexküll, fondateur du «Prix Nobel alternatif».

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'architecte américain Adrian Smith ("Burj Khalifa").

- Il y a 100 ans (1924): Décès de Joseph Ferdinand Cheval, le «facteur Cheval», qui a passé 33 ans à édifier son «Palais idéal» à Hauterives (Drôme), dans le sud-est de la France.

Le dicton du jour

«Quand août est pluvieux, septembre est radieux»

ro, ats