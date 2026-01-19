Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Deux récents recrutements au sein de l'OCS inquiètent syndicats et infirmiers (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

WEF 2026: Le ministre de la défense Martin Pfister visite lundi ses troupes mobilisées pour le Forum économique mondial (WEF). Le Zougois se rend pour la première fois à Davos en tant que conseiller fédéral. Un dispositif de sécurité de taille est prévu en prévision de la venue du président américain Donald Trump.

JUSTICE GE: La fusillade de mai 2022 entre motards rivaux des Bandidos et des Hells Angels dans le quartier de Plainpalais à Genève se retrouve devant la justice. Dès ce lundi, quatre prévenus seront sur le banc des accusés devant un Tribunal criminel sous haute sécurité.

JAPON: La Première ministre nippone Sanae Takaichi, première femme à diriger le Japon, prévoit selon son parti de dissoudre la chambre basse du Parlement pour convoquer des élections législatives anticipées. Elle pourrait faire cette annonce lundi devant la presse.

Vu dans la presse

WEF 2026. Une intervention planifiée à court terme du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtschi, au Forum économique mondial (WEF) de Davos suscite la controverse, selon Blick. Le chef de la diplomatie de Téhéran doit en effet bénéficier mardi aux Grisons d’une tribune de discussion, alors que le régime iranien est accusé de violemment réprimer un soulèvement populaire, faisant des milliers de morts. L’entretien officiellement programmé avec Abbas Araghtschi doit être modéré par la rédactrice en chef du titre britannique Financial Times, Roula Khalaf. Sur la plateforme X, le philosophe français Bernard-Henri Lévy a qualifié cette invitation de «scandale absolu».

GENEVE. L’Office cantonal de la santé (OCS) de Genève est secoué par des soupçons de favoritisme à l’embauche, révèle la RTS. Deux récents recrutements inquiètent syndicats et infirmiers. Un infirmier français, ancien du Tribunal civil et de la prison de Curabilis, a été engagé puis promu no 2 de l’OCS quelques mois après son arrivée, tandis qu’une infirmière, issue du même établissement et partageant la même adresse civile, a été embauchée pour le remplacer. Ces deux nominations suscitent des questions sur la transparence et l’impartialité, malgré les justifications de l’OCS et du directeur Panteleimon Giannakopoulos. De leur côté, le Syndicat des services publics (SSP) et la section genevoise de l'Association des infirmières et infirmiers (ASI) se disent préoccupés par ces deux nominations. Le SSP s'inquiète de leur manque de transparence. L'ASI rappelle que l'Etat se doit de garantir l'impartialité dans ses recrutements.

JUSTICE. La fugue de trois jeunes gens d'un foyer a tourné au fait divers grave en Valais où un prévenu majeur est accusé de viol, révèle le Nouvelliste. En novembre 2025, le Tribunal des mineurs et le Ministère public valaisan ont ouvert une enquête pénale visant les trois individus soupçonnés d’une série d’infractions commises après leur fuite d’un foyer. Le trio aurait d’abord perpétré plusieurs vols dans le canton avant que leur cavale ne prenne une tournure plus grave à Monthey. Ils sont soupçonnés de s’être introduits de force au domicile d’une femme. Sur place, le seul majeur du groupe est accusé d’agressions sexuelles sur l'habitante. Le Ministère public confirme une procédure pour lésions corporelles, vol, brigandage, violation de domicile et viol contre le prévenu majeur. Une procédure distincte vise les deux mineurs pour brigandage et violation de domicile. Les trois suspects sont en détention provisoire et bénéficient de la présomption d’innocence.

WEF 2026. Le gouvernement américain dépense des millions de francs en Suisse pour le Forum économique mondial (WEF), selon Blick. D’après une base de données officielle, des marchés d’une valeur totale d’environ sept millions de francs ont été attribués entre décembre et janvier. Environ deux millions de francs auraient été consacrés à la location de voitures, dont bénéficie notamment Sixt Rent-a-Car à Bâle. Par ailleurs, de nombreux hôtels et hébergements, ainsi que des services de transport de marchandises et de limousines, ont été réservés. Dans plusieurs cas, la destination exacte des paiements n’est pas précisée.

SEXUALITE. Lea Blattner affirme aux titres alémaniques de Tamedia avoir participé à des séances d’exorcisme pour sortir de son homosexualité. «Le lavage de cerveau avait déjà commencé auparavant, lorsqu’on me disait que l’homosexualité était un péché», estime la coprésidente démissionnaire des Jeunes PEV (Parti évangélique), évoquant ses expériences passées au sein d’une Église libre. Elle précise ne pas être en colère contre les accompagnants spirituels qui ont prié pour elle, car elle ne pense pas que ces derniers aient voulu lui faire du mal. Originaire de Bâle-Campagne, Lea Blattner avait récemment annoncé sa démission du parti à la suite de menaces de mort homophobes et de messages de haine.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès du réalisateur italien Ettore Scola ("Une journée particulière», «Nous nous sommes tant aimés").

- Il y a 70 ans (1956): Naissance de l'actrice et chanteuse américaine Katey Sagal ("Mariée, deux enfants», «Sons of Anarchy").

- Il y a 80 ans (1946): Naissance de la chanteuse et actrice américaine Dolly Parton. Elle a composé plus de 3000 chansons, dont «I Will Always Love You», «Jolene» et «Coat of Many Colors»,

- Il y a 80 ans (1946): Naissance de l'écrivain britannique Julian Barnes, lauréat notamment du Man Booker Prize, du Prix Médicis Essai et du Prix Femina ("Le Perroquet de Flaubert», «Love, etc.").

Le dicton du jour

Janvier de glace fait le point,Février, qui passe, le rompt.