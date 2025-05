En 28 ans, c'est la 1ère fois que Constantin garde un entraîneur deux saisons !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SANTÉ: Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se retrouvent lundi à Genève pour une semaine en Assemblée mondiale de la santé. La réunion est ouverte par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Au menu des discussions figurent notamment les validations de l'accord contre les pandémies et du financement de l'entité pour 2026 et 2027.

DIPLOMATIE: Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis reçoit lundi à Berne son homologue de Saint-Marin Luca Beccari pour signer un accord sur l'échange de jeunes professionnels. Cette rencontre a lieu dans le cadre du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le petit Etat de Saint-Marin.

UKRAINE: Les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine doivent s'entretenir lundi au téléphone avec l'objectif de «mettre fin au bain de sang» en Ukraine, selon les mots du milliardaire républicain, après des pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou vendredi à Istanbul. Le vice-président américain JD Vance s'est entretenu dimanche à Rome avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour préparer cet appel.

Les dirigeants français, britannique, allemand et italien ont également eu dimanche, par téléphone, des échanges sur l'Ukraine avec le président américain.

BREXIT: Le Royaume-Uni et l'Union européenne tiennent lundi à Londres un sommet inédit, cinq ans après le Brexit, destiné à poser les fondations d'une relation plus étroite, en particulier en matière de défense. Le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a promis de «réinitialiser» la coopération avec l'UE à son arrivée au pouvoir en juillet dernier, accueille la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen António Costa.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 19 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale du fair-play. Cette célébration est dédiée à la promotion des sports pratiqués dans un esprit d'amitié, de solidarité, de tolérance, d'inclusion et de non-discrimination. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

FOOTBALL: Le Français Didier Tholot deviendra jeudi le premier entraîneur à enchaîner deux saisons complètes à la tête du FC Sion sous la présidence de Christian Constantin, soit en vingt-huit ans et demi, relève lundi Le Nouvelliste.

«On a oublié qu'il y a un an, nous évoluions en Challenge League. La plupart des clubs mettent cinq ans pour remonter», explique M. Constantin dans le journal. «Aujourd'hui, nous avons le maintien et nous avons reconquis le public. C'est ce qui m'importe», ajoute-t-il. Le FC Sion a assuré sa place en Super League de football samedi en battant Grasshopper Zurich 2-1.

SANCTIONS: La Suisse et les Etats-Unis ont signé une déclaration d'intention visant à renforcer la coopération dans la mise en œuvre des sanctions internationales, écrit lundi la Neue Zürcher Zeitung. Selon le journal, Berne et Washington veulent échanger davantage d'informations en cas de sanctions applicables dans les deux pays. Le trésor américain a publié la déclaration d'intention vendredi soir. Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), cette déclaration ne crée pas de nouveaux droits ou obligations pour la Suisse.

DROITS DE DOUANE: Le patron de la coopérative de distribution agricole Fenaco, Martin Keller, met garde lundi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger contre des concessions aux Etats-Unis sur les droits de douane agricoles. C'est «une recette à succès de longue date qui ne doit pas être facilement sacrifiée», dit-il.

Du côté de Bio Suisse en revanche, son président Urs Brändli, interrogé dans la Neue Zürcher Zeitung, dit n'avoir «absolument aucune crainte» pour le secteur dans les négociations avec Washington. Le label Bourgeon de l'association est aussi attribué aux produits étrangers, ajoute-t-il.

FINANCES FÉDÉRALES: Les flux financiers de la Confédération vers les cantons ont augmenté de 50% entre 2008 et 2023, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. A titre de comparaison, la croissance économique a atteint 30% durant la même période.

Selon les prévisions de l'administration fédérale des finances, les cantons réaliseront des excédents même en cas de mise en œuvre complète du paquet d'économies du Conseil fédéral. Dans une prise de position, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) pointe cependant des disparités croissantes entre les cantons et les coûts démographiques élevés à venir.

SALAIRES: Le salaire médian des diplômés d'une haute école spécialisée (HES) a augmenté au cours des deux dernières années, passant de 104'000 francs en 2023 à 113'000 francs en 2025, révèle lundi le Blick, en se référant à l'étude sur les salaires HES 2025. C'est dans le secteur de la finance et des assurances que les diplômés HES gagnent le mieux leur vie. Les salaires des femmes restent, comme il y a deux ans, inférieurs à ceux des hommes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 70 ans (1955): naissance de l'informaticien canadien James Gosling, l'un des pères fondateurs de Java.

- Il y a 80 ans (1945): naissance du musicien britannique Pete Townshend, chanteur et compositeur du groupe The Who ("My Generation», «Pinball Wizard», «Tommy").

- Il y a 100 ans (1925): naissance du révolutionnaire communiste cambodgien Pol Pot, chef des Khmers rouges, responsables de la mort de près de trois millions de personnes.

- Il y a 100 ans (1925): naissance de Malcolm X, icône du mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis. Il a été assassiné en 1965.

- Il y a 180 ans (1845): l'explorateur britannique John Franklin part pour l'océan Arctique à la recherche du passage du Nord-Ouest. L'expédition sera bloquée par les glaces.

Le dicton du jour

«Craignez le petit Yvonnet, c'est le pire de tous quand il s'y met».