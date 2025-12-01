Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DÉFENSE: Le ministre suisse de la défense Martin Pfister se rend lundi à Bruxelles, en Belgique, pour s'informer sur les expériences opérationnelles de l'armée de l'air belge avec l'avion de combat F-35A. Il sera accompagné d'une délégation de parlementaires fédéraux. Le conseiller fédéral rencontrera également le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte.

CHAMBRES FÉDÉRALES: La session parlementaire d'hiver s'ouvre lundi sous la Coupole fédérale à Berne. Les chambres fédérales doivent se prononcer sur le traditionnel budget de l'année prochaine, lors d'une navette qui devrait durer les trois semaines. Le Conseil des Etats empoignera aussi le paquet d'allègement 2027. Lundi, les deux conseils commenceront par élire leur président, Pierre-André Page (UDC/FR) au National et Stefan Engler (Centre/GR) au Conseil des Etats. Le 10 décembre, le conseiller fédéral Guy Parmelin doit être élu président de la Confédération pour 2026.

SANTÉ: L'Aide Suisse contre le sida lance lundi, à l'occasion de la journée mondiale contre le sida, une campagne contre les discriminations dont sont encore victimes les personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). L'organisation rappelle qu'un VIH sous traitement ne se transmet pas.

CLIMAT: La France accueille lundi 568 experts du climat de l'ONU, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), pour entamer les travaux du prochain rapport, sur fond d'éclatement du consensus international sur le changement climatique. Le document doit paraître en 2028 ou 2029. Le dernier rapport, sorti en mars 2023, montrait que la planète était en route pour franchir au début des années 2030 la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère dite pré-industrielle. Depuis lors, des scientifiques estiment que ce plafond risque fort d'être enfoncé avant 2030.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le sida. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au sida. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

NUCLÉAIRE: Une étude de Greenpeace, relayée lundi par 24 Heures et la Tribune de Genève, remet en question la solution adoptée en Suisse pour stocker à long terme les déchets hautement radioactifs. La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) prévoit d'enfermer ces déchets à Stadel (ZH) dans des conteneurs en acier et de les stocker à environ 900 mètres de profondeur dans l'argile à Opalinus, avec de la bentonite comme matériau de remplissage. Mais selon l'analyse de Greenpeace, aucune roche ne garantit la sécurité sur des centaines de milliers d'années. Le projet comporte des incertitudes qui n'«excluent pas totalement le risque de fuites de radioactivité», ajoute l'étude. La Nagra rejette ces conclusions et rappelle que des recherches sur le sujet sont menées «depuis des décennies».

DROITS DE DOUANE: Le constructeur aéronautique suisse Pilatus exporte à nouveau ses avions vers les États-Unis, rapporte lundi la Neue Zürcher Zeitung. L'entreprise basée à Nidwald avait suspendu ses livraisons cet été en raison des incertitudes liées aux droits de douane imposés par les États-Unis. Après avoir été exempté de taxes douanières, Pilatus livre à nouveau aux Etats-Unis les PC-12 et PC-24, deux appareils principalement utilisés pour des voyages d'affaires. Le constructeur aéronautique a également décidé de maintenir son projet d'usine d'assemblage en Floride.

FISCALITÉ: Au lendemain du rejet de l'initiative sur l'impôt sur les successions, Alfred Gantner, le cofondateur du fonds d'investissement Partners Group ayant participé avec cinq autres dirigeants d'entreprises suisses à une réunion au début novembre à Washington avec le président américain Donald pour relancer les négociations sur les droits de douane, réclame dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de lundi un impôt progressif sur la fortune pour les super-riches. «Pour une fortune de 3 milliards de francs, par exemple, cela représenterait peut-être 60 millions d'impôts par an», déclare le milliardaire dans les journaux. Il critique les forfaits fiscaux pour les étrangers fortunés en Suisse, qui permettent d'attirer de bons contribuables étrangers, ce qui est injuste vis-à-vis les pays voisins de la Suisse.

LITTÉRATURE: L'écrivain et procureur neuchâtelois Nicolas Feuz renonce à sa carrière au sein du ministère public pour privilégier l'écriture, révèle lundi ArcInfo. Engagé comme procureur à 70% depuis 2021, il demandait depuis deux ans à baisser son temps de travail. «Comme aucun de mes collègues procureurs à temps partiel n'a voulu reprendre ce 20%, j'aurais dû garder le même taux», explique l'auteur à succès de polars, âgé de 54 ans. «Mon métier m'intéresse toujours et j'arrive à gérer ce 70%. Mais ça devient un peu lourd», ajoute-t-il. Il va terminer son mandat actuel de procureur de six ans, qui s'achèvera le 31 août 2026, mais ne se représentera pas.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer (UDC/ZH).

- Il y a 80 ans (1945): naissance de la chanteuse et actrice américaine Bette Midler ("The Rose», «From a Distance», «The Wind Beneath My Wings"). Elle a remporté presque tous les prix importants de l'industrie américaine du spectacle, dont trois Grammy Awards, quatre Golden Globes, trois Emmy Awards et deux Tony Awards.

- Il y a 80 ans (1945): fondation de la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF), faîtière d'organisations féminines antifascistes avec une participation importante de femmes soviétiques et françaises.

- Il y a 90 ans (1935): naissance du réalisateur américain Woody Allen ("Prends l'oseille et tire-toi», «Annie Hall», «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander").

- Il y a 100 ans (1925): ratification à Londres des accords de Locarno visant à mettre en place un système de sécurité collective en Europe.

Le dicton du jour

«Si à la Saint-Éloi tu brûles ton bois, tu auras froid pendant trois mois».