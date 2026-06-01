Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 01.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SESSION PARLEMENTAIRE: Les parlementaires fédéraux se réunissent dès lundi sous la Coupole fédérale pour la session d'été. Au Conseil des Etats, cette première journée sera consacrée à des thèmes du Département fédéral de l'intérieur, comme l'obligation d'assurance maladie pour les détenus en Suisse, mais qui ne sont pas domiciliés dans le pays. Le projet devrait être refusé. Au Conseil national, les débats porteront sur des sujets du Département fédéral de l'économie (DEFR), comme un accord bilatéral avec Kiev visant à associer les entreprises privées suisses à la reconstruction de l'Ukraine.

AFFAIRE S3: Le procès du fondateur de Swiss Space Systems (S3) Pascal Jaussi reprend lundi au Tribunal pénal et économique du canton de Fribourg avec les plaidoiries de la défense. L'homme est jugé pour avoir laissé une faillite avec un découvert de 31,6 millions de francs, un montant qu'il conteste. Les deux premières journées d'audience ont révélé l'animosité qui existe entre lui et le procureur en charge de l'affaire. M. Jaussi est accusé, entre autres, d'avoir attiré à lui de l'argent pour le dilapider en quelques années dans un projet irréaliste et d'avoir simulé une agression en 2016, lorsqu'il a été retrouvé brûlé dans une forêt.

DÉFENSE: L'armée suisse présente lundi l'exercice «Conex 26» qui mobilisera 3500 militaires dans le nord-ouest de la Suisse du 12 au 19 juin prochain. Durant cette semaine, la division territoriale 2 veut s'entraîner avec les autorités civiles et les exploitants d'infrastructures critiques, à la mobilisation, ainsi qu'à la défense contre les menaces hybrides et la force militaire en cas de situation de menace accrue. L'exercice se déroulera dans les cantons d'Argovie, Bâle-Campagne, Lucerne et Soleure.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse de hockey sur glace fête lundi soir à Zurich la médaille d'argent, la troisième de suite, qu'elle a remportée dimanche soir aux championnats du monde qui se sont déroulés à Zurich et Fribourg. Après une semaine de tous les superlatifs pour la sélection helvétique qui a fait rêver tout un pays, une grande foule est attendue sur l'Helvetiaplatz, en dépit de la défaite en finale face à la Finlande.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 1er juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale des parents. Elle vise à mettre à l'honneur les parents du monde entier pour leur engagement, écrit l'ONU. Elle reconnaît leur rôle primordial dans la protection, l'éducation et le développement harmonieux de la personnalité des enfants au sein de la famille. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/parents-day

Vu dans la presse

ATTAQUE AU COUTEAU: Le suspect de l'attaque au couteau à Winterthour (ZH), qui a fait trois blessés jeudi, a été placé en détention préventive, rapportent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, qui ont obtenu une confirmation du Ministère public de la Confédération (MPC). Ce dernier a ouvert une procédure pénale pour multiples tentatives de meurtre et de soutien à une organisation terroriste.

ART: Un tableau représentant des personnes nues et exposé à la piscine en plein air de Letzigraben à Zurich suscite l'indignation, raconte lundi la Neue Zürcher Zeitung. Jugeant l'œuvre «Hide away» de l'artiste Sigurd Wendland choquante, la ville a fait installer un film occultant sur la vitre de la salle d'exposition de la piscine pour la cacher aux regards des mineurs. Elle justifie cette mesure en expliquant que l'oeuvre se trouve dans une piscine et non dans un musée. Mécontent, l'artiste exige que le tableau soit renvoyé à Berlin.

TOURISME: Le Club Med, qui ne compte plus qu'un seul site en Suisse, à Saint-Moritz (GR), étudie la possibilité d'en ouvrir de nouveaux, indique le président-directeur général du groupe hôtelier français Stéphane Maquaire dans Le Temps de lundi. «Nous souhaitons renforcer notre présence dans les Alpes, où la demande est très forte. Des stations comme Zermatt, Verbier ou Crans-Montana nous intéressent particulièrement», ajoute-t-il, soulignant qu'il ne s'agit, pour l'instant, que d'une phase de prospection. Les sites alpins du Club Med affichent des taux d'occupation supérieurs à 90% en hiver, contre 75% pour la moyenne du groupe, relève-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): inauguration du tunnel ferroviaire de base du Gothard, le plus long tunnel ferroviaire au monde avec ses 57,104 km.

- Il y a 65 ans (1961): naissance de l'athlète thurgovien Werner Günthör, triple champion du monde de lancer du poids.

- Il y a 70 ans (1956): naissance du journaliste et romancier français Patrick Besson ("Dara», «Les Braban").

- Il y a 100 ans (1926): naissance de l'actrice américaine Marilyn Monroe ("Les hommes préfèrent les blondes», «Certains l'aiment chaud», «Sept ans de réflexion"). Elle est décédée le 4 août 1962.

Le dicton du jour

«Pluie de Saint-Révérien, belles avoines, maigre foin».