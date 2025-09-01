Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le skieur suisse Silvan Zurbriggen, à droite, se tient devant le contrôleur antidopage olympique suisse Paul-André Dubosson, dans la zone d'arrivée de la deuxième manche d'entraînement de la descente masculine aux Championnats du monde de ski alpin à Bormio, en Italie, le mardi 1er février 2005. (KEYSTONE/Fabrice Coffrini) Keystone

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS: Swissmem, l'usam et economiesuisse prennent position sur l'initiative des Jeunes socialistes qui veut imposer les successions dépassant 50 millions pour financer des mesures climatiques. Au parlement ce printemps, le camp bourgeois et le PVL ont dénoncé un texte «extrême» qui mettrait en danger la transmission d'entreprises familiales. Le peuple suisse devra se prononcer sur cette initiative en novembre prochain.

TRANSPORTS PUBLICS: le conseiller fédéral Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne. Ce projet mammouth à 1,7 milliard de francs, démarré en 2021, devait initialement durer jusqu'en 2032. Or, au printemps 2023, les CFF ont annoncé que le chantier de la gare de Lausanne doit être repensé, ce qui devrait repousser la fin des travaux à 2037. Selon la commission de gestion du Conseil national, le retard est notamment dû à des divergences entre la Confédération et les CFF.

DIPLOMATIE: le premier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump se tient ce lundi. Les dirigeants asiatiques, parmi lesquels figure le président russe Vladimir Poutine, se rencontrent dans un contexte de crises multiples touchant directement ses membres: confrontation commerciale des Etats-Unis avec la Chine et l'Inde, guerre en Ukraine, querelle nucléaire iranienne...

TENNIS: Zurichois de 23 ans, Leandro Riedi disputera lundi à New York son premier 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Assuré de toucher un chèque de quelque 400'000 dollars – avant impôts – et de gagner environ 270 places au classement ATP, l'actuel 435e joueur mondial défie le solide Australien Alex De Minaur pour une place en quart de finale. Riedi n'abordera pas ce 4e tour dans les meilleures dispositions, même s'il s'est économisé samedi en raison de l'abandon de son adversaire après huit jeux et 29 minutes au 3e tour. Sa jambe gauche le fait souffrir, a-t-il admis. Mais le Zurichois sera sur le court pour se frotter au 8e mondial Alex De Minaur, qu'il n'a encore jamais affronté.

Vu dans la presse

CARNET NOIR: L’ancien skieur, entraîneur de ski alpin et directeur sportif du FC Sion Paul-André Dubosson est décédé à l’âge de 66 ans des suites d'une maladie, rapporte le Nouvelliste. Paul-André Dubosson, spécialiste de slalom, avait cessé très tôt sa carrière de skieur pour se lancer dans le coaching, aux Etats-Unis d’abord, puis au côté de la Néo-Zélandaise Annelise Coberger. Il avait ensuite intégré Swiss-Ski.

Le Valaisan avait tutoyé les sommets comme entraîneur de la championne de slalom Vreni Schneider. Après le ski, il avait poursuivi sa carrière dans le monde du football où il avait fonctionné comme directeur sportif du FC Sion de 1995 à 2000. Le Saviésan, connu dans le monde sportif et bien au-delà pour sa jovialité, avait enfin occupé un poste de contrôleur antidopage auprès de Swiss Olympic, de 2000 à 2012.

COVID-19: La plus grande erreur qui a été commise durant la pandémie de Covid-19 a été la manière dont on a traité la population âgée, estime Anne Lévy dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. «Ce sont elles (NDLR: les personnes âgées) qui étaient les plus vulnérables», a déclaré la directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Pour Mme Lévy, on n’a pas suffisamment écouté les personnes concernées: certaines voulaient voir leurs proches, tandis que d’autres demandaient davantage de protection. Cela a montré qu’il n’existait pas de solution unique pour tout le monde et que ce champ de tension laissait encore place à des améliorations. Concernant les jeunes, la directrice de l'OFSP a reconnu que les mesures auraient probablement pu être assouplies plus tôt.

CFF: La demande pour des places de vélo dans les trains suisses a fortement augmenté depuis la pandémie de Covid-19. Les CFF ont ainsi vendu environ 305'000 cartes journalières vélo en 2018. Un chiffre passé à 421'000 en 2022, et actuellement à un peu moins de 400'000, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. Au total, les CFF transportent environ 1,7 million de vélos par an.

Depuis 2021, une obligation de réservation s’applique sur de nombreux trajets. Elle devait apporter de l’ordre, mais elle a aussi conduit à des réservations multiples. Chaque emplacement vélo se fait au détriment de jusqu’à trois places assises. À titre de solution provisoire, les CFF libèrent parfois le compartiment postal afin de pouvoir embarquer davantage de vélos.

VAUD: Le festival BuskersAMorges se voit contraint par le fisc vaudois de payer des impôts à la source sur les dons du public faits aux musiciens. Les repas, l'hébergement et le transports des artistes étrangers sont aussi imposés à la source, révèle La Côte. Cette décision est légale mais jugée excessive par des fiscalistes. Le principe «au chapeau», qui garantit le libre accès aux concerts, se retrouve fragilisé: les cachets récoltés restent modestes (60 à 80 francs par soir et par chapeau), loin de générer des bénéfices.

D’autres manifestations, comme le festival de Vevey, ont intégré cette charge dans leur budget, alors qu’à Neuchâtel ou Coire, de tels prélèvements n’existent pas. Pour l’État de Vaud, tout revenu supérieur à 300 francs doit être imposé. Cette rigueur fiscale interroge alors que le Canton soutient financièrement le festival (20'000 francs par édition). Ce paradoxe menace l’équilibre voire l’avenir de l’événement. «On va faire nos calculs, mais il va falloir qu’on trouve des solutions si on veut revenir en 2026», a ainsi dit Sylvie Pasche, directrice artistique de la manifestation.

MATTMARK: Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis n’a pas participé à la commémoration des victimes de la tragédie de Mattmark en 1965. Une absence déplorée par le conseiller national valaisan Emanuel Amoos qui a réagi sur la plateforme X à un message de M. Cassis exprimant sa solidarité avec les 88 victimes: «J’étais présent aujourd’hui à Mattmark, mais vous n’y étiez pas. Les familles des victimes, les autorités italiennes dont le Ministre Monsieur Luca Ciriani, et les autorités cantonales, elles, étaient bien présentes. Nous aurions toutes et tous apprécié votre présence», a-t-il écrit.

D’après CH Media qui a relevé la réaction de M. Amoos, une réponse brève avait été envoyée fin 2024 pour décliner l’invitation, signée par le chancelier de la Confédération Viktor Rossi. Elle précisait que la cérémonie ne pouvait pas être placée sous le patronage du Conseil fédéral.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'acteur américain Dean Jones, vedette d'"Un amour de Coccinelle» et des suites des aventures de la petite voiture. Il avait 84 ans.

- Il y a 40 ans (1985): L'océanographe américain Robert Ballard découvre l'épave du Titanic.

- Il y a 60 ans (1965): Inauguration officielle de la Région autonome du Tibet, sous contrôle chinois depuis 1951.

- Il y a 80 ans (1945): Les troupes françaises débarquent en Indochine pour soumettre à nouveau le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

- Il y a 90 ans (1935): Naissance du chef d'orchestre et compositeur japonais Seiji Ozawa. Il est décédé en février 2024.

Le dicton du jour

«S'il fait beau à la Saint-Gilles,Cela durera jusqu'à la Saint-Michel»