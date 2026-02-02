  1. Clients Privés
Actu et dicton du jour Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place

ATS

2.2.2026 - 08:09

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

02.02.2026

Keystone-SDA

02.02.2026, 08:09

Les points forts du jour

VIOLENCES DOMESTIQUES: Le président du Conseil d’Etat fribourgeois Philippe Demierre et son collègue Romain Collaud (sécurité et justice) présentent ce lundi des améliorations «concrètes» dans la gestion des situations les plus préoccupantes dans le domaine des violences domestiques, en termes de coordination, de travail en réseau et d’échange d’informations. Les mesures émanent d’un groupe de travail constitué à l’initiative et sous la conduite du procureur général et qui réunissait les acteurs étatiques et les associatifs concernés par la thématique. La démarche avait été initiée à la suite du féminicide survenu à Epagny le 10 avril 2025.

Turquie. Colère à Istanbul après la découverte du corps d'une femme

TurquieColère à Istanbul après la découverte du corps d'une femme

ECOLES: A partir de ce lundi, les élèves jurassiens de l'école obligatoire ne pourront plus utiliser ou apporter leur smartphone à l'école. Outre les téléphones portables, les montres connectées, les objets de localisation GPS ou les lunettes connectées sont concernés par cette mesure. Selon le Canton, cette nouvelle directive «s’applique sans exception à l’ensemble du cadre scolaire».

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 2 février, c’est aujourd’hui la Journée internationale des zones humides. Selon l'ONU, ces zones sont indispensables aux êtres humains et à la nature. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales y vivent ou se reproduisent. La biodiversité des zones humides est importante pour notre santé, notre alimentation, le tourisme et l'emploi. Toutes les infos sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA. Face à l’ampleur exceptionnelle de l’instruction pénale liée à l'incendie meurtrier du Constellation, le Ministère public (MP) valaisan est contraint de déplacer ses audiences hors de ses locaux habituels, rapporte le Temps. Pour garantir de meilleures conditions d’audition et permettre à tous les participants d’être présents dans un même espace, le MP tiendra les prochaines audiences dans l’aula du campus Energypolis de la HES-SO Valais-Wallis, à Sion. Cela ne va pas sans poser des défis en matière de sécurité et d’organisation. Avec plus de 130 parties plaignantes et une cinquantaine d’avocats, les auditions menées en janvier ont révélé de lourdes difficultés logistiques: salles trop petites, visioconférences imposées à certains conseils et débats ralentis par la multitude de questions. Cette délocalisation n'est pas inédite en Suisse. L'instruction de l'affaire des constructions fantômes à Genève s’était, par exemple, tenue dans la salle de concert du Palladium.

Le bilan monte à 41 morts. Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

Le bilan monte à 41 mortsCrans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

DRAME DE CRANS-MONTANA. Les victimes de l'incendie du Constellation n’ont toujours pas reçu les 10’000 francs promis par le canton du Valais, mais cela devrait bientôt être le cas pour les premiers bénéficiaires, selon le Blick. À ce jour, 45 dossiers ont été finalisés et transmis à l’Administration cantonale des finances pour paiement, dit Jérôme Favez, chef du Service social dans le quotidien. Les montants devraient être crédités sur les comptes des bénéficiaires d’ici mercredi. Selon M. Favez, les vérifications administratives approfondies ont dû être effectuées avant tout versement, ce qui a pris beaucoup de temps.

IMPÔTS. Des économistes ont plaidé pour l’introduction d’un impôt sur les gains immobiliers au niveau fédéral, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Une telle mesure avait déjà été recommandée il y a environ un an par un groupe d’experts mandaté par le Conseil fédéral afin de financer la 13e rente AVS et l’armée. Plusieurs spécialistes ont déclaré aux journaux qu’un impôt sur les gains immobiliers serait, du point de vue macroéconomique, plus pertinent que l’augmentation annoncée de la TVA ou de l’impôt sur le retrait du capital du troisième pilier. La proposition doit maintenant être examinée par la Commission des finances du Conseil national. Ses chances de succès sont toutefois jugées faibles, environ 70% des parlementaires étant eux-mêmes propriétaires de biens immobiliers.

DECHARGE INDUSTRIELLE DE BONFOL. Les derniers travaux d’assainissement de l’ancienne décharge industrielle de Bonfol (JU), doivent s’achever d’ici la fin mars, tournant définitivement la page d’un dossier environnemental majeur, selon le Quotidien Jurassien. L'entreprise bci Betriebs-AG, en charge du site, estime que 99,9% de la pollution issue des déchets enfouis par la chimie bâloise a déjà été traitée depuis l’arrêté cantonal de 2005. Les opérations actuelles portent sur l’excavation et le retraitement d’environ 7000 m3 d’argiles partiellement contaminées, principalement par des anilines à faibles concentrations. Les travaux actuels se déroulent à ciel ouvert, sous des normes de sécurité très strictes, avec des contrôles réguliers de la qualité de l’air et de l’eau. Une fois ces opérations terminées fin mars, l’assainissement du site pourra être considéré comme achevé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 100 ans (1926): Naissance de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing à Coblence.

- Il y a 185 ans (1841): Naissance du médecin et naturaliste vaudois François-Alphonse Forel, pionnier de l'étude des fonds lacustres. Il est décédé en 1912.

- Il y a 200 ans (1826): Décès de l'homme de lettres et gastronome français Jean Anthelme Brillat-Savarin ("Physiologie du goût"). Il était né en 1755 à Belley, dans l'Ain.

Le dicton du jour

«Rosée à la Chandeleur,Hiver à sa dernière heure.»

