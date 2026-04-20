Cette omission des caisses maladie nous fait perdre 40 mios par an !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les caisses d'assurance maladie dépensent chaque année environ 40 millions de francs de trop aux frais des assurés. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

TRADITIONS: Les Zurichois célèbrent lundi le traditionnel Sechseläuten pour marquer l'arrivée de la belle saison. Les corporations de métiers défilent l'après-midi à travers le centre-ville de la Cité de Zwingli avec les célébrités qu'elles ont invitées. Le canton des Grisons est l'hôte d'honneur des festivités cette année. Aux six coups de 18h00, le bûcher du bonhomme d'hiver Böögg sera allumé sur le Sechseläutenplatz pour dire au revoir à la saison froide. Plus il explosera rapidement, plus l'été sera beau, selon le mythe.

FRANCE: Elon Musk est convoqué lundi par la justice française pour un interrogatoire sous la forme d'une audition libre dans le cadre de l'enquête sur les dérives présumées de sa plateforme X. Le réseau social est visé depuis début 2025 par une enquête préliminaire du parquet de Paris. Les investigations portent sur des soupçons de biais d'algorithmes, de complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'image de mineurs présentant un caractère pédopornographique, de deepfake à caractère sexuel, ou encore de négationnisme. Elles ont mené à une perquisition des locaux français de X début février.

HOCKEY SUR GLACE: Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi pour le deuxième acte de la finale des play-off de National League (20h00). Après avoir remporté le premier match aux Grisons (3-2), les Dragons peuvent enfoncer le clou. La troupe de Roger Rönnberg a remporté ses derniers matches de play-off à domicile et elle pourra une nouvelle fois compter sur le soutien du bruyant public de Saint-Léonard. Une victoire de Davos remettrait en revanche les compteurs à zéro dans cette finale inédite.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 avril depuis 2017, c'est aujourd'hui la Journée de la langue chinoise. Cette journée internationale rend hommage à Cangjie, personnage légendaire considéré comme l’inventeur des caractères chinois. Elle a pour principal objectif de célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle au sein de la communauté internationale. L'initiative met ainsi en lumière les riches contributions historiques et culturelles de la langue chinoise. Il existe six langues officielles à l'ONU, à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Les caisses d'assurance maladie dépensent chaque année environ 40 millions de francs de trop aux frais des assurés, rapportent les journaux de Tamedia. En effet, les caisses ne réclament pas systématiquement les remises sur les médicaments, écrivent les journaux du groupe de presse en se référant à un catalogue de mesures d'économie de la Confédération pour le secteur de la santé.

On estime ainsi que jusqu'à 20 % des remises n'ont pas été réclamées depuis l'introduction de ces rabais. Cela est dû à des problèmes techniques. Le logiciel de facturation de la caisse ne sait pas sur quelles factures de médicaments elle peut exiger des remises. À partir de 2027, les factures sans code d'indication seront rejetées, a indiqué l'association des caisses-maladie Prio Swiss.

JUSTICE: Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a refusé à la Neue Zürcher Zeitung l'accès aux dossiers relatifs à l'attentat des Jeux olympiques de 1972 à Munich. Il a expliqué qu'il allait garder le dossier «Abu Daud» sous clé jusqu'au 20 juillet 2073. L'homme est considéré comme le commanditaire de l'attentat. Le dossier contient des informations le concernant ainsi que sur les liens entre le groupe militant palestinien «Septembre noir» et Genève.

La divulgation a été refusée d'une part pour protéger les sources. D'autre part, les personnes qui y sont mentionnées ont un intérêt privé majeur à ce que l'accès au dossier soit refusé. Ce sont des terroristes présumés qui doivent être protégés, rapporte la NZZ qui a déposé un recours. Une décision du Tribunal administratif fédéral est attendue.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 20.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): Décès du président tchadien Idriss Déby Itno lors d'affrontements avec un groupe rebelle. Il a dirigé durant plus de 30 ans cet Etat d'Afrique centrale.

- Il y a 5 ans (2021): Un tribunal de Minneapolis reconnaît le policier blanc Derek Chauvin, accusé du meurtre du Noir George Floyd, coupable des trois chefs d'accusation pour lesquels il comparaissait. Derek Chauvin sera condamné à 22 ans et demi de prison en juin.

- Il y a 10 ans (2016): Décès du réalisateur britannique Guy Hamilton, réalisateur de quatre films de la franchise James Bond ("Goldfinger», «Les diamants sont éternels», «Vivre et laisser mourir», «L'homme au pistolet d'or").

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du chanteur américain Luther Vandross ("Dancing with my father"). Il est décédé en 2005.

- Il y a 85 ans (1941): L'équipe nationale suisse de football affronte l'Allemagne au stade Wankdorf de Berne, en pleine Seconde Guerre mondiale et le jour de l'anniversaire d'Adolf Hitler. Elle s'impose 2-1.

Le dicton du jour

A Saint-Théodore, Fleurit chaque bouton d'or