blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En 2025 dans le canton de Vaud, 12 millions ont été alloués pour des cours de techniques de recherche d'emploi (TRE) jugés dépassés par certains participants. Des experts dénoncent un système rigide, peu propice aux reconversions professionnelles. (image d'illustration)

Actu et dicton du jour Vaud: système «rigide et dépassé» – Grosse remise en question pour le chômage

Les points forts du jour

GRANDE-BRETAGNE: le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, prend ce lundi ses fonctions.

AEROSPATIAL: la mégafusée Starship tente un nouveau vol test depuis Starbase au Texas. SpaceX avait annulé à la dernière minute, jeudi dernier, un vol de sa gigantesque fusée, qui devait être le premier depuis son entrée record en Bourse début juin.

HAITI: le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi à New York pour examiner à nouveau la situation à Haïti.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 juillet, c’est aujourd’hui la Journée internationale de la Lune. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 20 juillet, c’est aujourd’hui la Journée mondiale du jeu d'échecs. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

VAUD Les mesures de réinsertion destinées aux chômeurs vaudois sont critiquées dans 24 heures pour leur coût et leur manque d'adaptation au marché du travail. En 2025, près de 72 millions de francs ont été consacrés aux mesures collectives (contre moins d’un million pour les mesures individuelles).

Près de 12 de ces 72 millions ont été alloués pour des cours de techniques de recherche d'emploi (TRE) jugés dépassés par certains participants, notamment face à l'essor de l'intelligence artificielle. Des experts dénoncent un système rigide, peu propice aux reconversions professionnelles.

Le canton reconnaît la nécessité d'évoluer et a lancé un plan d'action visant à mieux répondre aux besoins des entreprises, avec davantage de formations qualifiantes et un nouveau programme consacré aux compétences en intelligence artificielle.

BANQUES: Raiffeisen Suisse entend développer ses activités de placement et de prévoyance, a indiqué son directeur général Gabriel Brenna dans un entretien accordé à CH Media. Pour y parvenir, la banque ne compte pas augmenter ses 3,5 millions de relations clientèle existantes. Après avoir mis l'accent sur le crédit hypothécaire au cours des vingt dernières années, elle souhaite désormais élargir son offre.

Pour aller plus loin «Passer à la vitesse supérieure» Raiffeisen veut développer placement et prévoyance

NEUCHATEL: ArcInfo révèle que les treize membres de la commission éducation du Grand Conseil neuchâtelois ont été auditionnés le 30 juin par le procureur général Pierre Aubert dans le cadre d'une enquête pour violation du secret de fonction. L'enquête a fait suite à une dénonciation du Bureau du Grand Conseil après la publication, dans la presse, d'informations confidentielles sur les travaux liés à l'initiative «Plus de protection pour les apprenti-e-s».

Entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, les députés ont nié toute fuite. Après ces auditions, le procureur général a estimé finalement plausible que les informations proviennent de personnes non soumises au secret de fonction. En 2018, les membres de la commission santé avaient, eux aussi, été auditionnés par Pierre Aubert après la divulgation par la presse d'informations relatives au dossier hospitalier.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): Un étudiant italien, Carlo Giuliani, trouve la mort lors d'une bataille de rue dans le cadre des manifestations contre le sommet du G8 à Gênes. Il est abattu par un carabinier.

- Il y a 75 ans (1951): Le roi Abdallah de Jordanie est assassiné par un militant palestinien sur le Mont du Temple à Jérusalem. En 1947, il avait été le seul souverain arabe à avoir accepté le plan de partage de la Palestine proposé par l'ONU.

- Il y a 60 ans (1966): Naissance de l'acteur et restaurateur français Brice Fournier ("Kaamelott», «OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire").

Le dicton du jour