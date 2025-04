Gifle et insultes à Berne : le dépôt contre l’e-ID vire à l’affrontement

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dépôt jeudi à Berne des signatures contre la nouvelle identité électronique a dégénéré en insultes et coup, affirme lundi le Blick sur son site en ligne (archives). KEYSTONE

Les points forts du jour

ESPACE: Aboutissement de plus de 30 ans de travail, l'agence spatiale européenne (ESA) lance lundi vers l'ISS un ensemble d'horloges atomiques, dont une fabriquée en Suisse, afin d'y mesurer le temps avec une très haute précision et tester la théorie de la relativité. Grâce à cette mission, les scientifiques vont pouvoir «mesurer l'effet de l'altitude sur l'écoulement du temps».

PAIX: La traditionnelle marche de Pâques se tient lundi à Berne. Avec le slogan «Contre le réarmement nucléaire et militaire. Pour une vraie sécurité!», les organisateurs veulent envoyer un signal fort en faveur de la paix et souligner la nécessité d'un désarmement militaire et nucléaire total.

FOOTBALL: En vue de l'Euro féminin de football, qui se tiendra en juillet en Suisse, Suisse Tourisme a invité onze influenceuses de différents pays, jouant au football, afin de faire mieux connaître les villes hôtes. Lundi, elles pourront s'entraîner avec la sélectionneuse de l'équipe de Suisse Pia Sundhage.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 avril, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Elle vise à sensibiliser au rôle de la créativité et de l'innovation dans tous les aspects du développement humain. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/creativity-and-innovation-day

Vu dans la presse

IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE: Le dépôt jeudi à Berne des signatures contre la nouvelle identité électronique a dégénéré en insultes et coup, affirme lundi le Blick sur son site en ligne. Le président du mouvement Mass-Voll, Nicolas Rimoldi, a donné une gifle au politicien UDF Samuel Kullmann, ont-ils confirmé au journal. Les deux hommes s'accusent mutuellement d'insultes. M. Rimoldi dit ne pas regretter la gifle.

«Personne n'attaque Mass-Voll», a-t-il écrit sur le réseau social X. L'UDF condamne l'incident. M. Kullmann a l'intention de porter plainte. Seule une partie des signatures a été déposée jeudi à la Chancellerie fédérale. Le président de Mass-Voll exige de la chancellerie qu'elle lui rende les signatures récoltées par son mouvement, car, selon lui, elles ont été déposées sans son accord.

SURVEILLANCE: L'aéroport de Genève envisage d'utiliser la reconnaissance faciale pour fluidifier le parcours des passagers, rapporte lundi la RTS sur son site en ligne. L'objectif est de simplifier le parcours des usagers, explique le directeur technique de Genève Aéroport, Massimo Gentile. Ce projet, encore à l'étude, pourrait transformer radicalement l'expérience du voyage aérien, assure-t-il. «Le visage du passager deviendrait sa carte d'embarquement».

Il précise que cette technique ne sera pas activée tant que l'aéroport n'aura pas reçu l'autorisation de le faire. La Suisse ne dispose actuellement d'aucune loi fédérale spécifique encadrant l'utilisation de la biométrie, rappelle la RTS.

TRANSPORT ROUTIER: 51% des Suisses s'opposent au passage de camions de 25 mètres de long à travers la Suisse, révèle un sondage Sotomo relayé lundi par le journal Blick sur son site Internet. 16% des personnes interrogées disent «plutôt non». Les militants de tous les partis rejettent ces méga-camions pouvant peser jusqu'à 60 tonnes. Les électeurs du PLR y sont le plus favorables.

Le Parlement européen a décidé l'année dernière que les «gigaliners» seraient autorisés à circuler sur les routes de l'UE. La décision des ministres des transports de l'UE n'a toutefois pas encore été prise.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 80 ans (1945): les SS évacuent le camp de concentration de Sachsenhausen, sur le point d'être libéré par l'armée rouge. Quelque 33'000 détenus sont envoyés vers le nord-ouest dans de brutales «marches de la mort».

- Il y a 90 ans (1935): un tremblement de terre de magnitude 7,1 secoue la région de Hsinchu à Taïwan, tuant plus de 3200 personnes.

- Il y a 110 ans (1915): naissance de l'acteur mexico-américain Anthony Quinn ("La Strada», «Zorba le Grec"). Il est décédé en 2001.

Le dicton du jour

«Tel temps à la Saint-Anselme, tel temps pendant une semaine».