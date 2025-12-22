Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS: le conseiller d'Etat Jean-François Steiert présente ce lundi le bilan de son année présidentielle de l'exécutif cantonal. Il doit passer en revue les points forts d'un exercice 2025 marqué par de nombreux événements sur la scène politique fribourgeoise, notamment l'absence de budget 2026 et la perspective d'une votation le 26 avril prochain relative à la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), après lancement d'un référendum par le PS.

DIPLOMATIE: Les ministres des affaires étrangères de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) doivent se réunir ce lundi à Kuala Lumpur pour discuter du conflit qui oppose depuis plus de deux semaines la Thaïlande et le Cambodge. Les combats entre les deux royaumes d'Asie du Sud-Est, qui se disputent de longue date des morceaux de territoire le long de leur frontière, ont fait plusieurs dizaines de morts et poussé des centaines de milliers de personnes à évacuer les régions frontalières de part et d'autre.

SKI ALPIN: Loïc Meillard et les spécialistes suisses veulent briller lundi lors du slalom d'Alta Badia (1re manche à 10h00, 2e à 13h30). Après un début de saison en dents de scie, le skieur d'Hérémence s'est relancé le week-end dernier à Val d'Isère, en remportant le géant et en terminant 2e du slalom. Meillard, champion du monde de la discipline, s'était également classé 2e lors du dernier slalom dans la station italienne.

Vu dans la presse

RENTES. A l'avenir, ce n'est qu'à partir de 63 ans qu'il sera possible de percevoir une rente des caisses de pension, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. Les projets de réforme de la prévoyance professionnelle approuvés par le Conseil fédéral s’appliqueraient à l’ensemble des assurés, même ceux disposant de revenus élevés, et ce, qu’il s’agisse de prestations obligatoires ou surobligatoires. Les journaux se fondent sur des informations de l’Office fédéral des assurances sociales. Le Conseil fédéral entendrait toutefois continuer d’autoriser les retraites anticipées liées à des licenciements, selon des documents internes relatifs à la consultation des offices. Dans ces cas, l’âge minimal de perception devrait toutefois être relevé à 60 ans.

CIRCULATION ROUTIERE. Les contrôles de vitesse effectués dans le Canton de Genève montrent qu’une large part des automobilistes ne respecte pas les limitations dans les zones à vitesse réduite, rapporte la Tribune de Genève. Cette année, la police a contrôlé près de 517’000 véhicules en zones 30 km/h: plus de 139’000 étaient en infraction, soit plus d’un quart. Dans les zones limitées à 20 km/h, près d’un véhicule sur quatre roulait également trop vite. Les radars mobiles se révèlent nettement plus efficaces que les radars fixes, avec un taux d’infractions de 9,4% contre 0,5%. Ces données figurent dans la réponse produite par le Conseil d'Etat genevois à la question écrite du député Matthieu Jotterand. «C’est la preuve que les radars fixes sont totalement inefficaces (...) Il faut plutôt investir dans des radars mobiles, puisque ce sont visiblement les seuls capables de repérer les infractions», estime le socialiste.

JUSTICE. À Fribourg, la juriste Maya Dougoud conteste l’autorisation de manifestations anti-avortement organisées par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Elle dénonce une atteinte aux droits des femmes et à la dignité humaine, rapportent la Tribune de Genève et 24 heures. Le 1er novembre, des militants ont manifesté au centre-ville, avec des messages explicites visibles par des enfants. Le Ministère public fribourgeois a refusé d’ouvrir une enquête pour discrimination, arguant que le Code pénal ne mentionne pas le sexe des personnes. Mme Dougoud pointe une lacune juridique et demande que les textes soient appliqués dans l’esprit de la loi. Elle prévoit de saisir les instances supérieures si les autorités fribourgeoises maintiennent leur position.

INSECURITE. À Commugny (VD), une partie de la population dénonce une vague de cambriolages, tandis que les autorités et la police parlent surtout d’une hausse du sentiment d’insécurité, amplifiée par WhatsApp, rapporte La Côte. Un groupe d’alerte local, fort de plusieurs centaines de membres, diffuse photos et vidéos issues de caméras privées, souvent impossibles à vérifier. Le syndic Xavier Wohlschlag évoque une «psychose». «Je ne minimise pas le traumatisme que représente le fait de se faire cambrioler, mais Commugny n’est ni le Bronx ni les faubourgs d’Haïti», tempère-t-il. Il rappelle que les cambriolages ont diminué en 2025 par rapport à l’an dernier. La société de sécurité privée sous contrat avec la commune se retrouve submergée d’appels, parfois infondés.

TRANSPARENCE. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a attribué un mandat pouvant atteindre 150’000 francs sans en divulguer ni l’objet précis ni le bénéficiaire, rapporte Blick. L’inscription se limite à la mention «prestations de conseil et de soutien dans le domaine spécialisé». L’OFAC s’est appuyé sur une disposition légale dérogatoire. Le mandat serait lié à des procédures judiciaires en cours, dans lesquelles les frais d’avocats de collaborateurs sont pris en charge, a indiqué l’office au journal. Il s’agirait de procédures en lien avec des activités officielles. Aucune information supplémentaire n’a été fournie sur le contenu, la durée ou le nombre de ces procédures.

SKI NORDIQUE. Candide Pralong (35 ans) a annoncé qu'il prendrait sa retraite sportive au terme de l'hiver. «En début de saison, je savais déjà que ce serait ma dernière en Coupe du monde. Le fait de l’annoncer m’aide à être plus serein mentalement», explique le Valaisan au Nouvelliste. Le fondeur de La Fouly (VS) espère obtenir un sésame pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina, afin de boucler la boucle en beauté. C'est cet objectif qui l'a poussé à ne pas ranger son matériel de ski, au terme de la saison 2024-25. Une fois l’hiver terminé, le Valaisan n'entend pas arrêter le sport. Il envisage une réorientation vers la course à pied. «J’ai vraiment envie de viser un bon chrono sur semi-marathon», dit-il au journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'acteur français Claude Brasseur ("Bande à part», «La Boum», «L'étudiante et Monsieur Henri"). Il était né en 1936.

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'informaticien américain Edmund M. Clarke, lauréat entre autres du prix Turing. Il était né en 1945.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'avocat allemand Rolf Bossi. Il avait notamment défendu les auteurs de tirs sur les personnes tentant de franchir le Mur de Berlin ainsi que les auteurs de prises d'otages.

- Il y a 10 ans (2015): SpaceX réussit pour la première fois à faire atterrir avec succès une fusée Falcon 9.

- Il y a 50 ans (1975): Naissance de l'acteur et humoriste français Manu Payet ("L'amour c'est mieux à deux», «Radiostars").

- Il y a 120 ans (1905): Naissance de l'acteur français Pierre Brasseur ("Le Quai des Brumes», «Les Enfants du Paradis"). Il était le père de Claude Brasseur. Il est décédé en 1972.

- Il y a 130 ans (1895): Le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen présente la première radiographie. Il a décrit les «rayons X» et leurs propriétés de manière si complète que des applications en médecine et en technique ont vu le jour dès 1896.

Le dicton du jour

«Décembre trop beau, Été dans l'eau.»